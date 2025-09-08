Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DIRETO NA CONTA

Governo federal empenha em emendas Pix mais de R$ 40,9 milhões ao Estado

Valores estavam paralisados até a primeira semana deste mês por causa das mudanças de regras impostas por ministro do STF

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/09/2025 - 08h30
Com o empenho parado desde o ano passado por causa das mudanças de regras impostas pelo ministro Flávio Dino, do Superior Tribunal Federal (STF), o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou, na primeira semana deste mês, R$ 2,3 bilhões em emendas Pix, que são emendas individuais da modalidade Transferências Especiais (TE), conforme informações do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop).

De acordo com consulta feita pelo Correio do Estado no Painel Transferegov, vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, apenas para Mato Grosso do Sul, foram empenhados R$ 40,9 milhões após pressão de deputados federais e senadores para destravar os recursos o quanto antes.

Desse total de recursos destinados ao Estado, 93,3%, ou seja, R$ 38,197 milhões, foram para atender os parlamentares sul-mato-grossenses do Centrão e da oposição. Trata-se do primeiro lote deste ano liberado para todo o Brasil após as mudanças determinadas por Flávio Dino para que haja o rastreamento da aplicação.

Para os parlamentares de Mato Grosso do Sul, foram 56 empenhos de emendas Pix, totalizando R$ 40,9 milhões que só puderam ser feitos após serem aprovados o plano de trabalho de como o recurso será aplicado e a abertura de conta específica pelo município ou pelo governo estadual para receber o dinheiro.

Antes, não havia nenhum controle sobre a aplicação dessas emendas, de forma que não podiam ser rastreadas e estavam sem controle sobre a utilização, não havia como verificar se foram aplicadas de forma correta.

As emendas Pix para o Estado são de nove parlamentares federais sul-mato-grossenses, com os maiores valores beneficiando parlamentares do Centrão e da oposição ao governo de Lula. Um deles é o senador Nelsinho Trad (PSD), que foi “agraciado” com R$ 12 milhões, o maior valor individual.

O oposicionista Rodolfo Nogueira (PL) é o segundo mais beneficiado pelo Planalto, tendo empenhado R$ 10,6 milhões de emendas Pix. Outro opositor é o terceiro mais atendido, o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), que teve liberado R$ 6,7 milhões.

Do PSDB, que faz críticas a Lula, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira foram atendidos com R$ 4,2 milhões e R$ 2,4 milhões, respectivamente, enquanto a senadora Soraya Thronicke (Podemos) recebeu R$ 1,8 milhão em emendas Pix para atender suas bases.

Já os deputados sul-mato-grossenses da base de apoio do governo de Lula, Camila Jara e Vander Loubet, ambos do PT, foram beneficiados com o empenho de R$ 2 milhões e R$ 763 mil, respectivamente, totalizando R$ 2,7 milhões, enquanto o deputado federal Marcos Pollon, do PL, teve liberado apenas R$ 396 mil.

O deputado federal Geraldo Resende, do PSDB, e a senadora Tereza Cristina, do PP, não foram atendidos com recursos das emendas Pix. Do valor total, R$ 17,2 milhões são destinados ao governo estadual, e a maior liberação é no valor de R$ 9,9 milhões.

Depois, vem Dourados, com R$ 5,94 milhões, seguido por Maracaju, com R$ 2,08 milhões, Ivinhema, com R$ 1,98 milhão, Nioaque, com R$ 1,88 milhão, Iguatemi, com R$ 1,78 milhão, Glória de Dourados, com R$ 1,26 milhão, e Juti, com R$ 297 mil. Ao todo, essas 56 emendas Pix são para 17 municípios e para o governo estadual.

ENTENDA

O recurso federal saiu na semana em que a oposição pressionava para votar um projeto de lei de anistia ampla para os condenados pelas invasões de prédios públicos no 8 de Janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL).

Bem como em meio à atuação dos parlamentares de Centrão e da direita na Comissão Parlamentar Mista de Investigação (CPMI) para investigar os desvios indevidos e benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e em meio ao desembarque do União Brasil e do PP da base aliada do governo de Lula.

Este ano o procedimento de empenho foi adotado com até três meses de atraso em comparação com 2024 e 2023, em decorrência das novas regras para transferências especiais. Agora, com a adoção das mudanças determinadas pelo ministro Flávio Dino e das orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), os empenhos começaram a ser feitos.

No ano passado, o ministro Flávio Dino ordenou a suspensão dos pagamentos, que só seriam liberados mediante algumas condições, entre elas o plano de trabalho. Neste ano, o governo também está exigindo a apresentação do plano de trabalho para aprovar a liberação dos recursos.

Isso significou uma mudança importante em relação a como as emendas Pix funcionavam: na prática, o dinheiro ia para municípios e governadores sem um carimbo sobre a destinação dos recursos, ou seja, prefeitos e governadores poderiam decidir como usar o dinheiro sem depender de aval do governo federal.

Agora, não apenas a aplicação da verba precisa estar atrelada a um objeto previamente definido, mas também o plano de trabalho deve ser aprovado pelo ministério correspondente.

No ano passado, emendas Pix alimentaram bases eleitorais, irrigaram festas, micaretas e até corridas de automóvel, como mostrou auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) entregue ao STF em novembro.

*SAIBA

Em 24 de junho, a Secretaria de Relações Institucionais, comandada por Gleisi Hoffmann, publicou uma nota em que defende o governo das críticas à falta de pagamento das emendas.

“Diferentemente de anos anteriores, em que o orçamento da União foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de dezembro e sancionado em janeiro, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 foi votada e aprovada em 20 de março, tendo sido sancionada em 10 de abril”, diz o texto.

Com isso, o ministério afirma que teve pouco mais de 50 dias para a autorização dos pagamentos. Desde então, houve uma aceleração no processo – ainda insuficiente para os congressistas. A maior rapidez em liberar as emendas parlamentares está relacionada a uma tentativa de melhorar as relações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois do anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A estratégia não surtiu efeito: o decreto do IOF foi derrubado em votação no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 383 votos a 98 em favor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314 de 2025, que revoga integralmente o decreto do governo.

No mesmo dia, o Senado endossou a suspensão do decreto em votação simbólica. A fase do empenho é diferente do pagamento. O empenho é o 1º estágio da execução da despesa pública. É quando o governo formaliza que reservará uma parte do dinheiro disponível no Orçamento para o projeto proposto por algum deputado ou senador.

Depois do empenho, o valor é reservado. Funciona como um seguro da autoridade de que o pagamento será feito. Com isso, o serviço indicado por uma emenda pode ser contratado – na expectativa de que o pagamento vai de fato ocorrer em algum momento.

Depois do empenho, vem o estágio da liquidação – quando o governo reconhece que o serviço contratado foi entregue – e, por último, o pagamento de fato, com a liberação da verba na conta de quem executou o serviço contratado.

7 DE SETEMBRO

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande

Os movimentos acontecem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

06/09/2025 13h00

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande FOTO: Marcelo Victor - Correio do Estado (Montagem)

Neste domingo (7), dia da Independência do Brasil, além do tradicional desfile cívico-militar, o centro de Campo Grande também vai receber duas manifestações distintas, sendo uma organizada por parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso do Sul, como parte do Movimento Reaja Brasil, e outra encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em apoio ao ato nacional "Povo Independente é Povo Soberano".

Conforme já divulgado pelo Correio do Estado, a última vez que os bolsonaristas se reuniram em Campo Grande foi no dia 3 de agosto, quando o movimento ultrapassou as expectativas e reuniu mais de 10 mil pessoas.

Mais de um mês depois, os parlamentares da direita sul-mato-grossense como a vereadora Ana Portela (PL), vereador André Salineiro (PL) e vereador Rafael Tavares (PL), prepararam mais um evento pró-bolsonaro, que está marcado para acontecer neste domingo (7), a partir das 16 horas, em frente ao Bioparque Pantanal, nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A manifestação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e em alusão ao feriado de Independência do Brasil.

Por outro lado, no mesmo dia, da manifestação bolsonarista e quase no mesmo horário do desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil, está marcada para acontecer uma manifestação da esquerda, organizada em apoio ao ato nacional "Povo Independente é Povo Soberano".

O movimento da esquerda brasileira intitulado como o "31° Grito dos Excluídos" é voltado a defender os "interesses nacionais das ameaças à soberania e fortalecer a democracia". 

Juntamente com o partido, o ato é uma união entre as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centrais sindicais, União Nacional dos Estudantes, partidos progressistas, representações religiosas e movimentos sociais. 

De acordo com residente nacional do PT, Edinho Silva, realizar o movimento no mesmo dia da Independência do Brasil é uma maneira de incentivar um Brasil soberano. "Vamos mobilizar para o 7 de setembro para que a gente possa levar para as ruas a nossa manifestação de construção de um Brasil soberano, de um Brasil que pertença ao povo brasileiro e de um Brasil mais justo e igualitário", disse.

Na Capital, a manifestação acontecerá a partir das 8 horas, no cruzamento da rua 13 de Maio com a Rua Dom Aquino. O desfile cívico está marcado para começar às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio.

"Vamos mostrar para o país que nós somos contra os golpistas e queremos Bolsonaro na cadeia", ressaltou o presidente do Diretório Municipal do PT Campo Grande, Agamenón do Prado. 

De acordo com Agamenón, o movimento está sendo organizado por centrais sindicais e pelos partidos com viés de esquerda como PDT, PSB, PT, PCdoB, PV, UP, PCD. 

"Nós estamos convocando os trabalhadores, trabalhadoras e todos aqueles que querem lutar pela nossa democracia a se unirem a nós a favor da soberania, da democracia, a favor da taxação dos super ricos, contra a escala 6x1 e a favor do projeto de isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$5 mil", explica Agamenón. 

ACUSAÇÕES

As manifestações acontecem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas acusações de organização criminosa, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, que pode levar a uma pena de 43 anos de reclusão e inelegibilidade de Bolsonaro. 

Para o presidente estadual do PT, o deputado Vander Loubet, o julgamento do ex-presidente está seguindo todo o rito jurídico necessário e que não deve atrapalhar as eleições gerais do próximo ano. 

"Ele está tendo direito a um julgamento imparcial e baseado em provas, coisa que o presidente Lula não teve, pois o ex-juiz Sérgio Moro estava em conluio com setores do MPF [Ministério Público Federal], manipulando e direcionando todo o processo que fez com que Lula fosse preso, Bolsonaro fosse eleito e ele [Moro] se tornasse ministro da Justiça", afirmou ao Correio do Estado, relembrando que Bolsonaro já está inelegível por conta de outras ações, então "a prisão - ou não - dele não deve afetar aqui o que está se desenhando para 2026". 

JULGAMENTO BOLSONARO

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nos dias:

  • 2 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h )
  • 3 de setembro (9h às 12h)
  • 9 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
  • 10 de setembro (9h às 12h)
  • 12 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)

QUEM SÃO OS RÉUS?

  • Jair Bolsonaro: ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais do Exército: Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
  • Ex-ministros: Anderson Torres (Justiça), almirante Almir Garner (Marinha), Alexandre Ramagem (Abin) e tenente-coronel do Exército Mauro Cid (ajudante de ordem).

troca partidária

Pedrossian Neto deve deixar PSD por falta de chapa competitiva para 2026

O deputado estadual é o atual presidente do partido em Campo Grande e uma das principais lideranças da legenda

06/09/2025 08h30

De olho na reeleição, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende sair do PSD

De olho na reeleição, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende sair do PSD Luciana Nassar / Alems

Preocupado com a reeleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende deixar o PSD na janela partidária de março do próximo ano, em decorrência da incapacidade de o partido formar uma chapa competitiva para as eleições de 2026.

Conforme apuração do Correio do Estado, o parlamentar teria confidenciado com os colegas de parlamento que seria praticamente inviável conseguir ser reeleito na situação atual do PSD e, por causa dessa questão, sua última esperança seria trocar de legenda quando for permitido pela legislação eleitoral.

A reportagem também apurou que na próxima semana o presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, terá uma reunião a portas fechadas com Pedrossian Neto, que é o atual presidente municipal da sigla em Campo Grande, com o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck.

Esse encontro entre as principais lideranças do partido em Mato Grosso do Sul será para tratar das candidaturas para 2026, afinal, Nelsinho e Pedrossian Neto tentarão a reeleição, enquanto Barbosinha deve também tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto Jaime Verruck sonha com uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O Correio do Estado foi informado de que eles devem pressionar o presidente estadual do PSD para que fale com o governador Eduardo Riedel (PP) sobre a viabilidade de o chefe do Executivo estadual incluir o partido na ampla aliança e ajudar na formação de uma chapa competitiva para o pleito do próximo ano.

Na eventualidade de não ser algo possível, o PSD pode sofrer uma debandada em Mato Grosso do Sul, perdendo suas principais lideranças, pois, apesar de a sigla ter um Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, robusto, a ausência de nomes fortes para a formação da chapa acaba anulando a abundância de recursos.

Para tentar reverter essa situação, recentemente, Nelsinho Trad disse ao Correio do Estado que as portas do PSD estão abertas para os parlamentares tucanos que não tiverem espaço no PP, para onde foi o governador Eduardo Riedel, e nem no PL, que ficará sob o comando do ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumirá a legenda no dia 21 de setembro.

“Na hora dos arranjos, nem todos os deputados estaduais e federais do PSDB vão ter espaço no PP ou no PL, muitos pela ideologia mais à direita dessas duas legendas, outros porque podem continuar no ninho tucano. Para aqueles que vão sair, o PSD está pronto para recebê-los, pois temos tempo de rádio e televisão, bem como um Fundo Eleitoral bem gordo”, avisou.

Porém, conforme ele, o PSD precisa se encorpar para poder fazer frente a uma disputa eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul, “mas não adianta querer colocar o carro na frente dos bois”.

“Precisamos ter muita calma nessa hora e sem sofrer por antecipação. Vamos esperar todo mundo se ajeitar, e penso que, a partir do momento que isso acontecer, o PSD vai ser um partido interessante para poder abrigar alguns que não couberem na janela do ônibus, tanto do PL quanto do PP. A gente tem a mesma linha de pensamento e é isso que nós vamos colocar com muita maturidade, com muita tranquilidade”, assegurou.

Nessa mesma entrevista ao Correio do Estado, o senador já tinha destacado que planejava uma reunião com as demais lideranças do partido no Estado para discutir as estratégias que o PSD adotará para as eleições gerais do próximo ano.

Procurado pela reportagem, o deputado estadual Pedrossian Neto negou que pretende deixar a legenda. “Não tem nada disso. Tudo não passa de especulação. Estou no PSD e vou continuar no partido”, assegurou.

