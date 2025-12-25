Lula pede expulsão de servidor do CGU que agrediu mulher e uma criança

Política

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira, 24, véspera de Natal, para relatar o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha caçula do casal, Laura. "Ficaram abraçados e conversaram bastante, mesmo entre soluços", escreveu.

Na mesma publicação, Michelle afirmou que retornaria para casa com a filha para finalizar a ceia natalina, mas que voltaria a permanecer ao lado do marido, que segue internado no Hospital DF Star, onde será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 25

Pronunciamento de Natal

Horas após a publicação, Michelle também divulgou um pronunciamento em vídeo nas redes sociais do Partido Liberal (PL) e no seu próprio perfil. A mensagem foi publicada no mesmo horário do discurso de Natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, Michelle falou em fé, esperança e resistência diante do que chamou de "tempos tenebrosos" no País. Sem mencionar diretamente adversários políticos, fez referência a decepções e traições vindas de pessoas próximas e defendeu a perseverança como caminho para os próximos anos.

"O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso País e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas", disse.

A ex-primeira-dama também pediu orações para Jair Bolsonaro e para famílias que, segundo ela, estariam sendo injustiçadas.

Acompanhado com imagens antigas do ex-presidente em ambiente hospitalar, o vídeo também continha registros de manifestações de apoiadores.

Assine o Correio do Estado