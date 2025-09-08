Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Eleições

Lula tem 35,8% e Tarcísio, 17,1%, no 1º turno de 2026, diz pesquisa CNT/MDA

Lula aparece com 35,8% das intenções de voto. No último levantamento, em junho, ele aparecia com 30%

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/09/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no 1° turno das eleições presidenciais de 2026, se as eleições fossem hoje, mostra pesquisa CNT/MDA publicada nesta segunda-feira, 8, em um dos cenários estimulados - quando os entrevistados recebem lista com os nomes dos candidatos.

Lula aparece com 35,8% das intenções de voto. Já Tarcísio tem 17,1%. No último levantamento, em junho, Lula aparecia com 30% e Tarcísio, com 18%, o que mostra um acréscimo de quase seis pontos porcentuais do petista.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11,6% das intenções de voto; os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 10%, de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,2%, e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,6%.

Nesse cenário, foram 12,4% dos entrevistados que disseram votar branco ou nulo, e 5,3% ainda estão indecisos.

A pesquisa também testou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no lugar do governador paulista. Com essa configuração, Lula ganha com vantagem maior: o presidente tem 37,1% das intenções de voto, enquanto Eduardo aparece com 14,6%

Eduardo mora nos Estados Unidos e é indiciado por interferir no curso do processo penal que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por golpe de Estado. O deputado já afirmou que tem medo de ser preso se retornar ao Brasil e sugeriu concorrer à Presidência do Brasil "virtualmente".

Na sequência, os mesmos nomes configuram a ordem, com porcentuais levemente distintos: Ciro com 12,3%, Ratinho com 10,9% e Caiado com 4,5%. Brancos e nulos são 11,8% e indecisos, 4,6%.

A pesquisa também testou o nome de Bolsonaro, que está inelegível por decisões da Justiça Eleitoral. Réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) e na semana final do julgamento, Bolsonaro também perderia de Lula. O petista é preferência de 36,2% dos entrevistados, contra 29,7% para o ex-presidente.

No levantamento anterior, de junho, Lula aparecia com 31% e Bolsonaro, com 32%.

Rejeição: 58% dizem que não votariam em Bolsonaro e 50%, em Lula

A pesquisa também mostra que Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre cinco nomes listados como possíveis candidatos, com 58% afirmando que não votariam nele se a eleição fosse hoje

Para a mesma pergunta, Lula recebeu 50% de rejeição de voto, Ciro, 40%, Tarcísio, 34% e Ratinho, 33%.

2º turno: Lula derrotaria os seis oponentes

Em um eventual segundo turno da disputa pela Presidência, Lula venceria de todos os seis oponentes. A maior vantagem é contra Bolsonaro, com oito pontos porcentuais. A menor, contra Ciro Gomes, com 3,4 pontos de vantagem para o petista.

A Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA realizou 2.002 entrevistas entre os dias 3 e 6 de setembro, em 140 municípios de todos os Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

DIRETO NA CONTA

Governo federal empenha em emendas Pix mais de R$ 40,9 milhões ao Estado

Valores estavam paralisados até a primeira semana deste mês por causa das mudanças de regras impostas por ministro do STF

08/09/2025 08h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Com o empenho parado desde o ano passado por causa das mudanças de regras impostas pelo ministro Flávio Dino, do Superior Tribunal Federal (STF), o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou, na primeira semana deste mês, R$ 2,3 bilhões em emendas Pix, que são emendas individuais da modalidade Transferências Especiais (TE), conforme informações do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop).

De acordo com consulta feita pelo Correio do Estado no Painel Transferegov, vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, apenas para Mato Grosso do Sul, foram empenhados R$ 40,9 milhões após pressão de deputados federais e senadores para destravar os recursos o quanto antes.

Desse total de recursos destinados ao Estado, 93,3%, ou seja, R$ 38,197 milhões, foram para atender os parlamentares sul-mato-grossenses do Centrão e da oposição. Trata-se do primeiro lote deste ano liberado para todo o Brasil após as mudanças determinadas por Flávio Dino para que haja o rastreamento da aplicação.

Para os parlamentares de Mato Grosso do Sul, foram 56 empenhos de emendas Pix, totalizando R$ 40,9 milhões que só puderam ser feitos após serem aprovados o plano de trabalho de como o recurso será aplicado e a abertura de conta específica pelo município ou pelo governo estadual para receber o dinheiro.

Antes, não havia nenhum controle sobre a aplicação dessas emendas, de forma que não podiam ser rastreadas e estavam sem controle sobre a utilização, não havia como verificar se foram aplicadas de forma correta.

As emendas Pix para o Estado são de nove parlamentares federais sul-mato-grossenses, com os maiores valores beneficiando parlamentares do Centrão e da oposição ao governo de Lula. Um deles é o senador Nelsinho Trad (PSD), que foi “agraciado” com R$ 12 milhões, o maior valor individual.

O oposicionista Rodolfo Nogueira (PL) é o segundo mais beneficiado pelo Planalto, tendo empenhado R$ 10,6 milhões de emendas Pix. Outro opositor é o terceiro mais atendido, o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), que teve liberado R$ 6,7 milhões.

Do PSDB, que faz críticas a Lula, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira foram atendidos com R$ 4,2 milhões e R$ 2,4 milhões, respectivamente, enquanto a senadora Soraya Thronicke (Podemos) recebeu R$ 1,8 milhão em emendas Pix para atender suas bases.

Já os deputados sul-mato-grossenses da base de apoio do governo de Lula, Camila Jara e Vander Loubet, ambos do PT, foram beneficiados com o empenho de R$ 2 milhões e R$ 763 mil, respectivamente, totalizando R$ 2,7 milhões, enquanto o deputado federal Marcos Pollon, do PL, teve liberado apenas R$ 396 mil.

O deputado federal Geraldo Resende, do PSDB, e a senadora Tereza Cristina, do PP, não foram atendidos com recursos das emendas Pix. Do valor total, R$ 17,2 milhões são destinados ao governo estadual, e a maior liberação é no valor de R$ 9,9 milhões.

Depois, vem Dourados, com R$ 5,94 milhões, seguido por Maracaju, com R$ 2,08 milhões, Ivinhema, com R$ 1,98 milhão, Nioaque, com R$ 1,88 milhão, Iguatemi, com R$ 1,78 milhão, Glória de Dourados, com R$ 1,26 milhão, e Juti, com R$ 297 mil. Ao todo, essas 56 emendas Pix são para 17 municípios e para o governo estadual.

ENTENDA

O recurso federal saiu na semana em que a oposição pressionava para votar um projeto de lei de anistia ampla para os condenados pelas invasões de prédios públicos no 8 de Janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL).

Bem como em meio à atuação dos parlamentares de Centrão e da direita na Comissão Parlamentar Mista de Investigação (CPMI) para investigar os desvios indevidos e benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e em meio ao desembarque do União Brasil e do PP da base aliada do governo de Lula.

Este ano o procedimento de empenho foi adotado com até três meses de atraso em comparação com 2024 e 2023, em decorrência das novas regras para transferências especiais. Agora, com a adoção das mudanças determinadas pelo ministro Flávio Dino e das orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), os empenhos começaram a ser feitos.

No ano passado, o ministro Flávio Dino ordenou a suspensão dos pagamentos, que só seriam liberados mediante algumas condições, entre elas o plano de trabalho. Neste ano, o governo também está exigindo a apresentação do plano de trabalho para aprovar a liberação dos recursos.

Isso significou uma mudança importante em relação a como as emendas Pix funcionavam: na prática, o dinheiro ia para municípios e governadores sem um carimbo sobre a destinação dos recursos, ou seja, prefeitos e governadores poderiam decidir como usar o dinheiro sem depender de aval do governo federal.

Agora, não apenas a aplicação da verba precisa estar atrelada a um objeto previamente definido, mas também o plano de trabalho deve ser aprovado pelo ministério correspondente.

No ano passado, emendas Pix alimentaram bases eleitorais, irrigaram festas, micaretas e até corridas de automóvel, como mostrou auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) entregue ao STF em novembro.

*SAIBA

Em 24 de junho, a Secretaria de Relações Institucionais, comandada por Gleisi Hoffmann, publicou uma nota em que defende o governo das críticas à falta de pagamento das emendas.

“Diferentemente de anos anteriores, em que o orçamento da União foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de dezembro e sancionado em janeiro, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 foi votada e aprovada em 20 de março, tendo sido sancionada em 10 de abril”, diz o texto.

Com isso, o ministério afirma que teve pouco mais de 50 dias para a autorização dos pagamentos. Desde então, houve uma aceleração no processo – ainda insuficiente para os congressistas. A maior rapidez em liberar as emendas parlamentares está relacionada a uma tentativa de melhorar as relações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois do anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A estratégia não surtiu efeito: o decreto do IOF foi derrubado em votação no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 383 votos a 98 em favor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314 de 2025, que revoga integralmente o decreto do governo.

No mesmo dia, o Senado endossou a suspensão do decreto em votação simbólica. A fase do empenho é diferente do pagamento. O empenho é o 1º estágio da execução da despesa pública. É quando o governo formaliza que reservará uma parte do dinheiro disponível no Orçamento para o projeto proposto por algum deputado ou senador.

Depois do empenho, o valor é reservado. Funciona como um seguro da autoridade de que o pagamento será feito. Com isso, o serviço indicado por uma emenda pode ser contratado – na expectativa de que o pagamento vai de fato ocorrer em algum momento.

Depois do empenho, vem o estágio da liquidação – quando o governo reconhece que o serviço contratado foi entregue – e, por último, o pagamento de fato, com a liberação da verba na conta de quem executou o serviço contratado.

7 de setembro

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Segundo Lindbergh, Tarcísio não agiu como governador, "mas como advogado de Bolsonaro".

07/09/2025 20h00

Compartilhar
Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara

Tarcísio 'cruzou o Rubicão' ao falar em 'tirania' de Moraes, diz líder do PT na Câmara Divulgação

Continue Lendo...

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou neste domingo, 7, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) "cruzou o Rubicão" ao afirmar, durante ato bolsonarista na avenida Paulista, que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Alexandre de Moraes".

"Cruzar o Rubicão" é uma referência a um rio da Itália e uma expressão idiomática que significa passar por um ponto sem retorno.

"Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas", escreveu no X o governista, que já chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre Tarcísio de Freitas sobre a articulação da anistia.

Segundo Lindbergh, Tarcísio não agiu como governador, "mas como advogado de Bolsonaro".

"Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia", sustentou.

A reação de Lindbergh se dá ante a declaração dada por Tarcísio diante de milhares de apoiadores bolsonaristas. O governador de São Paulo atacou o ministro do STF logo após os manifestantes entoarem o grito de "Fora Moraes".

"Por que vocês (manifestantes) estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo no País", disse.

A declaração de Tarcísio representa uma subida de tom do governador contra o Supremo Tribunal Federal. Apesar de estar ao lado de Jair Bolsonaro em quase todos os assuntos, o governador normalmente evita conflitos com a Suprema Corte.

É visto em Brasília como um dos bolsonaristas que tem boa interlocução com ministros do STF.

O ataque veio após Tarcísio iniciar uma ofensiva na capital federal em prol da anistia dos réus pelo que a Procuradoria-Geral da República aponta como uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os acusados nessa trama está o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e milhares de pessoas que destruíram as sedes dos Três Poderes clamando por uma intervenção militar em 8 de janeiro de 2023.

Em seu discurso na Avenida Paulista neste domingo, Tarcísio disse que "não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro", repetindo o mantra que se repete entre os bolsonaristas de que há uma ditadura em curso no Brasil."Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. É isso que precisamos fazer, é isso que precisamos defender. Chega do abuso, chega. Novos tempos virão. Vamos celebrar de novo com um líder que vai estar solto", afirmou, referindo-se a Bolsonaro.

"Não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. O bem sempre vence o mal", completou. Não ficou claro a quem Tarcísio se referia como "ditador", mas o ataque a Moraes, que aconteceu poucos minutos depois, indica que tenha sido contra o relator do caso de Bolsonaro no STF.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 1 dia

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 15 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?