Juiz da Capital afasta Carlos Alberto Assis da presidência da Agems

ELEIÇão para presidente

O levantamento foi realizado em 53 municípios de Mato Grosso do Sul, no período de 5 a 16 de maio, com 1.720 eleitores

O casal formado pelo ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e pela ex-primeira-dama do País Michelle Bolsonaro (PL) está tecnicamente empatado com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na corrida pela Presidência do Brasil, conforme pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), tanto na abordagem espontânea quanto na estimulada.

De acordo com o levantamento estimulado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidera, com 23,25%, tecnicamente empatada com o presidente Lula, que alcançou 22,24%.

Em seguida aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12,22%, tecnicamente empatado com a senadora Tereza Cristina (PP), com 10,65%, o coach Pablo Marçal (PRTB), com 9,30%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 3,78%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 2,39%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1,10% – 15,07% dos entrevistados não souberam, não responderam ou não votariam em nenhum deles.

Na estratificação dos dados da pesquisa estimulada, em Campo Grande, Michelle Bolsonaro teve 22,00% da preferência dos entrevistados, enquanto no interior o porcentual foi de 23,85%. Na Capital, o presidente Lula alcançou 14,54% e, no interior, 25,92%.

Depois aparecem Tarcísio de Freitas, com 13,85% em Campo Grande e 11,44% no interior, Tereza Cristina, com 11,14% na Capital e 10,41% no interior, Pablo Marçal, com 12,38% na Capital e 7,83% no interior, e Ratinho Júnior, com 4,10% na Capital e 3,63% no interior.

Mais atrás estão Ronaldo Caiado, com 1,77% em Campo Grande e 2,69% no interior, e Romeu Zema, com 1,53% na Capital e 0,89% no interior – 9,87% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum deles e 5,20% não souberam não sabem ou não responderam.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, o presidente Lula lidera, com 10,04%, tecnicamente empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que obteve 9,63%.

Depois aparecem o governador Tarcísio de Freitas, com 0,50%, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), com 0,42%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 0,25%, e o cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido), com 0,20%.

Mais atrás estão o governador Ronaldo Caiado, com 0,16%, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 0,16%, a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com 0,14%, e o coach Pablo Marçal (PRTB), com 0,11% – 0,29% dos entrevistados citaram outros nomes.

A pesquisa Correio do Estado/Ipems foi realizada com 1.720 eleitores de 53 municípios, no período de 5 a 16 de maio deste ano, tendo grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Saiba

O Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems) tem 33 anos de atuação e se consolidou como uma das referências em pesquisas eleitorais, auxiliando na tomada de decisões políticas.

