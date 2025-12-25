Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Lula pede expulsão de servidor do CGU que agrediu mulher e uma criança

Um processo interno para responsabilização e expulsão do serviço público do mesmo órgão por agressão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/12/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao ministro Vinícius de Carvalho, controlador-geral da União, a abertura de processo interno para responsabilização e expulsão do serviço público do mesmo órgão por agressão contra uma mulher e uma criança.

"A agressão covarde de um servidor da Controladoria-Geral da União (CGU) contra uma mulher e uma criança, divulgada em vídeo pela Imprensa, é inadmissível e precisa de uma resposta firme do Poder Público, considerando tratar-se um servidor federal", afirmou Lula em publicação na rede social X. Lula reiterou que o combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade de seu governo.

O presidente afirmou ainda que "não vamos fechar os olhos aos agressores de mulheres e crianças estejam eles onde estiverem, ocupem as posições que ocuparem". O presidente afirmou ainda qu

Assine o Correio do Estado

Política

Michelle destaca visita da filha a Jair Bolsonaro na véspera de Natal

25/12/2025 10h00

Compartilhar
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama Foto: Reprodução X

Continue Lendo...

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira, 24, véspera de Natal, para relatar o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha caçula do casal, Laura. "Ficaram abraçados e conversaram bastante, mesmo entre soluços", escreveu.

Na mesma publicação, Michelle afirmou que retornaria para casa com a filha para finalizar a ceia natalina, mas que voltaria a permanecer ao lado do marido, que segue internado no Hospital DF Star, onde será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 25

Pronunciamento de Natal

Horas após a publicação, Michelle também divulgou um pronunciamento em vídeo nas redes sociais do Partido Liberal (PL) e no seu próprio perfil. A mensagem foi publicada no mesmo horário do discurso de Natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, Michelle falou em fé, esperança e resistência diante do que chamou de "tempos tenebrosos" no País. Sem mencionar diretamente adversários políticos, fez referência a decepções e traições vindas de pessoas próximas e defendeu a perseverança como caminho para os próximos anos.

"O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso País e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas", disse.

A ex-primeira-dama também pediu orações para Jair Bolsonaro e para famílias que, segundo ela, estariam sendo injustiçadas.

Acompanhado com imagens antigas do ex-presidente em ambiente hospitalar, o vídeo também continha registros de manifestações de apoiadores.

Assine o Correio do Estado

Notícia-crime

Deputado federal vai à polícia após ameaça de "extermínio petista"

Denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário em reação a um vídeo divulgado nas redes sociais

25/12/2025 09h10

Compartilhar
Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresário

Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresário Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal Vander Loubet, esteve na manhã desta terça-feira (24) na sede da Polícia Federal (PF), em Campo Grande, onde protocolou notícia-crime contra o empresário Luiz Paulo Lemos Castelluccio após ameaça de "extermínio petista".

A denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário que atua com sistema de alarmística para barragens de rejeito de mineração, em reação a um vídeo divulgado no Facebook. No texto, ele utiliza linguagem violenta, defendendo o “extermínio de petistas” e afirmando que “vai dar morte” a quem o desafiar.

No comentário, o empresário compara a situação política brasileira ao conflito armado envolvendo o Hamas e Israel, em alusão à guerra e aos "inimigos". 

Deputado federal Vander Loubet instaurou notícia-crime diante de ameaça de empresárioReprodução

A repercussão das declarações em redes sociais motivaram o motivaram a direção partidária acionar a PF.

No documento protocolado, o partido sustenta que a conduta do empresário "extrapola completamente os limites da liberdade de expressão, configurando discurso de ódio, ameaça coletiva, incitação à violência política e tentativa de deslegitimação das instituições democráticas, inclusive com ataques genéricos ao Poder Judiciário e à Suprema Corte."

Para o Partido, há indícios suficientes para a apuração de crimes que atentam contra a convivência democrática e a ordem política, o que justifica a atuação da Polícia Federal.

“Divergência política se resolve com debate. Discurso de ódio e ameaça de morte não são opinião, são crime e precisam ser tratados como tal”, afirmou Vander, para quem o caso exige resposta firme do Estado.

O parlamentar informou ainda que, além da notícia-crime, serão adotadas outras providências judiciais, inclusive para o ajuizamento de ações nas esferas criminal e cível, com o objetivo de responsabilizar o autor das declarações.

O diretório estadual do partido reafirma seu compromisso com a democracia, o diálogo e o respeito às diferenças, e defende que manifestações de ódio e violência política não podem ser naturalizadas nem toleradas.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6911, quarta-feira (24/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6911, quarta-feira (24/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/12/2025

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos