Mais de 88 mil eleitores de MS não votarão em 2026 se não arrumarem título

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitor em Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Isso significa que se não houver regularização, mais de 88 mil pessoas não votarão nas eleições 2026.

O número representa 4,33% do eleitorado do estado. Em todo o Brasil, foram 5.042.047 documentos cancelados, o equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Regularização

Para reativar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, ou utilizar o aplicativo e-Título no celular, ou comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral, CIJUS, central de atendimento ou posto de atendimento.

Caso não tenha biometria registrada, será necessário comparecer ao cartório em até 30 dias para coleta. Quem já tem biometria válida pode concluir o processo pela internet. Pela Resolução TSE nº 23.737/2024, a coleta deve ser refeita se tiver mais de 10 anos e não tiver sido usada para validar a identidade nesse período.

A Justiça Eleitoral alerta que manter o título em situação regular é essencial para participar das eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais.

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

Municípios com mais cancelamentos em MS

• Campo Grande: 33.308

• Dourados: 4.948

• Três Lagoas: 4.020

• Ponta Porã: 2.702

• Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

Eleições

No Brasil o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.

Quando um eleitor deixa de votar e não justifica sua ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso.

E se um eleitor com voto obrigatório não votar por três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição), não justificar a ausência ou não pagar as respectivas multas, seu título de eleitor pode ser cancelado, conforme estabelece o art. 7º, § 3º do Código Eleitoral.