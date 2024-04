Lewandowski suspende agente da PRF que ensinou método de tortura em curso

DANÇA DAS CADEIRAS

O ex-deputado estadual é o novo diretor-geral-adjunto do órgão de trânsito de Mato Grosso do Sul

O ex-deputado estadual João César Mattogrosso trocou de função no segundo escalão do governo Riedel Arquivo

O ex-deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) não está mais como secretário-adjunto da Casa Civil do Estado desde a última sexta-feira.

Por determinação do governador Eduardo Riedel (PSDB), ele deixou a Casa Civil para ser o diretor-geral-adjunto do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).



A exoneração da Casa Civil e nomeação no Detran-MS do ex-parlamentar foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE).

No lugar de João César Mattogrosso, o governador nomeou como substituto Daynler Martins Leonel, que era o secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Administração (SAD) e foi secretário municipal de Governo de Três Lagoas, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).



João César Mattogrosso vai assumir o cargo de diretor-geral adjunto do Detran-MS com a missão de comandar a articulação do órgão de trânsito com os municípios.

O cargo de secretário-adjunto na SAD ficou com o ex-delegado- geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, que, por sua vez, foi substituído pelo delegado de Polícia Civil Lupersio Degerone Lúcio.



Procurado pelo Correio do Estado, o ex-deputado estadual disse que analisa de forma positiva a troca de cargo no segundo escalão do Governo de Mato Grosso do Sul.

“Primeiro, quero agradecer a confiança do governador Eduardo Riedel ter dado à minha pessoa de poder estar junto ao amigo Eduardo Rocha, titular da Casa Civil”, garantiu.



João César Mattogrosso completou que conseguiu aprender, por mais que tenha sido pouco tempo, muito com o secretário Eduardo Rocha.

“Aprendi bastante ali com ele, mas, enfim, com o mecanismo do Governo voltado para a questão do municipalismo, foi necessária essa mudança”, informou.



Ele acrescentou que visualizou uma boa oportunidade no Detran-MS junto ao diretor-presidente Rudel Trindade, que lhe recebeu muito bem.

“Já agradeço também, pois, de primeira mão, ele ficou feliz com a minha ida para o Departamento e me recebeu muito bem. Trata-se de uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, amigo da família, uma pessoa muito querida, competente, que conhece muito bem e vive o Detran-MS”, assegurou.



O ex-deputado estadual completou que vislumbra a possibilidade de construir com o diretor-presidente Rudel Trindade um trabalho interessante no Detran-MS.

“Acredito que seja algo mais dinâmico e gosto de estar fazendo essas entregas. Talvez no Detran o meu trabalho poderá aparecer mais”, argumentou.