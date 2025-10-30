Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SEM RENOVAÇÃO

Ingresso de medalhões no PL de MS tira chances de novatos nas eleições de 2026

Mara, Zé Teixeira, Jamilson e Odilon freiam pretensões de Ana Portela, Salineiro, Vivi Tobias e Marcos Derzi no pleito

Daniel Pedra

Daniel Pedra

30/10/2025 - 08h00
Se por um lado a chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja ao comando do PL em Mato Grosso do Sul vai fortalecer politicamente a legenda no Estado, por outro deve frear o sonho de bolsonaristas raízes já filiados à legenda de conquistarem cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e na Câmara dos Deputados.

Isso, porque junto com Azambuja três medalhões do ninho tucano também anunciaram que vão ingressar no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro na janela partidária de março a abril de 2026 e um outro já assinou a ficha de filiação com o ex-governador para disputar o pleito do próximo ano.

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Jamilson Name e Mara Caseiro, todos do PSDB, vão se filiar ao PL durante a janela partidária para, respectivamente, tentarem a reeleição, no caso dos dois primeiros, e a eleição para deputada federal no caso da última, enquanto o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, já deixou o ninho tucano e ingressou no partido de Bolsonaro para concorrer à eleição de deputado estadual.

Com esses três medalhões da política estadual concorrendo a cargos eletivos pelo PL em 2026, as chances de sucesso diminuem consideravelmente para os novatos, que já estão no partido de Bolsonaro, como os vereadores Ana Portela e André Salineiro, a suplente de vereadora Vivi Tobias e o empresário Marcos Derzi.

Enquanto Ana Portela e Vivi Tobias vão tentar vagas na Assembleia Legislativa, André Salineiro e Marcos Derzi sonham mais alto e pretendem disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, porém, os quatro têm pela frente veteranos campeões de votos, que são Zé Teixeira, Jamilson Name, Mara Caseiro e Odilon Ribeiro, nomes que são dados como, praticamente, garantidos nos cargos de deputados estaduais e federais.

Os quatro medalhões atraídos por Azambuja devem ajudar o ex-governador a cumprir a promessa feita a Bolsonaro de que aumentaria o número de cadeiras do PL na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados – no primeiro caso, junto com o deputado estadual Coronel David, o partido deve subir para quatro cadeiras contra as três atuais, enquanto no segundo caso a meta é chegar a três federais contra as duas atuais.

Por outro lado, enquanto o partido deve se fortalecer politicamente, a renovação da legenda fica estagnada, pois os novos quadros não dificilmente são páreos para os quatro nomes postos na disputa, pois têm muito mais base e tempo de vida política contrastando com os novatos, que ainda têm um longo caminho a trilhar.

No entanto, qualquer que seja o desempenho dos novatos, quem deve ganhar mesmo é o PL de Azambuja, que tem a difícil missão de tornar a legenda tão forte quanto era o PSDB em Mato Grosso do Sul. Porém, ele terá o desafio de administrar os egos dos medalhões e dos novatos para que um não prejudique o outro, algo que fatalmente pode, em vez de fortalecer a sigla, torná-la uma presa fácil para os partidos adversários.

Se o ex-governador obter mais esse feito, terá nas mãos peças importantes para fortalecer ainda mais o PL nos próximos pleitos que virão depois de 2026, já começando pelas eleições municipais de 2028, quando serão eleitos os novos prefeitos e vereadores, e, depois, para as de 2030, quando serão disputadas as vagas de governador, senador e deputados estaduais e federais.

*Saiba

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta semana mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o grande eleitor em 2026. Conforme Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, o levantamento demonstrou que não há dúvidas de que, caso ele venha a apoiar alguém no campo da centro-direita no começo da campanha, seu escolhido ganhará muita força. No entanto, assim como vai transferir votos, Bolsonaro também vai passar por rejeição, pois a pesquisa mostrou que a maior parte dos brasileiros quer mudança na forma de governar, assim, será um pleito mais de mudança que de continuidade.

Cláudio Castro pede dez vagas em presídios federais após operação mais letal da história do Rio

Segundo interlocutores do Planalto, as solicitações foram recusadas por falta de decreto de Garantia da Lei e da Ordem

29/10/2025 20h00

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Castro se reunirá nesta quarta-feira, às 9h30, no Palácio Guanabara, com a cúpula da Segurança Pública estadual para discutir os resultados da Operação Contenção e, em seguida, conversará por vídeo com governadores de outros Estados.

Ainda nesta terça-feira, após a ação, Castro afirmou que o Rio "enfrenta o crime organizado sozinho", sem apoio das forças federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública rebateu, dizendo que tem atendido "prontamente a todos os pedidos" de envio da Força Nacional e que, desde 2023, já acatou todas as 11 solicitações de renovação da presença da tropa no Estado.

O governo federal negou três pedidos de uso de blindados militares na segurança pública do Rio. Segundo interlocutores do Planalto, as solicitações foram recusadas por falta de decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), instrumento que permite o uso das Forças Armadas em ações de segurança e que não foi solicitado por Castro.

NOVO ADIAMENTO

Presidente do TSE retira de pauta julgamento que pode cassar mandato de Lucas de Lima

Autor do pedido vistas no processo, o ministro André Mendonça faltou à sessão e, dessa forma, a análise da desfiliação do deputado continua parada

29/10/2025 15h11

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Luciana Nassar/Alems

Por indicação da ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitora (TSE), foi retirado da pauta na noite de ontem (28) o julgamento do agravo regimental interposto pelo deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) para justificar sua desfiliação do PDT e, dessa forma, manter o mandato parlamentar.

A retirada foi motivada em razão da ausência justificada do ministro André Mendonça, autor do pedido de vista do processo na sessão anterior, que foi virtual e realizada no período de 27 de junho a 4 de agosto deste ano.

Ele pediu vistas, interrompendo o julgamento quando o relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, tinha negado provimento ao agravo para que, em última análise, fosse julgado improcedente o pedido formulado na ação. 

Agora, a análise do agravo regimental será novamente pautada pelo TSE em data ainda não definida. Quando o julgamento retornar, André Mendonça proferirá o voto e, depois, teremos os votos dos ministros Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana Araújo, Nunes Marques, Isabel Gallotti e Cármen Lúcia.

Único voto

No único voto proferido até o momento, Antonio Carlos Ferreira não vislumbrou a existência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para Lucas de Lima se desfiliar. Na prática, essa decisão do relator abriu caminho para a cassação do parlamentar.

“Concluo, na linha do parecer ministerial, pela inexistência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para o recorrido se desfiliar do PDT. Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente o pedido formulado na ação”, escreveu o relator.

No parecer, ele explicou que Lucas de Lima ajuizou ação declaratória de justa causa para desfiliação, com pedido liminar, contra a direção estadual do PDT de Mato Grosso do Sul para que sua desfiliação partidária não ocasione perda do cargo de deputado estadual.

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a justa causa para a desfiliação se configura não só quando há situações claras de desprestígio ou perseguição, mas também quando o mandatário é afastado do convívio da agremiação, quando há marginalização ou supressão de acesso às decisões políticas”, explicou o ministro.

Para concluir, Antonio Carlos Ferreira escreveu em seu parecer que “a prova colhida na instrução não permite afirmar como demonstradas as alegações narradas na inicial, não restando comprovados atos de perseguição, retaliação política ou de desprestígio na legenda ou atos que impossibilitem o exercício das funções parlamentares ou a convivência do requerente na agremiação”. 

“Nesse panorama, necessária a reforma do acórdão regional para julgar improcedente o pedido da ação declaratória de justa causa”, concluiu o magistrado, que, com esse voto, fez com que o julgamento ficasse em um a zero contra o recurso impetrado pelo deputado.

É bom ressaltar que foi o ministro Antonio Carlos Ferreira quem derrubou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que tinha autorizado o parlamentar a se desfiliar do PDT e se filiar ao PL.

Diante disso, o PDT recorreu ao TSE e conseguiu reverter a decisão, obrigando Lucas de Lima a se desfiliar do PL, no entanto, a suplente de deputada estadual Glaucia Iunes (PDT) recorreu ao TRE-MS para solicitar a vaga do então colega de partido.

Portanto, caso o TSE mantenha a decisão de proibir a troca partidária, o TRE-MS julgará o pedido de Glaucia Iunes, que, na eventualidade de Lucas de Lima ser condenado poderá recorrer novamente à instância superior.

Procurado pelo Correio do Estado, Lucas de Lima disse que está confiante em um desfecho positivo para o seu caso. 

“Existe muita especulação, mas o processo ainda não terminou. O julgamento de amanhã [hoje] é apenas uma etapa dentro de um trâmite que ainda pode ter recursos”, disse.

Ele completou que confia na Justiça e nos seus advogados, que estão acompanhando tudo com responsabilidade.

“Estou tranquilo, com a consciência limpa de quem sempre agiu dentro da lei e com respeito ao voto popular. O mandato que exerço é fruto da vontade do povo de Mato Grosso do Sul e sigo trabalhando normalmente até o fim, com fé e serenidade”, assegurou.

