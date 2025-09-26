Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Márcio Macêdo diz que Lula nunca falou em demissão e reclama de 'cerco político'

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, desmentiu nesta sexta-feira, 26, rumores de que vá deixar o governo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/09/2025 - 22h00
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, desmentiu nesta sexta-feira, 26, rumores de que vá deixar o governo. Ele reclamou de sofrer um "cerco político" desde que se tornou auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o chefe do Executivo nunca tratou com ele sobre uma mudança na pasta.

"O presidente nunca tratou comigo sobre saída do ministério e eu reconheço que ele tira e bota a hora que ele quiser. Não tem problema nenhum sobre isso. No mais, é cerco político, é disputa, faz parte da política", afirmou Macêdo em coletiva no Palácio do Planalto.

Macêdo também listou as outras vezes em que a saída dele do cargo foi ventilada. "Posso pedir música no Fantástico três vezes", afirmou, em referência ao quadro do programa da TV Globo em que um jogador escolhe uma canção por marcar três gols em uma mesma partida.

Na contagem do chefe da Secretaria-Geral, a demissão dele circulou na imprensa em nove ocasiões. Macêdo também rejeitou as informações de que teria um acordo com a cúpula do governo para que, em troca da saída da Secretaria-Geral, ele recebesse apoio para uma candidatura à Câmara no ano que vem. "Meu projeto eleitoral é a reeleição do presidente Lula", afirmou.

Conforme informação da Folha de S.Paulo, confirmada pelo Estadão, Lula pretende anunciar a troca de Macêdo pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Boulos informou, no mês passado, que iria assumir o cargo para a direção nacional do PSOL. A conversa ficou em sigilo devido aos vaivéns da mudança da Secretaria-Geral, cuja troca é noticiada pela imprensa desde o primeiro semestre do ano. Segundo fontes ligadas ao parlamentar, ele aguarda uma reunião definitiva com Lula.
 

Política

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Sabino afirmou que permanece no cargo até a próxima semana, a pedido de Lula, para entrega de obras em Belém

26/09/2025 15h00

Celso Sabino pediu demissão do Ministério do Turismo

Celso Sabino pediu demissão do Ministério do Turismo Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), anunciou nesta sexta-feira, 26, que entregou a carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi pressionado pelo União Brasil para deixar o cargo.

Sabino afirmou que permanece no cargo até a próxima semana, a pedido de Lula, para entrega de obras em Belém. Cabe ao presidente assinar a demissão do ministro.

Paraense, Sabino demonstrou interesse em continuar como ministro durante a COP-30. A projeção durante o evento seria uma ativo para o interesse do ministro de disputar o Senado pelo Estado no ano que vem.

"Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido", disse, em entrevista no Palácio do Planalto.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem um trabalho de diálogo mantido e, hoje, o presidente sinalizou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", acrescentou.

No último dia 18, o União Brasil aprovou uma resolução exigindo que filiados do partido deixassem o governo Lula em até 24 horas

Celso Sabino já havia informado na semana passada que se demitiria do cargo, citando a necessidade de se alinhar às determinações do seu partido. Lula, contudo, pediu que o ministro esperasse o retorno dele da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

DANÇA DAS CADEIRAS

Com foco nas eleições de 2026, Riedel já prepara nova reforma administrativa

O governador pretende exonerar, até dezembro, os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no próximo ano

26/09/2025 08h30

Os secretários de Estado Jaime Verruck, Eduardo Rocha e Marcelo Miranda devem deixar cargos

Os secretários de Estado Jaime Verruck, Eduardo Rocha e Marcelo Miranda devem deixar cargos Montagem

De olho nas eleições gerais do próximo ano, o governador Eduardo Riedel (PP) já estaria preparando uma nova reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos em 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que já estariam certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Eduardo Rocha, titular da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura(Setesc).

A reportagem foi informada, ainda, de que outros secretários do Estado também podem optar por concorrer a cargos eletivos no pleito de 2026, entretanto, apenas os três já citados comunicaram ao governador a intenção de deixar a administração estadual.

Por esse motivo, conforme levantou o Correio do Estado, Riedel teria estipulado como prazo, para a saída de integrantes do primeiro escalão do governo, o mês de dezembro, apesar de o prazo legal ser até abril de 2026.

No entendimento do governador, o ideal é iniciar o ano eleitoral já com a equipe modificada e sem risco de substituição por causa das eleições gerais, dando tranquilidade para o chefe do Executivo estadual tocar a administração sem sobressaltos, afinal, ele também participará do pleito para tentar a reeleição.

NOVOS RUMOS

No caso de Jaime Verruck, o secretário de Estado deve deixar o cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD, porém, conforme apuração da reportagem, não estaria descartada uma provável troca de partido e, até mesmo, de interesse, já que o titular da Semadesc é tratado como um “coringa”, podendo concorrer ao Senado.

Dentro do governo estadual, o entendimento é de que chegou a hora de Verruck disputar a sua primeira eleição e o cargo mais provável seria o de deputado federal, pois o experiente secretário passou oito anos na gestão de Reinaldo Azambuja e quase três anos na de Riedel, tendo de passar pelo teste das urnas para ver seu potencial de votos.

Interlocutores do governador revelaram que o secretário de Estado já está maduro para concorrer no próximo pleito e que, inclusive, teria recebido o apoio de Riedel para ser candidato em 2026, tendo o aval de todo o grupo político.

Procurado, Jaime não quis comentar, porém, no evento de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, ele revelou ao Correio do Estado que sairá candidato para deputado federal ou até para o Senado.

Já Eduardo Rocha, que é marido da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá para concorrer a deputado estadual pelo MDB, mesmo partido da esposa.

À reportagem, ele revelou que o governador deve fazer em breve uma reunião com todo o secretariado para tratar dessa questão, porém, não sabe quando será.

O secretário Marcelo Miranda é outro que também tentará conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), provavelmente pelo PSDB, porém, como desmanche do partido no Estado, a legenda pode ser outra.

