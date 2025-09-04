Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CONGRESSO NACIONAL

Maioria da bancada federal do Estado se posiciona favorável à Lei da Anistia

A oposição pressiona para que o projeto de lei seja pautado, pois acredita que tenha os votos necessários para a aprovação

Daniel Pedra

Daniel Pedra

04/09/2025 - 08h00
Com o início do julgamento de Jair Messias Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a oposição está pressionando, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que seja colocado em pauta no Congresso Nacional o projeto de lei que prevê uma anistia ampla aos condenados e aos investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente da República.

Ainda de acordo com a oposição, já há votos suficientes no Congresso Nacional para aprovar essa ampla anistia, que deve avançar após a conclusão do julgamento em curso no STF, sendo mais de 300 votos só na Câmara dos Deputados.

FONTE: Correio do Estado

O Correio do Estado procurou os 11 integrantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional – três senadores e oito deputados federais –, e a maioria se posicionou favoravelmente a que seja pautado e aprovado o projeto de lei de anistia para os condenados e investigado pelo 8 de Janeiro, já incluindo o ex-presidente da República (veja quadro).

O senador Nelsinho Trad (PSD) disse à reportagem que é a favor de que o Projeto de Lei da Anistia seja aprovado. “Eu defendo a anistia essencialmente para aqueles que estavam só fazendo número na multidão, como sou favorável que aqueles que depredaram o patrimônio público sejam responsabilizados. O Brasil tem um histórico de anistia [perdão] que remonta ainda ao período do Império”, pontuou.

Já a senadora Tereza Cristina (PP) disse que, com relação à anistia, já se posicionou claramente a favor, por entender que pode resolver um problema e pacificar o Brasil. “Eu penso que a anistia resolveria um problema no Brasil, principalmente para aqueles que não depredaram o patrimônio público, enfim, tem pessoas e pessoas, tem atos e atos que foram feitos naquele dia”, declarou a senadora.

A parlamentar sul-mato-grossense recordou que muitos que participaram dos atos do 8 de Janeiro depredaram e fizeram vandalismo, mas outros participaram até de uma maneira meio inocente.

DEPUTADOS

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) disse ao Correio do Estado que já tinha votado pela urgência para o Projeto de Lei da Anistia, para que o plenário tivesse a possibilidade de discutir prioritariamente a questão. 
“É imprescindível que se faça discussão com distinção nas penas aplicadas, uma vez que houve um aumento desproporcional nas sanções. É importante considerar que muitos estavam lá simplesmente exercendo seu direito à manifestação sem violência”, disse.

Por sua vez, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) revelou à reportagem que a oposição está trabalhando para que seja pautado o quanto antes o projeto de lei no Congresso Nacional.

“Tivemos uma boa sinalização com a saída do PP e do União Brasil do governo federal. Acredito que agora caminhamos com mais expectativa, mas é importante a população cobrar a presidência do Senado, que, recentemente, fez uma declaração de que não vai pautar a anistia”, recordou.

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) pontuou que o julgamento de Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre perseguição, por isso, defende uma ampla anistia. “O STF, sob a batuta de Alexandre de Moraes, insiste em transformar narrativa em sentença, ignorando provas e esmagando o devido processo legal, enquanto isso, denúncias no Senado expõem abusos já praticados. No Congresso, cresce a força pela anistia, agora com o apoio decisivo da União Progressista”, disse.

Por outro lado, o deputado federal Vander Loubet (PT) falou ao Correio do Estado que não tem cabimento nenhum o tipo de anistia que está sendo proposto pela oposição. “Nem para o ex-presidente Bolsonaro nem para nenhuma outra pessoa que tenha atentado contra nossa democracia”, assegurou o petista.

Política

ANTT avalia parcerias e fundos para levar internet a rodovias que estão nas mãos do DNIT

Entre as opções em estudo citadas por ele está a criação de parcerias público privadas para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações

03/09/2025 21h00

Crédito: Gov BR

Continue Lendo...

A Agência Nacional de Transportes (ANTT) está avaliando modelos de negócios para implementar sinal de internet nas rodovias que permanecem sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). "O Estado terá que buscar soluções inovadoras", apontou o procurador-geral da ANTT, Rafael Fortunatto, ao participar do Painel Telebrasil, organizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

Entre as opções em estudo citadas por ele está a criação de parcerias público privadas para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações já instalada em parte dos trechos das rodovias, como torres, antenas e dutos, por exemplo. "Vejo como uma grande possibilidade para o setor", comentou Fortunatto. Outra opção seria a constituição de fundos de investimento para financiar essa atividade, acrescentou.

Já no caso das rodovias sob concessão, os novos contratos firmados nos últimos anos já têm a previsão de ativação de internet 4G. A ANTT também tem buscado colocar a conectividade como parte das exigências em contratos de concessão em processo de renovação e repactuação. "Eles já vêm com uma modelagem econômica-financeira de se encaixar a conectividade", disse.

A internet ao longo das rodovias serve a diversos fins, como maior comodidade dos usuários até a prestação de serviços pelos concessionários, como atendimento de emergência, monitoramento do tráfego e também a instalação de pedágios do tipo free flow, com cobrança automática. "Não faz mais sentido ter uma rodovia que não seja multiplataforma", comentou o procurador-geral da ANTT. "Queremos que as rodovias possam funcionar como um hub de diversos serviços, inclusive conectividade, segurança e saúde".
 

eleições 2026

Tereza Cristina diz que gostaria de ser candidata a vice-presidência pela direita

Senadora ressaltou que a prioridade será definir um nome principal para concorrer à presidência, o que só ocorrerá após o julgamento de Bolsonaro

03/09/2025 17h42

Tereza Cristina disse que seria mentira se dissesse que não quer concorrer a vice-presidência

Tereza Cristina disse que seria mentira se dissesse que não quer concorrer a vice-presidência Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

A senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), manifestou desejo de ser candidata da direita à vice-presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista à Folha de São Paulo, Tereza salientou que só poderá discutir candidaturas após o julgamento do ex-presidente, previsto para terminar no dia 12 de agosto.

Conforme a senadora, a prioridade será definir um nome principal da direita.

“Dizer que eu não gostaria [de ser candidata a vice] não é verdade. Eu estaria aqui sendo falsa. Mas eu gostaria de ser vice de quem? Quem é o candidato? Eu nunca soube que tinha eleição para vice. Tem eleição para presidente”, declarou.

Ela chegou a citar alguns nomes, que já foram ventilados como possíveis candidatos, como os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), mas cobrou deles um plano político para o Brasil.

“Eu acho que os nomes que estão postos são muito bons. É questão de escolher e saber o mais viável e que tem o melhor projeto para o Brasil. Acho que quem vier tem que trazer uma proposta robusta para esse país do caminho que a gente quer dar a ele”, acrescentou na entrevista.

Ainda na entrevista, a senadora afirmou acreditar que o Brasil pode sofrer mais sanções dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro, que começou nesta terça-feira (2).

Tereza Cristina fez parte da comitiva que foi aos Estados Unidos em missão oficial para tentar negociar as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tarifaço, afirmando que faltou diálogo do governo com Washington.

A senadora também criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela forma como se posicionou a favor das sanções de Trump. "Ele é filho, ele tem as razões dele, enfim, os métodos dele. Eu não faria isso, eu jogo pelo Brasil", disse.

Por fim, Tereza defendeu que os políticos do PP entreguem cargos que ocupam no governo, como Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca, e a Caixa Econômica Federal, presidida por Carlos Antônio Vieira Fernandes.

"Eu acho que a gente precisa começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem é oposição é oposição mesmo, quem é da base é da base. O eleitor precisa saber quem nós somos", disse à Folha.

