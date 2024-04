Justiça e SeguraTRE reabre julgamento que pode cassar mandato de Moro

CAMPO GRANDE

Legenda já está fechada com Cidadania, PSD, PSB, Republicanos e Podemos, que têm R$ R$ 1,2 bilhão de fundo eleitoral

De olho em mais tempo de propaganda eleitoral gratuita veiculada nas emissoras de rádio e televisão a partir do dia 16 de agosto e de mais recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o “Fundão Eleitoral”, o PSDB já formou alianças com Cidadania, PSD, PSB, Republicanos e Podemos para a eleição municipal do próximo dia 6 de outubro em Campo Grande (MS).

Dessa forma, a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) à prefeitura de Campo Grande ganhou envergadura e a consolidação dos apoios partidários levou ao aumento significativo da representação tucana na Câmara dos Vereadores, que passou de dois para sete vereadores com as filiações de Papy, Victor Rocha, Zé da Farmácia, William Maksoud e Silvio Pitu.

Além disso, com a aliança fechada com os cinco partidos, o PSDB eleva para 13 o número de vereadores na Casa de Leis de um total de 29 parlamentares em torno da pré-candidatura de Beto Pereira.

Entretanto, além do apoio político, as lideranças municipais dos tucanos focam também na propaganda eleitoral gratuita, que, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o tempo para cada partido, federação ou coligação será definido somente no mês de agosto.

Apesar disso, o PSDB já está se adiantando, afinal, quanto mais tempo para apresentar as propostas e mensagens das candidatas e dos candidatos é fundamental e decisivo em qualquer pleito.

Além disso, a mídia gratuita vai ao ar de segunda-feira a domingo, ou seja, nos sete dias da semana, quando as emissoras de rádio e de televisão devem reservar 70 minutos diários.

FUNDÃO ELEITORAL

Com o valor de R$ 4,9 bilhões aprovado e sancionado para o fundo eleitoral das eleições municipais deste ano, um montante cinco vezes maior do que o da última disputa, em 2020, o PSDB também mirou aumentar sua fatia, pois, juntas, as cinco legendas somam R$ 1.223.948.252,00, sendo que, somando com a parte dos tucanos - R$ 156.154.524 -, o montante sobe para R$ 1.380.102.776,00.

Obviamente que esse recurso não será todo distribuído apenas para Mato Grosso do Sul, pois as executivas nacionais dos seis partidos da coligação terão de fazer a partilha com as 27 Unidades da Federação, porém, ainda assim, a conta será bem maior do que projetava o PSDB para a campanha eleitoral.

Somente para o PSD, o Fundão destas eleições serão de R$ 427.063.073,00 enquanto para o Republicanos serão R$ 331.931.748,00 e para o Podemos outros R$ 249.501.801,00, sendo que o PSB contará com R$ 150.808.347,00 e o Cidadania com R$ 64.643.283,00.

REPERCUSSÃO

Presidente municipal do PSDB e pré-candidato a prefeito, Beto Pereira avaliou que toda a construção para a formação dessa aliança ocorreu tendo como base o projeto para Campo Grande, visando os melhores nomes para vereadores. Destaca a importância do trabalho conjunto e da liderança do ex-governador Reinaldo Azambuja nesse processo de fortalecimento do PSDB.

“Boa parte deste trabalho se deve ao Reinaldo Azambuja. Se fosse para tocar esse projeto sozinho, a missão seria mais árdua. Reinaldo tocou como se fosse iniciar do zero o partido”, disse.

Já o ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, evidenciou a importância do trabalho de filiações que envolveu os 79 municípios.

“Foi um mês fazendo diversas filiações, trazendo pessoas que possam somar e multiplicar. Para as eleições municipais, o PSDB sai fortalecido e engrandecido”, falou.

Por sua vez, Beto realçou a necessidade de reconstruir a história de Campo Grande e da cidade voltar a ser protagonista.

“A gente já viu como uma cidade pujante, um berço de inovações e de políticas públicas. E hoje, a gente encontra mazelas em Campo Grande, que nós já havíamos abolido, da nossa história e das nossas vidas. Portanto, somente juntos podemos reconstruir a história dessa cidade e enxergo essa possibilidade”, disse.

Azambuja evidenciou que eleição só se ganha após resultado das urnas.

“Há muita gente querendo antecipar a eleição de 2026 para 2024. Essa eleição é municipal e nós vamos trabalhar nas eleições dos 79 municípios. Filiamos muita gente de todos os lugares, os últimos dias foi uma verdadeira maratona visitando diversos municípios. E o Beto vai precisar de todos em Campo Grande, uma mão amiga, para resolver de fato os problemas”, ressaltou.

