Haddad: Operação é resultado da criação núcleo de combate de fraudes estruturadas desde 2023

O ministro da Fazenda, disse nesta sexta-feira, 19, em São Paulo, que a Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta mesma data pela Receita Federal em vários Estados do País

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/09/2025 - 20h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 19, em São Paulo, que a Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta mesma data pela Receita Federal em vários Estados do País, é resultado da criação de um núcleo para o combate a chamadas fraudes estruturadas criado pelo governo federal desde 2023.

"Nós, desde 2023, criamos no âmbito da Receita Federal, um núcleo para o combate às chamadas fraudes estruturadas. Na verdade, são esquemas criminosos que se desenvolvem ao longo do tempo e que se valem de brechas de legislação, liminares, desembaraços aduaneiros, antecipados. Uma série de expedientes que dificultam muito a vida da Receita Federal, prejudicam demasiadamente o consumidor brasileiro, que acaba comprando o gato por lebre", disse Haddad em entrevista coletiva sobre a Operação Cadeia de Carbono.

As ações concentram-se em empresas que surgem formalmente como importadoras de cargas avaliadas em centenas de milhões de reais De acordo com o ministro, as transações criminosas acabam por prejudicar o consumidor e a concorrência leal, porque aqueles bons contribuintes que pagam os seus tributos não conseguem competir com os malfeitores.

A deflagração mobilizou 80 servidores da Receita, apoiados por 20 viaturas em solo, além de recursos aéreos estratégicos: uma aeronave operacional da RFB, utilizada para transporte e suporte logístico, e um helicóptero de vigilância avançada, empregado no acompanhamento tático em tempo real, além do apoio de outras instituições públicas. Esse aparato garantiu suporte às diligências fiscais e reforçou a presença institucional em pontos estratégicos ligados à logística e à distribuição de combustíveis.

Foram realizadas diligências fiscais em estabelecimentos importadores de cinco estados: Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo.

As medidas ocorreram, de forma simultânea, em 11 alvos distintos, nos quais estão sendo avaliadas a estrutura e a capacidade operacional das empresas, coletados documentos, colhidos depoimentos de responsáveis e verificados os requisitos para fruição de benefícios fiscais federais e estaduais.

Mudança?

De mala rumo ao PL, "Mais louco do Brasil" pode deixar prefeitura por vaga na Câmara

Juliano Ferro se colocou à disposição de Reinaldo Azambuja para disputar cadeira de deputado

19/09/2025 16h45

Foto: Divulgação / Redes Sociais

De mala rumo ao PL, o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro, autointitulado "Mais Louco do Brasil" pode deixar a prefeitura para atender um chamado do ex-governador Reinaldo Azambuja e disputar uma das oito vagas de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados em 2026. Em suas redes sociais, Ferro falou sobre um eventual chamado. 

"Se Reinaldo precisar de mim para deputado federal, estou à disposição", postou no Instagram. Ele será um dos 19 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL, seguindo Reinaldo Azambuja, filiação que acontece neste domingo (21). 

Em alta por suas recentes declarações, na última quarta-feira (10), o prefeito com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais anunciou uma série de cortes na administração municipal em virtude de uma crise econômica que suspendeu todos os eventos oficiais até dezembro, além do corte de salários do líder do executivo e  de seus secretarios, além de desfazer o tradicional Rodeio de Ivinhema, que tinha como atração principal a sertaneja Ana Castela.

Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que os cortes já estão em curso, contudo, a redução salarial de secretários e de seu próprio salário só ocorrerá após um novo Projeto de Lei, que deve ser encaminhado à Câmara Municipal ainda nesta semana. Caso deixe a prefeitura, quem assume a vaga é a vice-prefeita Angela Casarotti Cardoso (PP). 

"Atribuição do vice é ficar na dele e esperar uma ausência do prefeito , numa morte ou num afastamento, que o prefeito precise afastar, e o próprio prefeito conduz o vice", declarou Ferro. 

HABITAÇÃO

Prefeitura de Campo Grande recebe prêmio nacional por Vila dos Idosos e Homex

A prefeita Adriane Lopes (PP) agradece o reconhecimento nacional da política habitacional do município

19/09/2025 16h30

O diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, mostrando os certificados

O diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, mostrando os certificados Divulgação

Durante o 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), realizado em João Pessoa (PB), a Prefeitura de Campo Grande foi reconhecida com o “Selo Mérito 2025”, nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia. 

A honraria é considerada uma das mais importantes do Brasil neste segmento e foi entregue à prefeita Adriane Lopes (PP), que destacou o reconhecimento nacional aos projetos coordenados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). 

Um desses projetos é o Condomínio Vila da Melhor Idade, primeiro empreendimento de Campo Grande construído no modelo de locação social voltado à população idosa de baixa renda, e a regularização fundiária da Comunidade Homex, considerada a maior já realizada em Mato Grosso do Sul, que garantiu segurança jurídica e dignidade a mais de 1,3 mil famílias da Capital.

Com essas iniciativas, a Emha é premiada pelo quinto ano consecutivo, reafirmando sua referência em habitação de interesse social. “Nós temos trabalhado na gestão por eixos e segmentos. Um deles, e de grande relevância são as políticas de habitação social, no qual somos referência”, disse Adriane Lopes.

Ela acrescentou que sua administração vai procurar ampliar o acesso das famílias que sonham com a casa própria no município. “Costumo dizer que o sonho de toda família é ter um CEP [Código de Endereçamento Postal]. E esse reconhecimento nacional, pela quinta vez consecutiva, reafirma que estamos no caminho certo, proporcionando mudança de vida nas famílias da nossa Capital, dando dignidade às pessoas”, comentou.

Sobre a Vila da Melhor Idade, a gestora ressaltou que é um marco porque assegura um lar digno para quem dedicou a vida inteira à cidade. “E a regularização da Homex levou justiça e segurança jurídica a milhares de famílias que conquistaram o direito de ter sua casa reconhecida legalmente”, pontuou.

O Selo de Mérito ABC/FNSHDU é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). O objetivo é reconhecer e divulgar projetos habitacionais de interesse social que contribuam para enfrentar problemas históricos como a irregularidade fundiária, o déficit habitacional e a falta de infraestrutura.

Para o diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques, receber o Selo fortalece o trabalho de Habitação em Campo Grande. “A Vila da Melhor Idade e a regularização da Homex são projetos que garantem mais dignidade e qualidade de vida para as famílias. Essa conquista é fruto do trabalho da nossa equipe, mas também das famílias que já vivenciam as melhorias da regularização e das que serão beneficiadas com moradias na Vila da Melhor Idade”, destacou.

Dignidade

O Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, é pioneiro em Campo Grande ao adotar o modelo de locação social. São 40 apartamentos adaptados às normas de acessibilidade, voltados para idosos de baixa renda, com preços subsidiados.

O empreendimento foi planejado para oferecer segurança, inclusão e qualidade de vida, contando com áreas de convivência, salão multiuso, capela, elevador, corredores amplos e salões comerciais que auxiliam na manutenção do condomínio. O projeto também recebeu suporte internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reforçando sua relevância e inovação.

Marco

Outro projeto reconhecido foi a regularização fundiária da Comunidade Homex, uma das ocupações mais antigas e simbólicas de Campo Grande. Após quase uma década de luta, a comunidade, localizada no parcelamento Varandas do Campo II, no Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho, teve seus imóveis regularizados, beneficiando mais de 4 mil pessoas.

A Emha conduziu todo o processo, desde o cadastramento e selagem das moradias até estudos técnicos de georreferenciamento, topografia e documentação. A regularização possibilitou que os moradores passassem a contar com infraestrutura básica como energia elétrica regular e o abastecimento de água tratada, promovendo cidadania e dignidade.

