Michelle Bolsonaro lidera corrida para presidente em MS, revela pesquisa

A ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro (PL), presidente nacional do PL Mulher, lidera a corrida para presidente da República em Mato Grosso do Sul, conforme pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems).

De acordo com o primeiro cenário do levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com os nomes aos eleitores, Michelle Bolsonaro lidera, com 40,20% dos votos válidos, enquanto o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece em segundo, com 26,92%.

Logo depois aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 18,41%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 8,07%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,51%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1,89%.

Já no segundo cenário da pesquisa estimulada Correio do Estado/Ipems, quando a ex-primeira-dama do Brasil não foi incluída, a liderança fica com Tarcísio de Freitas, com 41,24% dos votos válidos, seguido pelo presidente Lula, com 31,77%, e por Ratinho Jr., com 26,99%.

Espontânea

No levantamento espontâneo, ou seja, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) lidera, com 20,34%, seguido pelo presidente Lula, com 12,91%, e Tarcísio de Freitas, com 1,66%.

Mais atrás temos Michelle Bolsonaro, com 0,96%, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), com 0,62%, Ronaldo Caiado, com 0,26%, Ratinho Jr., com 0,23%, Romeu Zema, com 0,14%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 0,13%, o senador Nelsinho Trad (PSD), com 0,13%, enquanto 0,49% citaram outros nomes e 61,63% não sabem ou não opinaram.

A pesquisa Correio do Estado/Ipems foi realizada com 1.611 eleitores, distribuídos por 53 municípios do Estado, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, tendo grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Análise

Ao analisar os dados apontados pela pesquisa Correio do Estado/Ipems, o diretor responsável pelo instituto, Lauredi Sandim, explicou que Michelle Bolsonaro lidera as intenções de votos para a Presidência da República em Mato Grosso do Sul por causa da ausência do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Em um cenário sem Bolsonaro, que está inelegível, a esposa dele desempenha muito acima do esperado aqui no Estado. Conforme a preferência dos entrevistados, Michelle Bolsonaro abriu mais de 11 pontos porcentuais sobre o presidente Lula, que é o segundo colocado”, declarou.

Lauredi Sandim pontuou, ainda, que a ex-primeira-dama do Brasil aparece também na pesquisa espontânea em quarto lugar.

“Pelo levantamento, acredito que Michelle Bolsonaro tem possibilidades de concorrer com reais chances de vitória aqui em Mato Grosso do Sul”, assegurou o diretor do Ipems, sobre o desempenho da ex-primeira-dama.

