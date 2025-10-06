Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Haddad vê simpatia de Alcolumbre por projeto do IR e diz que Lula vai sancionar lei em outubro

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto por unanimidade

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/10/2025 - 20h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que vê "grande simpatia" do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pelo projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), aprovado na semana passada pela Câmara.

"Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, em entrevista à TV Record.

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto do IR por unanimidade, nos termos do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL). Todas as bancadas orientaram favoravelmente ao texto, incluindo a oposição e partidos que questionavam a compensação do texto, como o Novo e o PL. Ao todo, foram 493 votos em prol do texto e nenhum contrário. Agora, o texto segue para apreciação dos senadores.

Haddad voltou a dizer que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou.

"As pessoas que ganham R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 estão pagando imposto, e quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano paga menos. Alguém tinha que ter coragem de começar a mexer", prosseguiu. Ele ainda sustentou que a medida é fiscalmente neutra: "O imposto está saindo de um lugar e indo para outro. São várias ações no sentido de buscar alguma igualdade de oportunidades no Brasil".

Alguns trechos da entrevista do ministro foram divulgados no site R7 no fim da tarde desta segunda-feira, pouco depois da gravação. A Record News vai transmitir a íntegra da entrevista a partir das 22h30 de hoje. A partir das 19h a emissora deverá exibir trechos.

DE OLHO EM 2026

Com filiação de prefeito de Três Lagoas, PP e PL empatam em prefeitos no MS

Liderados por Tereza Cristina e Reinaldo Azambuja, partidos somam 46 executivos municipais no Estado, e aliança conjunta com o PSDB fortalece ainda mais a direita no Estado

05/10/2025 15h08

Dr. Cassiano Maia, Tereza Cristina e Eduardo Riedel durante evento do PP, neste sábado (4)

Dr. Cassiano Maia, Tereza Cristina e Eduardo Riedel durante evento do PP, neste sábado (4) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao lado de lideranças da direita de Mato Grosso do Sul, o Dr. Cassiano Maia, prefeito de Três Lagoas, anunciou a filiação ao Partido Progressistas (PP) em cerimônia neste sábado (4), resultando em um empate no número de prefeituras no Estado chefiadas pelo PP e Partido Liberal (PL), agora comandado por Reinaldo Azambuja.

Cerca de 45 dias depois do governador Eduardo Riedel concretizar sua ida ao PP, foi a vez de outros políticos se filiarem ao partido, incluindo os prefeitos Marcelo Pé (Antônio João), Gilson Cruz (Juti), Nelson Cintra (Porto Murtinho), Leocir Montanha (São Gabriel do Oeste) e Dr. Cassiano Maia, que se encontrava em dúvida até poucos dias sobre essa decisão.

“Este é mais um passo importante na construção de um futuro ainda melhor para nossa cidade. Junto com este time de gestores comprometidos, vamos fortalecer ainda mais as parcerias que têm transformado Três Lagoas em uma das cidades que mais cresce e se desenvolve no Estado”, afirmou o chefe do executivo municipal três-lagoense em suas redes sociais.

Antes da troca, Cassiano se encontrava no PSDB, que forma uma tríplice aliança com o PP e o PL, do qual o “vai e vem” entre os partidos é decidido pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, que há poucos dias se filiou ao PL, em evento que contou com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Inclusive, nos bastidores, havia uma pressão para que o médico não mudasse de partido, manutenção essa que teria sido um pedido direto de Azambuja. Considerando os maiores municípios do interior do Estado (aqueles com mais de 50 mil habitantes), Três Lagoas é o primeiro a ser comandado pelo PP, visto que Marçal Filho (Dourados) e Eduardo Campos (Ponta Porã) são do PSDB, Gabriel Alves de Oliveira (Corumbá) é do PSB e Dr. Rodrigo Massuo Sacuno (Naviraí) é do PL.

Agora, PP e PL estão empatados na liderança de prefeituras em Mato Grosso do Sul, com 23 cada, e o PSDB vem logo atrás com 21. O foco é 2026, quando vereadores e prefeitos farão diferença na montagem de chapas para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Três Lagoas: ativo econômico e eleitoral

A importância de Três Lagoas no cenário estadual é multifacetada. O município é o terceiro mais populoso, com uma população estimada em 143.500 habitantes, atrás apenas da Capital, Campo Grande (962.883 habitantes), e de Dourados (264.017 habitantes). Seu peso demográfico a torna um colégio eleitoral fundamental para qualquer projeto majoritário.

Economicamente, a cidade se consolidou como o “Vale da Celulose”, sendo reconhecida como o maior produtor e exportador mundial do setor, antes da inauguração das novas plantas em Inocência e Ribas do Rio Pardo. A injeção industrial transformou o município, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 17 vezes em um período de expansão.

A disputa pelo comando da cidade, portanto, transcende a política eleitoral, representando o controle sobre um dos principais motores econômicos de Mato Grosso do Sul.

Manutenção

Primeira Turma do STF mantém Moro réu por sugerir que Gilmar Mendes vende sentenças

Cármen Lúcia (relatora), Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram contra um recurso do senador

04/10/2025 21h00

Ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil)

Ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil) Foto: Gabriela Biló/Folhapress

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste sábado,4, para manter o senador Sergio Moro (União-PR) réu por insinuar que o ministro Gilmar Mendes venderia decisões judiciais.

Os ministros Cármen Lúcia (relatora), Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram contra um recurso do senador.

Moro tentava reverter a decisão da própria Primeira Turma, de junho de 2024, que recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele. A PGR pede a condenação do ex-juiz por calúnia.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF. Nesta modalidade, os ministros registram os votos em uma plataforma online, sem debate em tempo real sobre o processo. Estão pendentes os votos de Luiz Fux e Cristiano Zanin.

A defesa do senador apresentou "embargo de declaração" - modalidade de recurso que serve para esclarecer ou questionar detalhes da decisão, mas não para reverter o mérito.

Os ministros rejeitaram o recurso com base em argumentos processuais. Para Cármen Lúcia, relatora do processo, "a pretensão do embargante é rediscutir matéria".

"Não há omissão na decisão embargada. A via recursal escolhida não se presta para renovação de julgamento que se efetivou regularmente", justificou a ministra em seu voto.

"O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante", acrescentou Cármen Lúcia.

O processo foi aberto com base em um vídeo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023. Na gravação, Sergio Moro afirma: "Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

O senador se desculpou pela declaração. A defesa afirma que foi uma "brincadeira infeliz" e que não foi Moro quem editou e espalhou o vídeo nas redes.

O vídeo foi gravado quando ele ainda não era senador, mas os ministros decidiram que, como a gravação veio a público durante o exercício do mandato, o STF tem competência para julgar o caso

O recebimento da denúncia deflagra o processo criminal. Não há data prevista para o julgamento do mérito.

