Lula cita morte em Bonito ao falar sobre violência nas eleições

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Mato Grosso do Sul e Minas Gerais ao lembrar os diferentes casos de violência neste 2° turno das eleições, declaração feita em coletiva de imprensa neste domingo (25), no local de votação do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

"Em Montes Claros [MG], um grupo de bolsonaristas, atacou um tijolo na cara da nossa vereadora que fraturou o nariz dela, a outra notícia de morte em Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma demonstrarção do que está em jogo nesse país. De um lado aqueles que querem democracia, saúde, educação, crescimento econônico, emprego de qualidade, viver com decência e respeito com aqueles que pensam diferente", detacou o presidente.

Lula afirmou que o que está em jogo na eleição presidencial de hoje é se a população quer um Brasil que distribua "livros ou armas".

Acompanhavam o presidente o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e os ministros Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT) e a sul-mato-grossense Simone Tebet (PSB).

A vereadora do PT de Montes Claros, em Minas Gerais, Iara Pimentel ficou gravemente ferida após sofrer um ataque de bolsonaristas na noite deste sábado (24), quando participava de uma carreata em apoio à reeleição do atual presidente.

Iara Pimentel foi socorrida pelo Samu e levada a um hospital, onde foi medicada e submetida a exames. “A violência política é uma ameaça à democracia e não pode ser naturalizada. É inadmissível que pessoas sejam agredidas por expressarem suas posições políticas. Nenhuma divergência justifica a violência”, disse, em nota, a assessoria da parlamentar.

Fatalidade

Ewerton Rodrigues da Silva - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Atingido com pelo menos três disparos de revólver em meio a uma suposta briga de trânsito ao final de uma carreata bolsonarista na região central de Bonito, Ewerton Rodrigues da Silva, de 35 anos, morreu na noite deste sábado, momentos depois de receber atendimento médico no hospital da cidade.

Um outro homem, identificado apenas como Alex, também foi atingido e por conta da gravidade dos ferimentos teve de ser transferido para Campo Grande. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h para atender uma briga generalizada nas imediações de um posto de combustíveis, na região central da cidade.

De acordo com as informações iniciais da Guarda Municipal e divulgadas pelo site Jardim MsNews, o caso teria ocorrido após o término da carreata, depois que uma discussão de trânsito teria evoluído para xingamentos e agressões físicas generalizada, na qual vários pessoas participaram das agressões.

Ao perceber que seu pai estava sendo espancado, um adolescente que teria 16 anos conseguiu pegar uma arma que estava no veículo do pai e fez uma série de disparos contra os supostos agressores. Ewerton foi atingido no abdômen, no tórax e outro na coxa direita. Alex, por sua vez, levou dois tiros na região do tórax.

Depois de fazer os disparos, pai e filho teriam fugido em uma caminhonete e até o começo da manhã deste domingo eles não haviam sido localizados.

Lamentável

Ao votar, o governador Eduardo Riedel (PP) lamentou o ocorrido. "[O caso] está sendo investigado, parece que é uma briga de trânsito, onde um menor teria acessado uma arma para proteger o pai de uma briga, eu não posso falar nada sem antes a polícia concluir as investigações, lamentável", disse o governador. Ele votou às 10h03 na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo.

Na sequência, destacou que não é possível afirmar se o embate tem relação com o acirramento político. "Não dá nem pra dizer se a consequência desse acirramento político ou não, né? Naturalmente as pessoas tendem a levar pra esse lado, mas pode ter sido uma briga de trânsito, independente de política, pode ter sido nada a ver. Às vezes são apoiadores do mesmo candidato, às vezes não.", concluiu.

Embora não haja indícios de que tenha sido uma confusão com motivações políticas, nas redes sociais o caso descambou imediatamente para este lado.