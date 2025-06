Lula promete ligar pessoalmente para convidar Trump à COP30

POLÍTICA

Sob a presidência do vereador Epaminondas Neto, o Papy, a Câmara vive um momento de integração

Nesta sexta-feira (06), a Câmara Municipal de Campo Grande, divulgou um balanço dos primeiros seis meses da nova legislatura, destacando pluralidade política, experiência e renovação para enfrentar os desafios da cidade com responsabilidade.

A nova legislatura é composta por vereadores de diferentes vertentes ideológicas, e ainda sim, a Casa de Leis tem mantido o foco no bem comum, valorizando o diálogo e o respeito às diferenças. A convivência democrática, mesmo em meio a debates acalorados, fortalece a atuação parlamentar e garante decisões mais representativas.

Eleito como presidente da Câmara no início do ano, o vereador Epaminondas Neto, o Papy, afirmou que a Casa de Leis vive um momento de integração, no qual parlamentares experientes e novatos atuam lado a lado, somando forças em torno de ações concretas. "Um exemplo disso é o programa Pronto Pro Trabalho, que oferta 10 mil vagas de capacitação profissional gratuitas em parceria com o Senai-Fiems. O projeto é resultado direto da união entre diferentes mandatos e comprova que, quando há sintonia institucional, o discurso se transforma em prática", afirmou.

Durante toda esta semana, dezenas de pessoas de diferentes bairros participaram de cursos de panificação e confeitaria em carreta instalada no estacionamento da Casa de Leis. A ideia, agora, é levar esse e outras opções de cursos para todas as regiões da cidade.

“Essa parceria busca contribuir para reduzir o apagão de mão de obra. Muitas pessoas têm vontade de trabalhar, mas não estão aptas por falta de qualificação e acabam perdendo a vaga de emprego. Aí acabam no subemprego ou buscando a assistência social”, afirmou o presidente Papy, salientando a importância do Projeto Pronto Pro Trabalho. Cada vereador poderá indicar locais onde as pessoas vão participar dessas qualificações nos bairros. “É uma ferramenta para os 29 vereadores poderem contribuir com emprego e renda”, disse.

CÂMARA UNIDA

A pluralidade da Câmara, longe de ser um entrave, tem sido uma alavanca para avanços. “Tem gente de todo lado político dentro da Câmara. E isso é bom. Quando há respeito, há avanço”, resume o presidente Papy. Essa convivência entre diferentes ideias garante que mais vozes sejam ouvidas e que as decisões reflitam de forma fiel a diversidade da população campo-grandense. “Temos vereadores de direita, esquerda e de centro. Somos formados pela ideologia, mas nossa principal função na Câmara é o atendimento às pessoas e todos convergidos neste mesmo lugar e objetivo”, afirmou o presidente Papy, durante entrevista ao Povo na TV nesta sexta-feira, dia 6.

Outro ponto que marca a atual legislatura é o compromisso com a transparência. A instalação da CPI do Transporte Público, com todos os atos transmitidos e registrados, reforça que a Câmara entende que transparência é dever, não favor. O objetivo é ouvir a população, investigar com seriedade e propor soluções que melhorem um serviço essencial para milhares de pessoas que dependem diariamente dos ônibus na Capital.

O presidente Papy lembrou que a composição da CPI também mostra como parlamentares de diferentes partidos, de ideologias opostas, podem atuar pelo objetivo de melhorar a vida da população. A CPI tem como integrantes os vereadores Dr Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Luiza Ribeiro (PT) e Maicon Nogueira (PP). Ele destacou a importância dessa investigação que, em outras legislaturas, não tinha sido aberta. “A CPI está indo no caminho do resultado, para melhorar a vida de quem pega ônibus. A CPI está debruçada nisso. Temos propostas para melhorar a qualidade, com ônibus novos, para melhorar a fiscalização pela prefeitura com algumas regras em legislações e também para criar normas para o Consórcio em relação à qualidade do serviço que oferece às pessoas”, disse.

Além das pautas locais, a Câmara também tem trabalhado de forma integrada com a bancada federal, que vai destinar R$ 112 milhões em investimentos para a mobilidade urbana de Campo Grande. O recurso será aplicado na construção de dois viadutos importantes: um na Via Park com a avenida Mato Grosso, e outro na Gury Marques com a Interlagos, próximo à Coca Cola. São obras que vão desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida de quem circula pela cidade.

A atuação da Câmara Municipal de Campo Grande tem mostrado que é possível superar diferenças e trabalhar com maturidade política, responsabilidade e foco no cidadão. Com união e compromisso, o Legislativo municipal tem cumprido seu papel e deixado uma marca positiva nesta nova legislatura.

“A Câmara está presente, transparente, sempre perto da população”, destacou o presidente na entrevista. Ele convida a população a acompanhar o trabalho na Câmara, no site, nas redes sociais e também nas transmissões ao vivo das sessões ordinárias e Audiências Públicas na TV Câmara, no canal 7.3 e no Youtube da Casa de Leis.

