Janja participa de encontro com evangélicas em Salvador, após Lula 'desistir' de apoio

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/08/2025 - 20h00
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira, 14. A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

"De mãos dadas com mulheres de fé, vamos desenvolver soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que preza por justiça social, onde ninguém passe fome, onde todas as crianças sejam cuidadas e protegidas, onde nenhuma mulher sinta medo de estar em sua própria casa ou no trabalho", escreveu Janja em seu Instagram ao divulgar fotos do encontro.

Também participou do encontro ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. "Junto com as igrejas, precisamos pensar soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que faça o que é justo e o que é certo", escreveu. Ela definiu o encontro como "um momento de escuta", enquanto Janja o descreveu como "manhã especial de diálogo".

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo. A avaliação negativa do presidente no grupo cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha. A tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Recentemente, o chefe do Executivo parou de fazer menções religiosas, que tentavam uma aproximação com o setor, em seus discursos. Esse artifício havia se tornado comum em participações do presidente em eventos pelo País. "Lula cansou", resumiu um interlocutor à Coluna do Estadão.

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos. A primeira-dama também se encontrou com evangélicas em Manaus (AM), no dia 4 de julho. "Escuta ativa e diálogo com mulheres evangélicas que já fazem a diferença em suas igrejas e comunidades", definiu Anielle Franco, que também a acompanhou nessa reunião.

Um dia antes, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra para dialogar com mulheres que professam o Candomblé. Na ocasião, elas lançaram o edital Mãe Beata Justiça Ambiental, programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental.

 

Política

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

Segundo o presidente, evento será "a COP da verdade"

14/08/2025 14h30

Lula convidou Trump para vir ao Brasil durante a realização da COP30

Lula convidou Trump para vir ao Brasil durante a realização da COP30 Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (13) que mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ontem, convidando-o para vir ao Brasil durante a realização da COP30, em Belém (PA), marcada para novembro. 

Segundo Lula, o evento no Brasil será “a COP da verdade”. 

“A COP 30 Vai ser a COP do que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo tá passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que nós precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha o aquecimento acima de 1,5ºC. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não nos problemas que nós estamos tendo no clima no mundo inteiro. Porque a partir daí nós vamos tomar decisões”, disse o presidente. 

Lula participou da abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes), no Palácio do Planalto. 

O presidente destacou que os países ricos têm uma dívida de mais de US$ 1,3 trilhão por ano por causa das mudanças climáticas.

“Todo mundo que defende a floresta em pé e que não conhece a Amazônia tem que saber que embaixo de cada copa daquela árvore, mora um extrativista, mora um indígena, um pescador, um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver”.

Política

Tereza Cristina pede à Justiça para visitar Bolsonaro

Encaminhado ao STF, pedido de senadora não estipula data específica para encontro com ex-presidente

14/08/2025 10h15

Foto: Evaristo Sá - AFP

A senadora Tereza Cristina (PP) formalizou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que possa visitar  o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias. Encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, a solicitação"entra na fila" dos mais de 64 pedidos já realizados, segundo levantamento do Estadão. O pedido não possui uma data específica, já que a senadora está em viagem. 

Entre os visitantes que receberam aval estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ) e Zucco (PL-RS), além de familiares e profissionais de saúde e segurança de Bolsonaro.

Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília (DF), no próximo sábado (16), data em que ele receberá outras quaro visitas.

A decisão, assinada no âmbito da Ação Penal (AP) 2668, permite a permanência do ex-presidente na unidade por até oito horas. Os advogados deverão apresentar ao STF atestado de comparecimento, com data e hora dos atendimentos, no prazo de até 48 horas. Se encontrarão com o ex-presidente: senador Rogério Marinho (PL-RN); deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ); vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo (PL) e o deputado estadual de São Paulo, Tomé Abduch (Republicanos). 

Saiba*

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas pelo STF. Ele responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Assine o Correio do Estado

 


 

