"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o “Mais louco do Brasil”, anunciou uma série de cortes na administração municipal em virtude de uma crise econômica que, segundo ele, ameaça o município. Entre as principais decisões estão o cancelamento do tradicional Rodeio de Ivinhema, a suspensão de todos os eventos oficiais até dezembro, além do corte de salários do líder do executivo e de seus secretarios.,
O tucano afirmou que seu salário, atualmente em R$ 35 mil, será reduzido em R$ 10 mil, passando para R$ 25 mil. Já os secretários terão uma redução de 15%, com vencimentos que cairão de R$ 12,8 mil para pouco mais de R$ 10 mil. Além disso, foram canceladas todas as diárias de prefeito, vice-prefeito e secretários, e estão previstas demissões de servidores para adequar o índice de gastos com pessoal à queda na arrecadação municipal.
"Os prefeitos que não se atentaram pela crise econômica que vem vindo pela frente, as dificuldades que o governo estadual vem passando, as dificuldades que o governo federal vem passando, as coisas vão ficar muito feias para os municípios também", disse.
O prefeito enfatizou que os cortes começam pelo primeiro escalão: “Iremos começar a sentir na pele, nós, o primeiro escalão do município, e irá chegar na ponta. Estamos dando prioridade na área da saúde, da educação e no desenvolvimento do município”, declarou.
Viagens oficiais, repasses para atividades esportivas não essenciais e demais despesas consideradas desnecessárias também foram suspensas. “Qualquer tipo de viagem para time de futebol, tudo que é gasto que não é atribuição do município, estaremos cancelando até dezembro”, disse Ferro.
"Iremos fazer também um desligamento de algumas pessoas que trabalham para o município, pois o nosso índice, com a queda de arrecadação, o nosso índice aumentou muito", declarou.
Prevista para abril e postergada para novembro, a festa do peão que tinha Ana Castela como atração principal, também foi cancelada por Juliano. A cantora receberia cerca de R$1,2 milhão para se apresentar. "Quero comunicar à nossa população, à nossa cidade, que o Rodeio está cancelado. Qualquer tipo de evento, a partir de hoje até dezembro, eles estão cancelados. Estamos dando prioridade na área da saúde, na educação e no desenvolvimento do nosso município", falou.
Crise
Em dezembro, o prefeito autorizou a destinação de R$ 500 mil em recursos públicos para o Ivinhema Futebol Clube, decisão aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Apesar de ter votado a favor, o vereador Claudião do Raio-X questionou o impacto do investimento no esporte local. “São R$ 500 mil. Qual o resultado disso em termos de jovens promovidos no esporte e retorno para a população?”, indagou, comparando o montante com os R$ 9 mil destinados à compra de um desfibrilador para a ambulância municipal.
O município de Ivinhema, que tem cerca de 28 mil habitantes e está localizado a 280 quilômetros de Campo Grande, enfrenta, segundo o prefeito, a crise mais grave dos últimos anos. “Quando as coisas estão boas, a gente faz uma boa administração. Mas quando a crise bate, estamos aqui para fazer o que é necessário”, concluiu Ferro.
Conforme o prefeito, o decreto formalizando o corte de gastos deve ser publicado ainda nesta quarta-feira.