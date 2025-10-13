Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Leilões exitosos somam R$ 150 bi em valor contratado para próximos 10 anos, diz diretor da ANTT

O diretor-geral da ANTT, Guilherme Sampaio, disse nesta segunda-feira, 13, que é preciso avançar na discussão sobre a independência do orçamento dos reguladores

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/10/2025 - 20h00
De passagem pelo Rio de Janeiro para participar de um evento que discutiu a importância da segurança jurídica para os projetos de rodovias e ferrovias, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Sampaio, disse nesta segunda-feira, 13, que é preciso avançar na discussão sobre a independência do orçamento dos reguladores. O objetivo é minimizar os impactos dos contingenciamentos adotados pela União.

"Vejo espaço para a discussão, sobretudo, com o olhar do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do próprio Executivo. A agência contribui para o êxodo dos projetos de infraestrutura. Só em leilões exitosos são quase R$ 150 bilhões de valores contratados para execução nos próximos 10 anos. Somos superavitários", afirmou ele. "A independência que queremos é financeira. A autonomia administrativa e decisória já existe. Isso é muito bem alinhado e arregimentado", disse.

Para Sampaio, o Brasil vive um "alinhamento de astros" que incentiva as concessões. "Há uma maturidade institucional de todos os órgãos do ecossistema. Temos mecanismos regulatórios que não deixam o contrato desequilibrado a curto, médio e longo prazo e taxas internas de retorno compatíveis com o risco do projeto", comentou a jornalistas durante o evento Regulation Week FGV.

Sampaio foi aprovado pelo Senado para o cargo de diretor-geral da ANTT em agosto. Ele já ocupava o posto desde fevereiro deste ano como interino após fim do mandato de Rafael Vitale.
 

Palpite?

Líder do Governo diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF

Presidente deve escolher alguém para suceder Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal

12/10/2025 21h00

Foto: Câmara dos Deputados

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sucessão de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) será rápida. "Eu sei provavelmente por onde é que ele vai", afirmou no podcast "As Cunhãs". Questionado sobre se a vaga seria do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, o deputado disse que este é, sim, um dos nomes na mesa e que conta com o seu apoio como também com o da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

"A indicação para a Suprema Corte tem que ter os predicados, mas não dá para indicar qualquer fuleragem e fazer tudo contra a democracia. O que está em jogo neste momento é não permitir qualquer ameaça aos funcionamento democrático das instituições", defendeu, elogiando, na sequência, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes.

Além de Messias, também aparecem na disputa para o cargo o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho.

O deputado avaliou também que este não é o momento para o governo colocar em votação a reforma administrativa. "Estamos às vésperas da eleição, com temas importantes para o País a serem votados ainda; meter a reforma administrativa em debate… Não é o momento. Vamos defender que nada disso seja tratado antes da eleição. A realidade hoje está muito tensionada."

O líder do governo na Câmara afirmou ainda no podcast que sua única pretensão eleitoral é para o Senado, e que não abrirá mão dessa candidatura. "Não pretendo ser candidato a mais nada. E tenho 200 mil votos", assegurou. "Me sinto hoje já senador na prática".

Em outro trecho, ele comentou que, pelo que já fez pelo PT, merecia uma estátua na sede do partido. "Na política, é muito importante botar a memória na mesa", afirmou, recordando por várias vezes durante a transmissão que foi dos poucos a visitarem Lula na cela quando estava preso.

Segundo o parlamentar, tem gente que hoje "posa ao lado do Lula", mas que no passado já quis sair do PT. "Em 2018, eu sozinho mais a Luizianne (Luizianne Lins, deputada pelo PT-CE) apoiando o Haddad aqui no Ceará", lembrou, referindo-se ao pleito em que Lula foi proibido de concorrer à eleição e escolheu o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar a vaga em seu lugar. "Todos eles, inclusive uma parte do PT, estavam encantados com a campanha do Ciro (Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, do PDT, e que estava na corrida presidencial)", alfinetou.

Política

China reage a ameaça de tarifa de 100% de Trump e diz que poderá tomar medidas

Troca de acusações ameaça atrapalhar um possível encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping

12/10/2025 20h00

Presidente chinês Xi Jinping

Presidente chinês Xi Jinping Pedro Ladeira/Folhapress

A China sinalizou neste domingo, 12, que não vai recuar diante da ameaça do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 100% ao país e pediu aos Estados Unidos que resolvam as diferenças por meio de negociações, e não de ameaças.

"A posição da China é consistente", disse o Ministério do Comércio em comunicado. "Não queremos uma guerra tarifária, mas não temos medo de uma."

Foi o primeiro comentário oficial da China sobre a ameaça de Trump de elevar o imposto sobre importações chinesas até 1º de novembro, em resposta às novas restrições impostas por Pequim à exportação de terras raras, que são vitais para uma ampla gama de produtos de consumo e militares.

A troca de acusações ameaça atrapalhar um possível encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping e acabar com a trégua de uma guerra comercial que, em abril, chegou a ter tarifas acima de 100% dos dois lados.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou os impostos sobre as importações de muitos parceiros comerciais dos EUA, buscando obter concessões. A China tem sido um dos poucos países que não recuaram, contando com sua influência econômica.

"Recorrer frequentemente à ameaça de altas tarifas não é a maneira correta de se relacionar com a China", disse o Ministério do Comércio em sua publicação, que foi apresentada como uma série de respostas de um porta-voz não identificado a quatro perguntas de veículos de comunicação. A declaração pediu que quaisquer preocupações fossem abordadas por meio do diálogo

"Se o lado americano insistir obstinadamente em sua prática, a China certamente tomará medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos", afirmou a publicação.

Além da tarifa de 100%, Trump ameaçou impor controles de exportação sobre o que chamou de "software crítico", sem especificar o que isso significa. Ambos os lados acusam o outro de violar o espírito da trégua ao impor novas restrições comerciais. Trump disse em uma postagem nas redes sociais que a China está "se tornando muito hostil" e que estaria mantendo o mundo refém ao restringir o acesso a metais e ímãs de terras raras.

O Ministério do Comércio chinês disse que os EUA introduziram várias novas restrições nas últimas semanas, incluindo a expansão do número de empresas chinesas sujeitas aos controles de exportação dos EUA. Sobre as terras raras, o ministério disse que as licenças de exportação seriam concedidas para usos civis legítimos, destacando que os minerais também têm aplicações militares. As novas regras incluem a exigência de que empresas estrangeiras obtenham aprovação do governo chinês para exportar itens que contenham terras raras originárias da China, independentemente de onde os produtos sejam fabricados.

A China responde por cerca de 70% da mineração mundial de terras raras e controla cerca de 90% de seu processamento global. O acesso ao material é um dos principais pontos de disputa nas negociações comerciais entre Washington e Pequim. Os minerais críticos estão presentes em diversos produtos, desde motores a jato, sistemas de radar e veículos elétricos até eletrônicos de consumo, como laptops e telefones. As restrições chinesas de exportação têm afetado fabricantes europeus, americanos e de outras regiões.

O comunicado do Ministério do Comércio afirmou que os EUA também estão ignorando as preocupações chinesas ao avançar com novas taxas portuárias para navios chineses, que entram em vigor nesta terça-feira. Em resposta, a China anunciou na sexta-feira que iria impor taxas portuárias aos navios americanos.

