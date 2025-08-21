Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

3 dos 4

Mais um: Osmar Jeronymo também é autorizado a retornar ao Tribunal de Contas

A decisão foi proferida pelo ministro do STF, Cristiano Zanin, que permitiu o retorno imediato do conselheiro ao cargo. Apenas Ronaldo Chadid ainda está afastado

Karina Varjão

Karina Varjão

21/08/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Terceiro dos quatro conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul afastado por envolvimento em esquema criminoso, Osmar Domingues Jeronymo está autorizado a retornar às atividades na Corte. Agora, apenas Ronaldo Chadid continua afastado em decisão prorrogada por mais um ano. 

A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que autorizou o retorno imediato do Conselheiro, decisão que foi publicada hoje em uma edição extra do Diário Oficial do TCE. 

“Outrossim, vencido o prazo de vigência das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido pedido de prorrogação pelo titular da ação penal, caberá ao eminente Relator competente analisar os requisitos para imposição, ou não, de novas medidas. Enquanto isso, nas palavras da própria Procuradoria-Geral da República, as medidas cautelares ‘merecem ser consideradas insubsistentes’”, escreve o documento.

Outros dois conselheiros investigados pela Polícia Federal já retornaram aos cargos: Waldir Neves, em maio deste ano; e Iran Coelho das Neves, que teve decisão proferida nesta semana pelo ministro Alexandre de Moraes. 

Investigações

Osmar Jeronymo foi afastado em outubro de 2024 pela Operação Última Ratio da Polícia Federal, que investigava possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. 

Segundo as investigações, o conselheiro teria comprado decisões judiciais para se apossar de partes das fazendas Paulicéia, no município de Maracaju, e da Fazenda Xerez, em Bela Vista. 

De acordo com o relatório da Polícia Federal, Osmar utilizou seus sobrinhos, Diego e Danillo Jeronymo, também alvos da Operação, como laranjas para lavar dinheiro e ocultar seu patrimônio. 

Em Maracaju, Jeronymo usou um dos sobrinhos para atuar como uma espécie de agiota e depois subornou desembargadores para se apossar dos quase 400 hectares da fazenda Paulicéia. 

Entre 2013 e 2015, Diego Jeronymo e Percival Fernandes concederam R$2,6 milhões em empréstimos à fazendeira Marta Martins de Albuquerque, que deu 592 hectares como garantia. 

Em 2016, ao tentar quitar a dívida, Marta teve parte de suas terras retidas. Segundo a PF, 382 hectares foram transferidos por meio de escrituras fraudulentas, com falsificação da assinatura da proprietária. O hectare foi negociado a R$6,8 mil, valor quase dez vezes inferior ao negociado na região. 

Mesmo com as provas das fraudes, Osmar Jeronymo obteve decisões favoráveis no Tribunal de Justiça. A investigação menciona sua relação próxima com o desembargador Vladimir Abreu, curiosamente responsável por relatar recursos ligados ao caso. 

O relatório também cita indícios de falsificação de escrituras no Paraná e até ameaças físicas. A Polícia chegou a pedir a prisão do conselheiro anteriormente, mas a solicitação foi negada pelo ministro Francisco Falcão, do STJ. 

Além das fazendas, o conselheiro também tem outros imóveis rurais em outros municípios. 

 

*Colaborou Neri Kaspary
 

ARTICULAÇÕES

Nome de Gerson ao Senado se fortalece dentro da federação União Progressista

Nos últimos dias, o presidente da Assembleia Legislativa de MS ganhou o apoio de várias lideranças do PP e do União Brasil

21/08/2025 08h15

Compartilhar
O deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel

O deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), conseguiu, nos últimos dias, fortalecer ainda mais o próprio nome para ser o escolhido da federação União Progressista para disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições do próximo ano.

O Correio do Estado apurou que o parlamentar, além do já conquistado apoio de pelo menos 20 dos 24 deputados estaduais, bem como dos 18 prefeitos progressistas no Estado e da maioria dos 150 vereadores do PP, agora também teria obtido o amparo da ex-deputada federal Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, bem como dos 63 vereadores do partido.

Na prática, conforme informações obtidas pela reportagem, o nome dele se fortaleceu dentro da federação União Progressista, incluindo o mais novo filiado ao PP, governador Eduardo Riedel, de quem Claro se aproximou muito durante a missão oficial de Mato Grosso do Sul à Ásia.Com a chegada de Riedel aos progressistas, de acordo com interlocutores do presidente da Assembleia Legislativa, já é dada como certo que a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e também da federação em Mato Grosso do Sul, opte por Claro para ser o candidato ao Senado.

O Correio do Estado levantou que a candidatura de Gerson Claro ao Senado ainda conseguiu a simpatia de lideranças de outras legendas, como as do PL, que nos próximos dias deve receber o ex-governador Reinaldo Azambuja, que também será candidato a senador.

A expectativa das lideranças do PL é de que Azambuja e Claro formem uma dobradinha na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026, pois a articulação política do presidente da Assembleia Legislativa casaria melhor com a força partidária do ex-governador.

Essa pressão para que Gerson Claro seja o candidato ao Senado chegou a Tereza Cristina e ao diretor-geral do PP no Estado, Marco Aurélio Santullo, duas lideranças estaduais do partido de quem o deputado já conquistou a confiança.

A princípio, o presidente da Alems disputa a indicação para ser o candidato ao Senado pelo PP com o deputado federal Dr. Luiz Ovando e com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Miglioli.

“A senadora Tereza Cristina é quem vai definir o candidato da federação ao Senado, então, estou muito tranquilo quanto a isso. Fico feliz que os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores da União Progressista defendam o meu nome”, declarou.

APOIADORES

Entre os 20 deputados estaduais que já declararam apoio para que Gerson Claro seja o nome do PP ao Senado está o parlamentar Coronel David (PL).

“Caso o meu partido tenha apenas um candidato ao Senado, o meu segundo voto será para o presidente Gerson Claro, pois, caso seja eleito, será um grande senador por Mato Grosso do Sul”, afirmou.
Outro que também faz parte desse grupo é o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil).

“Entendo que a federação União Progressista tem forte representação política, por meio da senadora Tereza Cristina, do deputado federal Dr. Luiz Ovando, do presidente Gerson Claro, do deputado Londres Machado, que é o líder do governo na Casa de Leis, de vários prefeitos, inclusive a de Campo Grande, Adriane Lopes, de vários vice-prefeitos e de muitos vereadores, portanto, precisa ter um candidato ao Senado”, assegurou.

Já entre os 18 prefeitos do PP que também se mobilizaram em torno do nome do deputado estadual Gerson Claro está o de Itaporã, Tiago Carbonaro. “Sou uns dos apoiadores da candidatura do Gerson e estou com ele para o Senado”, disse.

Na avaliação do prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson, o PP é um dos maiores partidos do Brasil e de MS e merece ter um candidato ao Senado.

“Claro que a nossa líder é a Tereza Cristina e ela quem decide quem será o nosso candidato. O que ela decidir, nós vamos acatar, mas, caso tenhamos mesmo um candidato, acredito que o melhor nome hoje é do Gerson Claro”, declarou.

Assine o Correio do Estado.

Política

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal

20/08/2025 21h00

Compartilhar

Crédito: Elza Fiúza / Agência Brasil

Continue Lendo...

A Polícia Federal indiciou o blogueiro Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime. Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se oferece ou não denúncia contra ele.

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu um parecer da PGR em até 15 dias.

O documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiração, divulgar informações falsas e manipuladas, questionar sem provas o sistema eleitoral e atacar autoridades e instituições, "incitando a desordem" e contribuindo para "a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política".

A Polícia Federal também aponta que o blogueiro tem criado reiteradamente novos perfis nas redes sociais para burlar bloqueios judiciais e republicar conteúdos previamente censurados, "em uma tentativa clara de frustrar a efetividade da ordem judicial".

"O crime de desobediência é flagrante", aponta a PF.

A investigação foi aberta a partir de uma representação da jornalista Juliana Dal Piva depois que o blogueiro forjou prints de uma conversa com ela.

Allan teve a prisão decretada no inquérito das milícias digitais e está foragido nos Estados Unidos desde 2021.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 7 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 1 dia

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?