Política

Postura

Há convicção de que teremos próximos passos na relação com os EUA, diz Alckmin

Para ministro, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

04/10/2025 - 20h00
Continue lendo...

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que ainda não há data definida para a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano, Donald Trump, para discutir o tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

Na manhã deste sábado, 4, Alckmin, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou uma concessionária Hyundai em Brasília. Em conversa com a imprensa, Alckmin destacou que, depois de lançadas as tarifas, as alíquotas da celulose, ferro-níquel e herbicida foram zeradas e as tarifas a produtos como madeira serrada foram reduzidas.

"Se a gente somar tudo isso, dá US$ 1,7 bilhão", disse. "Então, tivemos alguns avanços. Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante. Nós temos muita convicção de que teremos próximos passos. E não há razão para ter essa tarifa, porque os Estados Unidos é superavitário. Eles vendem mais para a gente do que nós para eles".

Para Alckmin, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica". Sobre as expectativas de encontro entre os dois presidentes Alckmin disse apenas: "Vamos aguardar".

O vice-presidente contou que tem conversado com o secretário (do Comércio dos EUA) Howard Lutnick. "Também conversei com o chefe do USTR (o Escritório Comercial americano), o embaixador Jamieson Greer. Conversas boas, positivas. Vamos aguardar que as coisas estão caminhando."

Alckmin disse que ainda não estão marcadas novas conversas com autoridades americanas. "Eu fui professor de cursinho para medicina de química. A química é uma ótima solução", acrescentou, fazendo referência à fala de Trump, que disse ter havido "química" com Lula no encontro entre os dois líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Encontro em NY ‘distensionou’ a relação, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as negociações do Brasil com os Estados Unidos em torno do tarifaço estão avançando, mas problemas locais e agendas paralelas no país de Donald Trump atrasaram o cronograma. Segundo ele, o shutdown sempre atrapalha os EUA e suas relações comerciais, porque o país fica paralisado.

"O fato é que o diálogo tem que acontecer pela diplomacia para fazer o que o Ulysses Guimarães dizia, uma reunião desse nível tem que ser arrumada. Mas a gente está indo bem", disse. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Renan Filho visitou neste sábado uma concessionária Hyundai, em Brasília.

O ministro ainda citou o plano anunciado pelo presidente Donald Trump para cessar-fogo na Faixa de Gaza: "Teve o plano americano para a pacificação da Faixa de Gaza que o Brasil apoiou. São muitas agendas paralelas. Você imagina que a agenda brasileira é complexa, imagina a americana. Então, tem que conciliar tudo isso".

Sobre o local para a reunião entre os dois líderes, ele disse: "O presidente (Lula) terá uma agenda internacional agora e pode, inclusive, haver uma convergência da agenda internacional do presidente Trump. Isso pode acontecer lá fora (do Brasil), pode acontecer lá nos Estados Unidos, mas está sendo costurado". Ele frisou que o encontro entre Lula e Trump em Nova York em setembro "distensionou" a relação.

"O fato é que, do tarifaço para cá, em nenhum momento houve retrocesso. Sempre a notícia é: retirou isso, retirou isso, retirou isso. Agora nós temos a MP 1.303, que está em tramitação no Congresso Nacional, que vai ser fundamental também para criar uma alternativa para os setores que ainda estão incluídos com as tarifas mais elevadas. Então acho que tem caminho e, como disse o presidente, vamos aguardar", finalizou.

Política

Cármen Lúcia e Moraes votam para manter Sérgio Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

A ministra, relatora do processo, argumentou que "não há omissão a ser sanada" na decisão da Primeira Turma do STF

03/10/2025 22h00

Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram a favor da manutenção da ação penal contra o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), acusado de proferir comentários supostamente caluniosos contra o ministro Gilmar Mendes. A votação na Primeira Turma do STF continua. Ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

A ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, argumentou que "não há omissão a ser sanada" na decisão da Primeira Turma do STF que aceitou a denúncia contra Moro. A votação segue aberta até o dia 10 de outubro.

Sérgio Moro é acusado de calúnia por conta de declarações feitas em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual sugere que o ministro Gilmar Mendes teria praticado o crime de corrupção passiva quando disse que o ministro "vende habeas corpus". Segundo a defesa do senador, o vídeo foi publicado em tom de brincadeira e gravado antes do início de seu mandato.

Ainda de acordo com a defesa, Moro já se retratou publicamente. Além disso, afirma que a declaração não tem relação com o exercício do mandato parlamentar.

Para a ministra-relatora, os autos indicam que a declaração foi feita de forma livre, na presença de outras pessoas, com a ciência de que estava sendo gravada. Cármen Lúcia destacou ainda que o argumento de que foi uma brincadeira não anula o acusado da responsabilidade criminal "e, por razões óbvias, não pode servir de justificativa para a prática do crime de calúnia".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que Moro agiu com "ânimo caluniador", e não apenas com tom de crítica ou brincadeira. A denúncia aponta que o objetivo da declaração seria descredibilizar o Poder Judiciário, o que, segundo a PGR, justifica a continuidade da ação penal e afasta a possibilidade de aplicação de multa ou rejeição da denúncia.

A PGR também destacou que o vídeo teve ampla repercussão nacional em 2023. Por fim, a Procuradoria afirmou que a retratação de Moro não foi "cabal, total e irrestrita".
 

Declaração

'Não posso agir para prejudicar ou privilegiar', diz Motta sobre Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Motta disse que, como chefe da Casa, não pode agir para prejudicar ou favorecer alguém, sob o risco de ser injusto

03/10/2025 13h45

Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro Foto: Igo Estrela / Metropoles

Continue Lendo...

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 3, que os casos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) serão resolvidos por meio do Regimento Interno da Casa. Motta disse que, como chefe da Casa, não pode agir para prejudicar ou favorecer alguém, sob o risco de ser injusto.

"Não posso agir nem para privilegiar ou prejudicar qualquer parlamentar. Temos o regulamento que deve ser seguido e respeitado, principalmente, nesses casos em que há divergência", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

"Nenhum parlamentar pode ser julgado, internamente pela Casa em que faz parte, sobre a vontade do presidente ou qualquer outro deputado. Eles têm que ser julgados pelo nosso símbolo e nosso norte, que é o regimento interno da Câmara", disse.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. Inicialmente, justificou a viagem alegando motivos de saúde No entanto, com o fim do período de licença parlamentar, passou a acumular uma série de faltas nas sessões da Câmara. O caso dele é analisado pelo Conselho de Ética da Casa.

Além disso, Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho são alvo de uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na denúncia encaminhada ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que ambos articularam "sucessivas e continuadas" tentativas de interferir no julgamento da ação penal da trama golpista.

Já Zambelli está presa na Itália. A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação realizada em conjunto com o hacker Walter Delgatti. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara analisa o processo que pode cassar o mandato da parlamentar.

