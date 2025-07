Lula diz que não aceita interferência de quem quer que seja após defesa de Trump a Bolsonaro

Ampla distância

Deputado foi escolhido como novo presidente estadual da sigla

Novo presidente estadual do PT, o deputado federal Vander Loubet obteve vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci, placar com apuração final de 762 a 162, números totalizados. Além dele, o deputado estadual Pedro Kemp levou a eleição municipal da sigla, em Campo Grande.

A votação foi realizada entre 9h às 17h, deste domingo (6), em 66 municípios de Mato Grosso do Sul. Os votos foram depositados em cédula de papel e a contagem foi feita de forma manual. A intenção do partido era usar a urna eletrônica na disputa, contudo, nem todos os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país concordaram em emprestar os equipamentos.

Em Campo Grande, as eleições ocorreram na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MS), localizada na travessa Coronel Edgar Gomes, número 49, bairro São Francisco. O resultado parcial foi divulgado às 23h35min de domingo (6). Confira a distribuição dos votos na Capital:

PRESIDENTE ESTADUAL

300 – Vander Loubet Humberto Amaducci -320 Número de votos 762 162

PRESIDENTE MUNICIPAL*

570 – Pedro Kemp Elaine Becker - 520 Número de votos 675 219

PRESIDENTE NACIONAL

180 – Edinho Silva 150 - Romênio Pereira 130 - Rui Falcão 120 - Valter Pomar Número de votos 559 16 178 141

O anúncio oficial será divulgado nas próximas horas. Ate a tarde desta segunda-feira (7), 95% dos votos haviam sido apurados.

Balanço parcial também aponta que 949 pessoas votaram em Campo Grande, 396 em Dourados, 189 em Porto Murtinho, 170 em Rio Verde de Mato Grosso, 149 em Coxim, 99 em Mundo Novo, 58 em Bandeirantes, 28 em Cassilândia, 54 em Coronel Sapucaia, 45 em Itaporã, 96 em Ivinhema, 53 em Paranhos, 32 em Ribas do Rio Pardo, 107 em Rio Brilhante e 71 em Sonora. Número de votos em outros municípios será divulgado nos próximos balanços.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado neste domingo (6), Vander disse que ficou impressionado com a mobilização do PT e como os petistas estavam motivados na hora da votação. “Acredito que a gente fez o maior encontro da história do partido aqui no Estado, mas agora acabou a disputa e temos de dialogar com toda a militância”, avisou.

Ele relembrou que percorreu mais de 60 dos 79 municípios do Estado e participou de 10 debates. “Agora, com o fim da eleição, precisamos ter uma unidade total em torno da reeleição do Lula e da possibilidade de voltar a fazer um senador aqui em Mato Grosso do Sul”, pontuou.

O eleito destacou que sua gestão será pautada em três pilares. “O primeiro deles é promover a organização partidária, que é ir até onde está o filiado do PT. Nós vamos usar das ferramentas tecnológicas que a gente tem e da lista da Justiça Eleitoral para enxugar, saber de fato quantos filiados nós temos atualmente no Estado”, revelou.

Foto: Giovanni Coletti

Já o seu segundo pilar, conforme o deputado federal, é a questão da formação política, que seria uma necessidade que o partido tem e precisa sanar. “Queremos retomar a formação política porque cada militante com formação política vale por 100”, argumentou.

Conforme Vander Loubet, o terceiro pilar do seu mandato à frente da legenda será a comunicação. “Temos de conectar os filiados do Estado com os da nacional para fazer essa via de mão dupla no conteúdo para que os militantes sul-mato-grossenses possam fazer a defesa do nosso projeto, bem como a defesa das ações do governo Lula em cada município e, principalmente, combater as fake news”, projetou.

Também neste domingo, Kemp ressaltou que o PT é um partido democrático e que o momento de eleição é um momento importante para mobilização do partido.

“Depois da eleição, queremos organizar o pt, fortalecer, trazer novos filiados, fazer formação politica, porque o nosso grande objetivo é a reeleição do presidente Lula no ano que vem, por isso queremos um partido forte e mobilizado. Quem ganha tem apoio de todo mundo pra defender a nossa bandeira”, afirmou.

Em Mato Grosso do Sul, 33.657 pessoas são filiadas ao PT.

*Números parciais

