Haddad vê simpatia de Alcolumbre por projeto do IR e diz que Lula vai sancionar lei em outubro

DE OLHO EM 2026

Liderados por Tereza Cristina e Reinaldo Azambuja, partidos somam 46 executivos municipais no Estado, e aliança conjunta com o PSDB fortalece ainda mais a direita no Estado

Ao lado de lideranças da direita de Mato Grosso do Sul, o Dr. Cassiano Maia, prefeito de Três Lagoas, anunciou a filiação ao Partido Progressistas (PP) em cerimônia neste sábado (4), resultando em um empate no número de prefeituras no Estado chefiadas pelo PP e Partido Liberal (PL), agora comandado por Reinaldo Azambuja.

Cerca de 45 dias depois do governador Eduardo Riedel concretizar sua ida ao PP, foi a vez de outros políticos se filiarem ao partido, incluindo os prefeitos Marcelo Pé (Antônio João), Gilson Cruz (Juti), Nelson Cintra (Porto Murtinho), Leocir Montanha (São Gabriel do Oeste) e Dr. Cassiano Maia, que se encontrava em dúvida até poucos dias sobre essa decisão.

“Este é mais um passo importante na construção de um futuro ainda melhor para nossa cidade. Junto com este time de gestores comprometidos, vamos fortalecer ainda mais as parcerias que têm transformado Três Lagoas em uma das cidades que mais cresce e se desenvolve no Estado”, afirmou o chefe do executivo municipal três-lagoense em suas redes sociais.

Antes da troca, Cassiano se encontrava no PSDB, que forma uma tríplice aliança com o PP e o PL, do qual o “vai e vem” entre os partidos é decidido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, que há poucos dias se filiou ao PL, em evento que contou com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Inclusive, nos bastidores, havia uma pressão para que o médico não mudasse de partido, manutenção essa que teria sido um pedido direto de Azambuja. Considerando os maiores municípios do interior do Estado (aqueles com mais de 50 mil habitantes), Três Lagoas é o primeiro a ser comandado pelo PP, visto que Marçal Filho (Dourados) e Eduardo Campos (Ponta Porã) são do PSDB, Gabriel Alves de Oliveira (Corumbá) é do PSB e Dr. Rodrigo Massuo Sacuno (Naviraí) é do PL.

Agora, PP e PL estão empatados na liderança de prefeituras em Mato Grosso do Sul, com 23 cada, e o PSDB vem logo atrás com 21. O foco é 2026, quando vereadores e prefeitos farão diferença na montagem de chapas para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Três Lagoas: ativo econômico e eleitoral

A importância de Três Lagoas no cenário estadual é multifacetada. O município é o terceiro mais populoso, com uma população estimada em 143.500 habitantes, atrás apenas da Capital, Campo Grande (962.883 habitantes), e de Dourados (264.017 habitantes). Seu peso demográfico a torna um colégio eleitoral fundamental para qualquer projeto majoritário.

Economicamente, a cidade se consolidou como o “Vale da Celulose”, sendo reconhecida como o maior produtor e exportador mundial do setor, antes da inauguração das novas plantas em Inocência e Ribas do Rio Pardo. A injeção industrial transformou o município, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 17 vezes em um período de expansão.

A disputa pelo comando da cidade, portanto, transcende a política eleitoral, representando o controle sobre um dos principais motores econômicos de Mato Grosso do Sul.

