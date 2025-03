José Guimarães: governo não vai 'se meter' na indicação de Eduardo Bolsonaro para comissão

Política

Nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse, tomou posse no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (10)

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse, em seu discurso de posse no Palácio do Planalto, que chegou no governo para "somar", "colaborar com todos os ministros" e que tem "plena consciência" do seu papel na articulação política.



A ministra, que era presidente do PT e é conhecida por seu perfil combativo e fidelidade ao presidente Lula, garantiu, em tom conciliador, que vai dialogar "com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimento".



"Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política", disse a ministra.



Ela ainda ressaltou que a política deve ser feita para "para somar, reconhecendo as diferenças, respeitando adversários, construindo alianças, cumprindo acordos legitimados no interesse maior do País e da população".



"Ninguém faz nada sozinho. Esta é uma das distinções fundamentais entre o exercício democrático da política e os projetos autoritários de poder", disse Gleisi.