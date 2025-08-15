Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mais de 88 mil eleitores de MS não votarão em 2026 se não arrumarem título

Para regularizar basta ir até uma unidade da Justiça Eleitoral, ou pelo aplicativo "e-título", ou então o sistema "Autoatendimento Eleitoral" no site do TSE

Taynara Menezes

15/08/2025 - 17h30
A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitor em Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Isso significa que se não houver regularização, mais de 88 mil pessoas não votarão nas eleições 2026.

O número representa 4,33% do eleitorado do estado. Em todo o Brasil, foram 5.042.047 documentos cancelados, o equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Regularização

Para reativar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, ou utilizar o aplicativo e-Título no celular, ou comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral, CIJUS, central de atendimento ou posto de atendimento.

Caso não tenha biometria registrada, será necessário comparecer ao cartório em até 30 dias para coleta. Quem já tem biometria válida pode concluir o processo pela internet. Pela Resolução TSE nº 23.737/2024, a coleta deve ser refeita se tiver mais de 10 anos e não tiver sido usada para validar a identidade nesse período.

A Justiça Eleitoral alerta que manter o título em situação regular é essencial para participar das eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais.

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

Municípios com mais cancelamentos em MS

• Campo Grande: 33.308

• Dourados: 4.948

• Três Lagoas: 4.020

• Ponta Porã: 2.702

• Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

No Brasil o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. 

Quando um eleitor deixa de votar e não justifica sua ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso.

E se um eleitor com voto obrigatório não votar por três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição), não justificar a ausência ou não pagar as respectivas multas, seu título de eleitor pode ser cancelado, conforme estabelece o art. 7º, § 3º do Código Eleitoral. 

Coação

Deputado da "tropa de choque" de Bolsonaro ameaça vítima de golpe internacional

Vítima de estelionato diz que Rodolfo Nogueira deu "carteirada" e a intimidou após reportagem revelar investigação contra seu chefe de gabinete por golpe em troca de dólares por reais

14/08/2025 17h34

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é "do agro" tem "grande influência e recursos financeiros" Divulgação

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), um dos principais integrantes da “tropa de choque” do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Congresso Nacional, é acusado de ameaçar a fonoaudióloga e empresária Larissa Carvalho de Oliveira Martins.

A ameaça, segundo ela, surgiu após a publicação de reportagem do Correio do Estado, informando que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o chefe de gabinete de Rodolfo Nogueira por estelionato, ao intermediar uma troca de dólares por reais para um empresário do setor náutico que estava com “medo do tarifaço”. Larissa conseguiu os reais para o empresário (aproximadamente R$ 24 mil), mas recebeu um comprovante falso da transação financeira.

“O deputado federal Rodolfo Nogueira telefonou afirmando que era do setor agropecuário, que possuía grande influência e recursos financeiros, e que acionaria seus advogados contra a vítima caso fosse divulgada a informação de que a pessoa envolvida no golpe financeiro é seu chefe de gabinete em Brasília”, afirma Larissa, em boletim de ocorrência por ameaça lavrado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Larissa informou, no documento policial, que deseja representar criminalmente contra Rodolfo Nogueira. Até a ameaça declarada por Larissa, Rodolfo Nogueira era parte indireta da trama. O alvo do boletim de ocorrência por estelionato é o chefe de gabinete do deputado federal sul-mato-grossense, Babington dos Santos.

“Fui procurada pelo Sr. Babington dos Santos, conhecido como Bob, assessor do deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, dizendo que tinha um amigo chamado Ernani Parcionik, que era um empresário muito renomado e bem-quisto, e que queria fazer uma transação financeira. Essa transação seria a troca de uns dólares em reais, pois ele estava com medo do tarifaço e precisava de reais”, informou Larissa à Polícia Civil.

“Por toda a deferência do Bob, resolvi pegar o dinheiro que tinha para pagar minhas contas do mês e fiz a transação. Após feita, o Sr. Ernani me mandou um comprovante falso e sumiu. Entrei em contato com o Bob e este ‘lavou as mãos’”, complementou Larissa, ao pedir a abertura de investigação por estelionato contra Babington, com possíveis consequências para Ernani Parcionik.

O Correio do Estado teve acesso a uma mensagem de áudio enviada por Babington a Larissa, na qual ele primeiramente pede desculpas, pois estava trabalhando na coletiva de imprensa “por causa da prisão (domiciliar) do (Jair) Bolsonaro”.

“É um amigo nosso, muito conhecido, muito bem estruturado em todo o Brasil, de direita. Ele quem faz o Boat Show, uma feira de barcos, lanchas e iates”, descreveu o chefe de gabinete de Rodolfo.

O empresário, que Bob enfatizou ser “de direita”, disse estar muito preocupado “com a situação do tarifaço” — anunciado pelo presidente republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho do ano passado.

Em entrevista ao Correio do Estado, Larissa disse que ainda não recebeu, nem de Parcionik nem de Bob, os R$ 24 mil. “Dava quase US$ 5 mil”, disse.

 

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é "do agro" tem "grande influência e recursos financeiros"Partes do boletim de ocorrência contra Rodolfo Nogueira

Política

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

O republicano também repetiu que o País lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente"

14/08/2025 15h02

Presidente Donald Trump

Presidente Donald Trump White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido "horrível" nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o País lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente", em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", acrescentou.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é "um homem honesto".

Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o País aplica tarifas "tremendas" sobre os EUA, e que é "um dos nossos piores parceiros comerciais". Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: "não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles."

