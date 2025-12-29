Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle

A informação foi feita pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/12/2025 - 16h10
Continue lendo...

Terminou por volta das 15h05 desta segunda, 29, o procedimento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido com vistas a amenizar as crises de soluço do ex-chefe do Executivo. A informação foi divulgada pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram.

Na postagem, Michelle disse estar aguardando a subida do marido para o quarto no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento durou cerca de uma hora.

Bolsonaro passou pelo primeiro procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico do sábado, 27. Na ocasião, o procedimento foi focado no nervo direito. Hoje, o tratamento focou no lado esquerdo do nervo.

Mais cedo, um dos filhos do ex-presidente, Jair Renan, esteve no hospital para ver o pai. Ao sair, disse a jornalistas: "Meu pai não está bem, se estivesse bem não estava fazendo a cirurgia"

Fim de ano

Riedel sai de férias e Barbosinha assume governo

Governador de MS vai se ausentar das atividades por 18 dias, de 29 de dezembro a 16 de janeiro

29/12/2025 08h15

Barbosinha (vice-governador) e Riedel (governador)

Barbosinha (vice-governador) e Riedel (governador) MARCELO VICTOR

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), está de férias e vai recuperar as energias neste fim de ano.

Chefe do executivo estadual irá se ausentar por 18 dias, de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026. Quem assume o comando é o vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Em 18 de novembro, Riedel encaminhou mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo autorização para se licenciar do cargo por 18 dias, entre dezembro e janeiro.

Em 4 de dezembro, os deputados estaduais votaram a favor e autorizaram as "miniférias" do governador.

OUTRAS LICENÇAS

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira licença foi de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino de 23 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025. Em seguida, Barbosinha assumiu o governo de 1º a 14 de janeiro de 2025.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril de 2025, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo neste período. Na ocasião, Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, para visitar o filho.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.

Política

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento

A nova crise e elevação da pressão arterial na noite de sábado (27) após passar por um procedimento para bloquear o nervo frênico direito

28/12/2025 15h55

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e elevação da pressão arterial na noite de sábado (27) após passar por um procedimento para bloquear o nervo frênico direito, informou neste domingo (28) o Hospital DF Star.

Segundo o boletim médico mais recente, no momento, Bolsonaro encontra-se estável e sem soluços.

Nesta segunda (29), o ex-presidente passará por uma nova intervenção para bloquear o nervo frênico esquerdo, responsável pelo controle do diafragma, para completar o tratamento que pretende aliviar as crises de soluços. Bolsonaro também seguirá com fisioterapia para reabilitação, medidas de prevenção de trombose venosa e cuidados clínicos.

Esse será o terceiro procedimento do ex-presidente desde a internação, no dia 24. Na quinta-feira (25), Bolsonaro fez a primeira cirurgia, para tratar uma hérnia inguinal.

No sábado, o ex-presidente foi submetido à segunda intervenção, para bloquear o nervo frênico direito. Bolsonaro está sendo acompanhado diariamente para verificar se os procedimentos para reduzir os soluços foram bem-sucedidos.

No início da semana passada, o ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a internação. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

