Ministro do STF, André Mendonça, recebe título de "Cidadão Sul-Mato-Grossense"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e membro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, esteve em Campo Grande na tarde desta sexta-feira (24).

Ele encerrou, com uma palestra, o congresso de Direito Eleitoral organizado pela Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

Ao final do evento, ele foi homenageado pela OAB-MS, recebendo uma homenagem das mãos do presidente da instituição, Bitto Pereira, e também o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro.

Ao receber a homenagem, Mendonça teceu elogios ao Estado e disse que já se considera sul-mato-grossense depois de receber o certificado.

“Eu queria dizer que sou um admirador deste Estado. Porque os senhores e as senhoras, longe do litoral, no interior do País, são capazes de fazer o dever de casa. Isso porque alguns estados, o Maranhão é um exemplo, com tanto acesso. Outros estados tantos. Outros estados, com litoral, com mais facilidade, com logística, têm conseguido desenvolver. Os senhores são vencedores nas adversidades”, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal.

“A palestra dele (do André Mendonça) foi muito acima de direita ou esquerda. Foi sobre o valor do voto”, disse o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP).

