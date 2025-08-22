Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Mendonça diz que 'bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo'

O ministro criticou nesta sexta-feira, 22, o "ativismo judicial", as interferências do Poder Judiciário em outros Poderes

Laura Brasil

Laura Brasil

22/08/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça criticou nesta sexta-feira, 22, o "ativismo judicial", as interferências do Poder Judiciário em outros Poderes e disse que "um bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo". Segundo o magistrado, "o Judiciário não pode ser fator de criação e inovação legislativa", o que lhe rendeu aplausos do público no 24º Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro.

"O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se opõe ao ativismo judicial. O ativismo (judicial) suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do Poder, que é o povo", disse.

Para Mendonça, "nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança".

Mendonça disse que "o ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidido, mas também pode ser não decidir".

Em junho, o STF decidiu ampliar as obrigações das redes sociais sobre conteúdo produzido por terceiros. Na ocasião, o então presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, afirmou que o Congresso Nacional se omitiu de legislar sobre o tema e, por isso, coube ao Tribunal criar critérios. Mendonça discordou que o STF devesse atuar modificando a lei e defendeu que o papel cabia ao Legislativo.

Na palestra, Mendonça ainda disse que "o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tem a prevalência sobre os demais Poderes". O magistrado disse que o Poder Judiciário deveria dar a última palavra no Estado Democrático de Direito, mas não "a primeira e a última".

Para o ministro, o Poder Judiciário é "sintoma e causa" do enfraquecimento da democracia, e impede o amadurecimento dos demais Poderes.

Mendonça, que foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda defendeu a liberdade de expressão e disse que cidadãos devem se expressar "sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas, ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima".

O discurso se deu dois dias depois de a Polícia Federal indiciar o ex-presidente e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de obstrução em processo que corre no STF No indiciamento, constam mensagens privadas dos políticos que mostram xingamentos, críticas a outros atores da política e um rascunho em que Bolsonaro pedia asilo na Argentina.

Assine o Correio do Estado

Política

No Brasil, o Judiciário é independente e corajoso, afirma Alexandre de Moraes

A declaração foi realizada do 24º Fórum Empresarial Lide, que é realizado num hotel na zona sul do Rio de Janeiro

22/08/2025 20h00

Compartilhar
Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes Divulgação

Continue Lendo...

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou nesta sexta-feira que só o Judiciário independente é respeitado. "Posso garantir que o Judiciário no Brasil é independente e corajoso". Ele ainda deu um recado claro: "O juiz que não aguenta a pressão, que mude de profissão"

A declaração foi realizada do 24º Fórum Empresarial Lide, que é realizado num hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua fala, defendeu que a função do juiz é "julgar, decidir e defender o Estado democrático de direito" e apontou que o desafio brasileiro nos próximos anos responde por 'segurança' no seu tripé: institucional, jurídica e pública.

"Só nas autocracias o autocrata pode exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. ... O que há no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição e da lei", endossou Moraes.

O ministro ainda afirmou que há o "falso lema" de que deve haver contenção de setores.

Mais cedo, outro ministro do STF - André Mendonça - participou do evento e criticou o ativismo do Judiciário, afirmando que um Estado de direito fortalecido demanda uma "autocontenção" do Poder Judiciário. O ministro frisou que o ativismo judicial implica que o Judiciário tem prevalência sobre os demais poderes

O evento contou com a participação dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Assine o Correio do Estado

Política

Morte de deputado inflama pedido de impeachment de presidente paraguaio

Parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero

22/08/2025 15h15

Compartilhar

Foto: Santiago Peña, presidente paraguaio

Continue Lendo...

O Partido Colorado protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai, Santiago Peña, também filiado à legenda. O documento, assinado pelo dirigente Alcides Ortega nesta sexta-feira (22), atribui ao governo responsabilidade pela morte do deputado Eulalio “Lalo” Gómez, além de apontar conflito de interesses e “traição à Pátria”.

O parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. 

Deputado Eulalio “Lalo” Gómez

A família afirma que ele foi executado, apesar de possuir imunidade parlamentar. O governo alega que não havia mandado de prisão, apenas ordem para apreensão de celular. O filho do deputado, Alexandre Gómez, foi preso na mesma ação e permanece detido.

O ministro do Interior, Enrique Riera, declarou que a Polícia Nacional apenas cumpriu ordem judicial expedida pelo juiz Osmar Legal e reagiu a disparos contra os agentes. Segundo ele, a morte ocorreu após troca de tiros.

Outro ponto do pedido de impeachment é a atuação de Peña como acionista do Ueno Bank até 2025, instituição ligada a arrecadação de fundos do sistema de previdência paraguaio, o que violaria o artigo 238 da Constituição.

O partido também acusa o presidente de traição, por firmar acordo migratório com os Estados Unidos para receber no país solicitantes de asilo. Ortega anunciou ainda que pedirá a expulsão de Peña das fileiras coloradas.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Empreiteira vence por WO licitação de R$ 276 milhões em MS
compadrio?

/ 1 dia

Empreiteira vence por WO licitação de R$ 276 milhões em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira