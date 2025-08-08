Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

A juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo, titular da 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, foi convocada para atuar como juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF), até agosto de 2026.
A magistrada avaliou o convite como uma forma de valorização do trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória no Poder Judiciário.
“Vejo essa oportunidade como um reconhecimento a todo o trabalho que venho realizando ao longo dos anos. Estou muito motivada para conhecer o Judiciário sob uma nova perspectiva, agora atuando na Corte Suprema”, afirmou.
Com experiência na área acadêmica e administrativa, a juíza integra, desde 2010, os quadros da magistratura sul-mato-grossense. Atuou nas comarcas de Maracaju, Água Clara e Corumbá, até chegar à titularidade na capital.
Atualmente, também desempenha funções como coordenadora adjunta do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), além de uma das colaboradora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, ao lado de desembargadores do TJMS.
Há 10 anos, colabora com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), vinculada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, onde já atuou como tutora em cursos a distância, professora nos cursos de formação inicial e continuada, e atualmente integra o corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Direito. Desde 2020, leciona em cursos de mestrado e especialização voltados ao Judiciário, com ênfase em gestão de pessoas e questões de gênero.
Nos últimos anos, também exerceu funções como coordenadora da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Enfam, unidade responsável pela autoavaliação institucional, e passou a integrar, em 2024, a Comissão Especial do Exame Nacional da Magistratura (ENAM), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na elaboração de questões para a seleção de novos magistrados.
A trajetória da juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo no Poder Judiciário começou em 2006, como assessora no fórum de Campo Grande. No ano seguinte, ingressou no TJMS como analista judiciária. Ainda como servidora, publicou o livro “Magistratura: história, legislação e realidade”, com apoio do próprio Tribunal, com exemplares disponíveis na biblioteca institucional.