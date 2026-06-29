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Política

AGENDAS

Maratona da pré-campanha de Riedel já passa dos 50 municípios

Após esta data, fica suspensa qualquer publicidade por órgãos públicos até as eleições

João Pedro Flores

29/06/2026 - 12h25
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Nos último dois meses, o governador Eduardo Riedel visitou cerca de 50 municípios de Mato Grosso do Sul, segundo o secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro, que discursou durante a cerimônia de entrega de máquinas, sementes e implementos, na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), na manhã desta segunda-feira (29).

Com a aproximação do prazo final da propaganda institucional, 4 de julho, Riedel acelerou as visitas aos municípios do interior. Após esta data, fica suspensa qualquer publicidade por órgãos públicos até as eleições.

Isso significa que atos de governos, programas, serviços e obras não podem ser divulgados. Além disso, é proibido usar dinheiro público para financiar shows em inaugurações e anúncios que possam influenciar os eleitores.Os candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas. 

Em seu discurso, Walter Carneiro afirmou, ainda, que o governador visitou mais de 10 municípios na última semana. As agendas de Eduardo Riedel foram mais voltadas para entrega de obras no interior.

"O governador Eduardo Riedel não está aqui agora, porque a gente vem de uma maratona de agendas.  Muitos dos senhores prefeitos, secretários, deputados, o senador (Nelson Trad) estiveram conosco nos municípios nos últimos 60 dias. Foram quase 50 municípios alcançados pela agenda do governador.  Na última semana, 10 municípios".

Os compromissos do governador nos últimos 10 dias foram:

26 de junho

Anaurilândia

  • Entrega da obra de construção de galeria em concreto no Córrego Peleja.

Taquarussu

  • Entrega das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais;
  • Instalação de iluminação pública tipo LED solar na MS-473.

Nova Andradina

  • Assinaturas de ordens de início e autorizações para obras de infraestrutura:
  • Contratação integrada da rodovia MS-134 (lote 2B);
  • Reconformação de bacia e contenção de processo erosivo no bairro Horto Florestal;
  • Projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação da rodovia MS-141;
  • Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Nova Casa Verde;
  • Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Tropical.
  • Supervisão da obra de reconformação de bacia e contenção de processo erosivo no bairro Horto Florestal.

Batayporã

  • Supervisão da obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-276.
  • Entrega das obras de: pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Residencial Antônio Olímpio Pinheiro e Vila Maria Gonçalves da Silva; ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário; construção de reservatório de 450m³, urbanização, adutoras e interligações.
  • Supervisão da obra de drenagem de águas pluviais para controle de enchentes na região da Lagoa do Sapo e visita à sala de RX Fixo Digital no Pronto Socorro Municipal.
  • Participação na 45ª Festa do Sereno.

27 de junho

Brasilândia

  • Entrega das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), rede coletora e ligações domiciliares; reforma da unidade de tratamento de água no Distrito de Porto João André.
  • Supervisão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro Juvenal Serafim Uchoa.

Ponta Porã

  • Participação na 4ª Feijoada Solidária, em apoio à Campanha do Agasalho 2026.

25 de junho

Santa Rita do Pardo

  • reforma geral e ampliação com acessibilidade da Escola Estadual José Ferreira Lima;
  • implantação de iluminação pública ornamental com luminárias de LED solar no anel rodoviário que liga as rodovias MS-040 e MS-338;
  • Pavimentação da rodovia MS-040, trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia (Lote 1).

 Bataguassu

  • Visita à Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Bataguassu.
  • Entrega da obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

23 de junho 

Corumbá 

  • Descerramento da placa da Unidade do Hemosul na Santa Casa de Corumbá – sete salas reformadas para o funcionamento da hemoterapia.
  • Supervisão à Maternidade da Santa Casa de Corumbá.
  • Supervisão à obra da UTI Neonatal do Hospital da Cassems.
  • Descerramento do totem da obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração nos bairros Nova Corumbá, Guatós e Pantanal, entrega da obra de adequação e reabilitação do Laboratório de Ensaio e Controle.
  • Assinaturas da ordem de início de serviço para a obra de construção da Casa da Mulher Brasileira de Corumbá, ordem de início de serviço para a obra de construção de dolfins de proteção (pilares de proteção da captação superficial de água bruta) e recuperação dos pilares existentes – Programa Avançar Cidades, autorização para licitação da obra de serviços de engenharia na rede de distribuição –SANESUL, autorização de licitação para contratação da obra para implantação do sistema de tratamento de resíduos da ETA (Estação de Tratamento de Água), assinatura de ordem de início de serviço para a obra de construção da maternidade.
  • Festividades do Arraial do Banho de São João

Ladário

  • Entrega da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro SEAC, assinatura de ordem de início de serviço para a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Nova Aliança.
  • Supervisão à obra da Policlínica de Ladário.
  • Supervisão à obra de recapeamento em diversas ruas do município.
  • Supervisão à obra de pavimentação e drenagem em diversas ruas dos bairros Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta, contemplando as ruas da linha de ônibus em duas etapas.
  • Supervisão à obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro SEAC.

20 de junho

Três Lagoas

  • Entrega das obras de a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Vila Haro, implantação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Chácara Eldorado – Etapa 1.

19 de junho

Naviraí 

  • Visita ao Projeto “Laços de Cidadania: Equoterapia e Inclusão”.
  • Visita à Unidade Industrial de Processamento de Soja da Copasul.
  • Entrega de equipamento hospitalar (arco cirúrgico) ao Hospital Municipal de Naviraí, assinaturas de autorização para licitação das obras de drenagem e pavimentação asfáltica da rua de acesso ao cemitério (Avenida João Rigonato), restauração funcional do pavimento nas avenidas Dourados, Nelci Simas, Glória de Dourados, Fátima do Sul e adjacentes, construção e recuperação de reservatórios da rede de abastecimento de água, execução e ligações domiciliares de rede coletora de esgoto no Loteamento Interlagos II.

stf

Defesa de Bolsonaro nega 'falta grave' em apreensão de arma e pede manutenção da domiciliar

Prazo inicial para a prisão domiciliar, de 90 dias, terminou no dia 26 de junho e ministro Alexandre de Moraes irá decidir se mantém ou não

28/06/2026 20h00

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Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar Divulgação/UOL

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A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que não considere a apreensão de uma arma em nome do ex-presidente como "falta grave", e que mantenha a prisão domiciliar, cujo prazo inicial de 90 dias terminou na sexta-feira, 26.

A pistola foi apreendida com um militar do Exército no dia 15 de junho durante uma blitz de trânsito no Distrito Federal. Se o episódio for considerado uma falta grave no âmbito da Lei de Execução Penal, Bolsonaro poderá sofrer sanções, inclusive perder o direito à domiciliar.

Em manifestação protocolada na noite deste sábado, 27, os advogados do ex-presidente sustentam que a arma estava regularmente registrada e já permanecia guardada na residência antes da condenação e do início da prisão domiciliar.

Segundo a defesa, a arma teria sido retirada da casa para ser encaminhada a reparo, em razão de uma falha mecânica. Os advogados afirmam que, desde a abordagem policial, o militar informou que o armamento pertencia a Bolsonaro.

"Não houve ocultação do armamento, adulteração de registro, emprego de expediente destinado a frustrar a fiscalização estatal ou qualquer conduta voltada a impedir a identificação de sua origem ou titularidade. Ao contrário, a propriedade da arma foi imediatamente reconhecida e jamais constituiu circunstância desconhecida ou clandestina", diz a defesa na manifestação.

Na petição, os defensores argumentam ainda que Bolsonaro nunca foi comunicado sobre eventual cassação do registro da arma, nem sobre a abertura de processo administrativo para esse fim.

Para os advogados, como não havia ordem judicial de apreensão, devolução ou perda definitiva do armamento, a permanência da arma na residência não poderia ser considerada ilícita para fins disciplinares.

A defesa afirma ainda que não há elemento concreto que indique dolo ou culpa do ex-presidente para descumprir decisão judicial ou violar as regras da execução penal.

Ao final do documento, os advogados pedem que o STF afaste a configuração de falta grave e mantenha o cumprimento da pena "nos exatos termos atualmente estabelecidos, com a prorrogação do regime domiciliar humanitário."

A petição da defesa de Bolsonaro ocorre na esteira de manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso. Moraes determinou que o órgão se posicionasse mencionando que, na Lei de Execução Penal, é considerada falta grave "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".

Na quinta, 25, a PGR afirmou não ser possível se manifestar quanto ao cometimento ou não de falta grave até a conclusão das investigações.

Entenda o caso

A arma foi apreendida com o segundo-sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho, que dirigia um veículo oficial da Presidência da República quando foi parado por uma blitz de trânsito em Taguatinga, no norte de Brasília.

Durante a abordagem, o policial notou a presença de uma pistola no carro. Segundo o agente, ao perceber que a arma havia sido notada, Estácio fechou o vidro de forma "repentina". A pistola foi recolhida, e o militar alegou ter porte autorizado como membro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Estácio afirmou que a arma estaria registrada em sua funcional, mas o policial, porém, constatou não haver nenhum registro do equipamento em nome de servidor.

O militar, então, admitiu que a pistola pertencia a Jair Bolsonaro. De acordo com o segundo-sargento, a arma lhe foi entregue horas antes, com a finalidade de realizar um reparo no percurssor.

ANO ELEITORAL

Flávio Bolsonaro quer vice mulher após briga com Michelle; 'página virada'

Filho do ex-presidente disse ter ligado para convidá-la pessoalmente a uma reunião com lideranças femininas conservadoras, mas que o gesto "não foi correspondido"

27/06/2026 20h00

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fala se dá após desavenças públicas com Michelle Bolsonaro que, na quarta-feira, 24, publicou um vídeo de quase 30 minutos no qual relata ter sido desrespeitada e maltratada por Flávio.

fala se dá após desavenças públicas com Michelle Bolsonaro que, na quarta-feira, 24, publicou um vídeo de quase 30 minutos no qual relata ter sido desrespeitada e maltratada por Flávio. Reprodução

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Senador do Partido Liberal pelo Rio de Janeiro (PL-RJ), Flávio Bolsonaro retomou o tom apaziguador ao falar em união e em deixar "pequenas diferenças de lado" durante discurso neste sábado, 27, em evento de lançamento de candidaturas do PL, em Goiás, para as próximas eleições.

Pré-candidato à Presidência, ele sinalizou ainda seu interesse em ter uma vice mulher na disputa eleitoral.

A fala se dá após desavenças públicas com Michelle Bolsonaro que, na quarta-feira, 24, publicou um vídeo de quase 30 minutos no qual relata ter sido desrespeitada e maltratada por Flávio.

"É muito importante todos nós, sem exceção, estarmos cada vez mais unidos, deixarmos nossas pequenas diferenças de lado, porque muitas vezes os caminhos que nós escolhemos são diferentes, mas para chegar no mesmo destino, para alcançar o mesmo objetivo", disse o senador e pré-candidato à Presidência da República.

Na noite anterior, ainda em Goiás, Flávio Bolsonaro falou em "bola pra frente" e disse que o embate era "página virada" ao responder perguntas de jornalistas após uma caminhada religiosa. Ele disse ainda que havia conversado com o pai, Jair Bolsonaro, e que estava "tudo bem".

"Para ficar bem claro, da minha parte aqui, é bola pra frente, é página virada", disse Flávio, que fez referência a uma blusa que vestia na cor branca: "Vim aqui com a blusa branca, da paz, pra olhar pra frente".

No evento deste sábado, Flávio ainda reforçou o interesse em contar com uma mulher para integrar a sua chapa presidencial como candidata à vice-presidente.

Na declaração, o senador fez menção a Ana Paula Rezende, vice na chapa de Wilder Morais (PL), cuja pré-candidatura ao governo de Goiás foi lançada no ato. "O Wilder é uma pessoa privilegiada de ter ao seu lado uma mulher tão qualificada como a Ana Paula. Eu peço a Deus, Ana, que eu também tenha o privilégio de ter uma vice tão qualificada quanto você", disse Flávio.

Vídeo gera mal estar na campanha

O vídeo de Michelle Bolsonaro gerou desgaste na campanha de Flávio. Na gravação, Michelle disse que Flávio a humilhou durante uma ligação. O senador teria dito que "seria melhor" que a ex-primeira-dama ficasse "de fora das decisões do partido".

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle.

O embate entre madrasta e enteado relatado no vídeo teria sido motivado após Michelle ter criticado publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado.

Outro fator que teria motivado a gravação do vídeo seria uma suspeita dela de que os "ataques" que sofria de comunicadores próximos aos irmãos Bolsonaro, como Paulo Figueiredo, Kim Paim, Allan dos Santos e Didi Redpill, seriam obra dos enteados.

Respostas de Flávio

A primeira resposta de Flávio veio na quarta-feira, em uma transmissão ao vivo pouco antes do jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo, às 19h. Ele procurou menosprezar o confronto. Por ser dia de jogo da Seleção Brasileira, afirmou que "nada nem ninguém" o aborreceria. Também disse se sentir "mais confiante" e "mais preparado" para a pré-candidatura à Presidência.

Já à noite, por volta de 23h, Flávio Bolsonaro mudou o posicionamento. Em uma longa nota, negou ter desrespeitado ou humilhado Michelle, e pediu desculpas. "Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas", disse.

No texto, o senador invocou a família, os 24 anos de vida pública e o "equilíbrio" como supostas marcas de seu caráter, e disse ter "respeito e reconhecimento" pela madrasta.

Flávio também tentou virar o argumento contra ela: afirmou ter ligado na manhã daquela quarta-feira para convidá-la pessoalmente a uma reunião com lideranças femininas conservadoras, mas que o gesto "não foi correspondido". Segundo Flávio, Michelle não atendeu, não retornou a ligação e, horas depois, publicou os vídeos.

Na quinta-feira, 25, Flávio Bolsonaro gravou um vídeo relendo o posicionamento que havia publicado na véspera. No entanto, com uma diferença: suprimiu o trecho em que afirmava ter ligado para Michelle na manhã de quarta-feira.

Ainda na quinta-feira, Michelle Bolsonaro voltou a se pronunciar Ela publicou novo texto nas redes sociais, no qual disse que "não há briga nem competição".

"Não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Não há briga nem competição", escreveu, pedindo que não retirassem trechos de contexto "para gerar confusão".

 

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