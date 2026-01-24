Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lula diz estar 'indignado' com captura de Maduro pelos EUA

A declaração foi feita durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado em Salvador

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/01/2026 - 16h00
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta sexta-feira, 23, forte insatisfação com a operação militar conduzida pelos Estados Unidos que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. A declaração foi feita durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado em Salvador.

"Sinceramente, eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no Mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, foram até um forte, que é um quartel, onde morava o Maduro, e levaram o Maduro embora", afirmou o presidente brasileiro. O evento foi transmitido ao vivo pela internet.

Lula questionou o que classificou como desrespeito à integridade territorial venezuelana e defendeu a América do Sul como região pacífica. "Como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. Aqui é um território de paz", disse o petista, acrescentando que os países latino-americanos podem não ter armas nucleares, mas possuem "caráter e dignidade" e não vão "abaixar a cabeça para ninguém".

No início do evento, militantes do MST leram carta condenando o que chamaram de "sequestro" de Maduro e sua esposa Cilia Flores, classificando a ação como "mensagem atroz para os povos de todo o mundo". O documento sugere que os interesses norte-americanos estariam voltados ao controle de recursos naturais da região, como petróleo, minérios e águas.

A captura de Maduro

Nicolás Maduro e Cilia Flores foram capturados por forças militares norte-americanas em 3 de janeiro, durante uma operação noturna em Caracas. O casal foi levado para Nova York, onde o líder venezuelano está preso e responde a processos na Justiça americana.

As acusações apresentadas pelas autoridades dos Estados Unidos incluem narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Inicialmente, Maduro foi acusado de liderar o chamado Cartel de los Soles, organização classificada como terrorista pelos EUA. O governo americano, contudo, recuou dessa acusação específica e passou a considerá-lo culpado de "participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção de enriquecimento a partir do tráfico de drogas".

As penalidades para os crimes dos quais é acusado variam de 20 anos de prisão a prisão perpétua. Em audiência realizada em 5 de janeiro em Nova York, Maduro declarou-se inocente de todas as acusações. "Sou inocente, não sou culpado", afirmou o venezuelano, acrescentando que foi detido dentro de sua residência em Caracas e que continua sendo o presidente de seu país.

Nos dias seguintes à captura, o governo Trump passou a apoiar a vice de Maduro, Delcy Rodríguez, na presidência da Venezuela.

Lula volta a dizer que 2026 será 'ano da comparação' entre seu governo e passados

Declaração foi feita durante evento em Maceió (AL) para formalizar a entrega de 1,3 mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida

23/01/2026 22h00

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar, nesta sexta-feira, 23, que 2026 será o "ano da verdade" e "da comparação". A declaração foi feita durante evento em Maceió (AL) para formalizar a entrega de 1,3 mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Lula disse que assumiu o governo com o País "desmantelado" e que os dois primeiros anos de seu mandato foram dedicados à reconstrução. Segundo o presidente, o governo anterior tinha como principal prática a disseminação de mentiras nas redes sociais. Em seguida, voltou a afirmar que 2026, ano de eleições presidenciais, será o "ano da comparação" com os governos dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

"Nós vamos comparar cada coisa que fizemos com os governos Temer e Bolsonaro. Comparar quem fez mais estradas, universidades, institutos federais. Para vocês escolherem quem vai cuidar de vocês", afirmou.

Sem citá-lo nominalmente, Lula também criticou pessoas que defendem o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto um cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar? Os bancos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal", disse.

Após a declaração, alguém na plateia gritou: "E tem gente que defende". Lula concordou e completou: "Está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara neste País".

Oposição defende CPI do Banco Master

Apesar do discurso do presidente, a oposição ao governo defende a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar crimes e fraudes cometidos por operadores do liquidado Banco Master, cujo proprietário é Daniel Vorcaro, citado por Lula.

Ao Estadão, o novo líder da oposição na Câmara, deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou apoiar a criação da comissão. O requerimento é encabeçado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ).

Além disso, o Movimento Brasil Livre (MBL), crítico do governo Lula, realizou nesta quinta-feira, 22, uma manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator do caso Master.

O ato ocorreu em frente à sede da instituição financeira, nas imediações da Avenida Faria Lima, em São Paulo, e teve como foco decisões recentes do magistrado no inquérito. Em cartazes, manifestantes exibiam frases como "Vorcaro na cadeia".

Minha Casa, Minha Vida chega a 2 milhões de moradias

Durante o mesmo evento, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o cumprimento da meta de contratação de 2 milhões de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Na cerimônia desta sexta, foi oficializada a entrega de 1.337 unidades habitacionais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). As moradias estão localizadas nos empreendimentos Dr. Pedro Teixeira 1 e 2, Parque Lagoa e Diana Simon Duarte.

Também participaram do evento o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB) e os ministros Jader Filho (Cidades), Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Alexandre Padilha (Saúde) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral).

PSOL lança pré-candidaturas ao Senado e Governo de MS

Lucien Rezende disputa Governo do Estado enquanto Beto do Movimento disputa o Senado

23/01/2026 13h45

Lucien Rezende (à esquerda) e Beto do Movimento

Lucien Rezende (à esquerda) e Beto do Movimento Foto: Divulgação

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lança oficialmente, neste domingo (25), as pré-candidaturas de Lucien Rezende ao Governo de Mato Grosso do Sul e de Jonas Carlos da Conceição, conhecido como "Beto do Movimento Popular", candidato ao Senado, ato que será realizado no Acampamento Zumbi dos Palmares, no Assentamento Estrela, em Campo Grande.

Para o pleito deste ano, o partido aposta em um discurso alinhado às pautas sociais e afirma que as candidaturas surgem como resposta ao que classifica como falta de representação popular no Estado e no Congresso Nacional.

Pré-candidato ao Governo, Lucien Rezende afirmou que a proposta do PSOL é construir uma alternativa política voltada às pessoas que, segundo ele, são historicamente deixadas à margem pelo grupo que ocupa o poder em Mato Grosso do Sul.

"Sabemos que será um grande desafio, mas estamos colocando o nosso coração nessa empreitada, ouvindo as pessoas e construindo uma candidatura baseada no que a população realmente precisa", declarou.

Lucien também reforçou a identidade ideológica do partido e disse que a legenda é de esquerda, forjada nas ruas e nos movimentos sociais, e que levará essa mensagem aos eleitores.

Para o Senado, o partido lançou Beto do Movimento, que destacou a necessidade de uma representação comprometida com os trabalhadores e os setores populares. Segundo ele, Mato Grosso do Sul "está mal representado em Brasília" e carece de senadores que entendam a real necessidade da população.

De acordo com Beto, a prioridade da candidatura será debater e aprovar leis que garantam direitos aos trabalhadores rurais e urbanos, além de ampliar benefícios para quem mais precisa.

Além das pré-candidaturas ao Governo e ao Senado, o PSOL pretende construir chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal em Mato Grosso do Sul. Na disputa presidencial, o partido confirmou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem são?

Lucien Rezende é pequeno produtor rural, foi secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, atual presidente estadual do PSOL. Beto do Movimento é coordenador nacional do Movimento Popular de Luta, presidente da Associação de Produtores da Agricultura Familiar e assentado em Sidrolândia.

Serviço

O lançamento das candidaturas ocorre às 10h, no Acampamento Zumbi dos Palmares, localizado no Assentamento Estrela, às margens da BR-262, no km 305, saída para Três Lagoas.

