Mais de mil petistas votaram neste domingo (6) pela nova diretoria do partido

Filiados do Partido dos Trabalhadores (PT) foram às urnas neste domingo (6) para escolher os novas direções. Após quase uma década sob a direção de Gleisi Hoffmann, o partido terá um novo comandante nacional pelos próximos quatro anos.

Humberto Amaducci e Vander Loubet disputam a direção estadual do partido em Mato Grosso do Sul. Na Capital, a presidência do partido é disputada pelo deputado estadual Pedro Kemp e Elaine Becker. A votação encerrou às 17h, na sede da CUT (Central Única dos Trabalhadores), localizada na Travessa Edgard Gomes, e em seguida, será feita a apuração. A expectativa é que pelo menos 1.100 pessoas tenham passado pela votação.

Filiados ao PT votaram neste domingo (6)

Pedro Kemp votou no período matutino, mas garantiu que ficará na CUT até a contagem final dos votos. Ele ressalta que o PT é um partido democrático e que o momento de eleição é um momento importante para mobilização do partido.

"Nós vamos atrás dos filiados, fazemos reuniões nos bairros para saber o que podemos fazer para fortalecer o partido. É uma campanha onde podemos reencontrar nossa militância", reforça.

Ele ressalta que o comparecimento das pessoas à eleição mostra que o partido está "vivo' e que precisa crescer e se fortalecer cada vez mais.

"Depois da eleição, queremos organizar o pt, fortalecer, trazer novos filiados, fazer formação politica, porque o nosso grande objetivo é a reeleição do presidente Lula no ano que vem, por isso queremos um partido forte e mobilizado".

Kemp afirma que está confiante com o resultado por ter apoio de vários grupos organizados internamente.

"Caso não ganhe, a mensagem é de unidade do partido, não somos adversários, somos aliados com algumas ideias diferentes, mas no fundo, quando termina o resultado, quem ganha tem apoio de todo mundo pra defender a nossa bandeira".

Outros petistas também compareceram à votação como Zeca do PT, Camila Jara, Vander Loubet, Jean Ferreira, Luiza Ribeiro e Landmark.

"O partido passa por esse momento importante de debate, de oxigenação, respeitando as opiniões de todos os filiados, as correntes, as tendências, e após as eleições internas, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, o partido deve tomar uma nova postura para se preparar para as eleições estaduais e nacionais. Devemos organizar uma chapa estadual competitiva, de deputados estaduais e federais, temos nosso candidato a senador e estamos em namoro muito grande, próximo ao casamento, que possivelmente vai ser o Fábio Trad como nosso candidato a governo do Mato Grosso do Sul", afirmou Landmark ao Correio do Estado.

O vencedor será definido a partir da chapa que levar mais de 50% dos votos. Os candidatos não eleitos não perdem a disputa, mas as porcentagens de votos definem a posição que ocuparão na diretoria.

"O PT é o único partido que tem um processo de eleição direta em todas as instâncias, e que as direções são eleitas proporcionalmente dentro das diversas forças que compõem o partido, o diretório não é composto por quem ganha e quem perde, mas sim, pelo peso de votação de cada chapa", afirmou Valter Queiroz, da secretaria de comunicação das chapas municipais.

O resultado parcial dos votos a nível estadual e municipal deve ser divulgado às 19 horas, pelo horário de Mato Grosso do Sul. Já o resultado nacional, deve ser divulgado até a terça-feira.

Nacional

No contexto nacional das eleições para presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva é cotado como um dos favoritos a vencer a disputa, já que recebeu o apoio do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além do Edinho, o atual secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, será candidato pela tendência Movimento PT. Também concorre à presidência o historiador e membro do Diretório Nacional do PT, Valter Pomar, que registrou sua candidatura para concorrer à presidência representando o movimento Articulação de Esquerda. Além destes, Rui Falcão e Washington Quaquá também disputam o cargo.

Atualmente Humberto Costa é quem comanda o cargo da presidência do PT até a realização das eleições diretas, já que a atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do Brasil no fim do mês de fevereiro.