Lula diz que tentativa de golpe foi 'revolta dos ricos que perderam a eleição'

Levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado indica que o ex-deputado estadual tem 35,48% das intenções de voto no município

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e Correio do Estado, no período de 24 a 28 de janeiro deste ano, com moradores do município de Dourados com 16 anos ou mais, revela que, se as eleições municipais fossem agora, o ex-deputado estadual Marçal Filho (PP) seria eleito prefeito com 35,48% da preferência dos entrevistados.

Já o deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) aparece em 2º lugar, com 14,52%, enquanto o vice-governador José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha, aparece com 13,23%.

Logo em seguida vem a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), com 12,90%, e o ex-candidato a senador pelo PT Professor Tiago Botelho, com 6,45%.

O atual prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), foi o último colocado na pesquisa, obtendo 5,16% da preferência dos entrevistados, e 12,26% não sabem ou não quiseram responder.

Além de aparecer em último lugar, Alan Guedes apresentou a maior rejeição, com 29,68%, enquanto Barbosinha vem em 2º, com 8,71%.

A deputada Lia Nogueira teve 8,39%, seguida por Geraldo Resende com 8,39%, Tiago Botelho com 5,81% e Marçal Filho com 4,52%; 23,55% responderam que não rejeitam ninguém, 4,52% disseram que rejeitam todos os citados e 6,45% não sabem ou não quiseram responder.

O método utilizado na pesquisa foi amostragem por conglomerados, e a margem de erro considerada é de 5,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, e para tanto foram entrevistadas 310 pessoas.

Novas lideranças

Uma informação importante apontada pela pesquisa IPR/Correio do Estado é o surgimento de duas novas lideranças no município: a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) e o ex-candidato a senador pelo PT Professor Tiago Botelho.

Ambos ficaram à frente do atual prefeito, Alan Guedes, e atrás de três lideranças que, a princípio, podem até não disputar a eleição de 2024, que são Marçal Filho (PP), Geraldo Resende (PSDB) e Barbosinha (PP).

Dos três, apenas Marçal Filho pode vir a disputar a prefeitura de Dourados, afinal, não obteve sucesso na tentativa de reeleição a deputado estadual nas eleições gerais do ano passado.

Já Geraldo Resende acabou de ser eleito deputado federal e, para interlocutores próximos, não tem pretensões no momento de tentar a prefeitura de Dourados em 2024, porém, como ainda falta mais de um ano, tudo pode mudar.

O vice-governador Barbosinha é outro que dificilmente vai deixar o cargo para tentar a prefeitura de Dourados depois que, no pleito anterior, foi derrotado pelo atual prefeito Alan Guedes, e agora ambos estão no mesmo partido.

Com isso, ganham força os nomes de Eli Nogueira e Tiago Botelho, e a primeira é ex-vereadora de Dourados e tem uma certa experiência política no município.

Por outro lado, o até então desconhecido do meio político Tiago Botelho superou, na eleição para o Senado Federal, nomes de peso na política estadual e, com a vitória de Luiz Inácio Lula Silva para presidente da República, crescem as chances de o professor universitário ser um forte concorrente ao cargo de prefeito.

Desaprovação

Ainda de acordo com a pesquisa IPR/Correio do Estado, a administração do atual prefeito de Dourados, Alan Guedes, é desaprovada por 58,71% dos entrevistados, o que justifica o fraco desempenho no levantamento sobre preferência eleitoral para 2024.

Além disso, conforme o levantamento, 40% revelaram que aprovam a gestão de Alan Guedes, enquanto 1,29% não sabe ou não quis responder. O IPR/Correio do Estado também apontou que o principal problema de Dourados é a saúde pública, com 50,32%, e a falta de asfalto, com 35,48%.

Outro dado identificado pela pesquisa é que, para os entrevistados, o principal problema no transporte coletivo urbano é a superlotação, com 21,29%, e a lentidão, com 13,23%, e o custo fica em terceiro, com 11,29%.

Análise

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a pesquisa realizada em Dourados com 310 pessoas mostra que a população local está descontente com a atual administração do prefeito Alan Guedes.

“O prefeito está muito mal avaliado e a população se queixa dos serviços públicos prestados, o que reflete imediatamente na intenção de votos, pois colocamos alguns nomes e o Alan Guedes ficou em último”, reforçou.

Na avaliação de Aruaque Barbosa, para um prefeito, é uma situação bem complicada, ainda mais se formos comparar com a rejeição.

“Ele é o último na intenção de votos, que tem como primeiro Marçal Filho, em segundo Geraldo Resende, em terceiro Barbosinha, em quarto Lia Nogueira e em quinto Tiago Botelho. Já na rejeição, Alan Guedes é o primeiro com três vezes mais do que o segundo colocado”, ressaltou.

O diretor do IPR analisa como uma situação muito complicada para o prefeito de Dourados. “A população está bem descontente com o serviço público e com a avaliação de gestão também”, disse.

Ele completou que tudo isso reflete nas urnas e, caso não haja uma mudança, Alan Guedes terá sérios problemas com as eleições municipais do próximo ano. “Ainda é cedo para apontarmos uma definição, mas essa largada está muito desfavorável para ele, pois o alto índice de rejeição limita o potencial de crescimento do prefeito”, finalizou Aruaque Fressato Barbosa.

Saiba: Dados técnicos da pesquisa - O Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)/Correio do Estado usou como método na pesquisa a amostragem por conglomerados, e a margem de erro considerada é de 5,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, e para tanto foram entrevistadas 310 pessoas.











