Política

Parecer

Ministro do TCU vê 'severas dúvidas' em modular regras sobre perseguir centro da meta fiscal

Bruno Dantas, ex-presidente da Corte, disse que recebeu na terça o ministro da Casa Civil, Rui Costa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/10/2025 - 23h00
Continue lendo...

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas disse nesta quarta-feira, 22, ter "severas dúvidas" sobre a possibilidade de modular os efeitos na obrigação de buscar o centro ou piso da meta de resultado primário, durante a limitação de empenho e movimentação financeira. O tema foi discutido na sessão desta quarta-feira.

"Ou bem o Tribunal entende que é permitido mirar a banda ou é dever do Poder Executivo mirar o centro da meta. Utilizar uma regra de modulação pode sugerir que essa é uma questão nova, o que não é. É uma questão já colocada e analisada pela AudFiscal", declarou Dantas, em relação a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal).

Bruno Dantas, ex-presidente da Corte, disse que recebeu na terça o ministro da Casa Civil, Rui Costa, momento em que foi tratada a discussão sobre perseguir piso ou centro da meta de primário.

Também na sessão desta quarta, o ministro Walton Rodrigues declarou que a discussão sobre perseguir o centro da meta é "seriíssima" e o Congresso já decidiu o tema.

A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, ao final de um bimestre, os Poderes Públicos poderão limitar o empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Ocorre que a LDO 2025 estipulou que a execução do orçamento deverá ser compatível com a meta de resultado primário de R$ 0,00 (zero real). É com base neste trecho que os técnicos do TCU apontam a necessidade de seguir o centro e não o piso da meta.

Política

Comissão de Ética da Câmara arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro

Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou, nesta quarta-feira, 22, representação feita pelo PT que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro

22/10/2025 17h22

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou, nesta quarta-feira, 22, representação feita pelo PT que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Há ainda outras quatro representações contra o mesmo parlamentar que estão na direção da Mesa da Câmara aguardando envio para o Conselho de Ética.

O relator da representação, Delegado Marcelo Freitas (União-MG), apresentou voto pedindo a rejeição do texto. O placar terminou com 11 votos favoráveis ao parecer e 7 contra.

o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que o partido recorrerá da decisão do Conselho de Ética no plenário da Câmara.

Na representação feita ao Conselho de Ética, o PT diz que, em declarações, Eduardo incitou a ruptura do processo eleitoral, tentou submeter a jurisdição nacional ao escrutínio de potências estrangeiras e cometeu atos de hostilidade à ordem constitucional e ao estado democrático de direito.

Segundo o relator, a representação parte de uma premissa "equivocada", e o deputado do PL não foi responsável por sanções impostas ao Brasil e a autoridades do País.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", diz.

Nesse mesmo relatório, Freitas também diz que as declarações de Eduardo nos Estados Unidos continuam protegidas com base na prerrogativa parlamentar de inviolabilidade de opinião, palavras e votos e que ele exerce o "direito de crítica política".

"Esta prerrogativa não se circunscreve apenas ao âmbito interno ou aos pronunciamentos formais em plenário; ela se projeta para o contexto internacional, refletindo a natureza supraindividual da representação política, que transcende limites geográficos", afirma o relator.

Oposicionistas elogiaram o trabalho de Freitas. "Não cabe o prosseguimento (da representação). Não acho que isso aqui é um campo de batalha ideológica e política", disse Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara.

Parlamentares do Centrão manifestaram apoio à decisão do arquivamento. "Acabou a era das inquisições", afirmou José Rocha (União-BA). "A Constituição nos garante esse direito: de opinião, palavra e voto. Não cabe a nós parlamentares estarmos julgando colegas que através de palavras, opiniões e voto."

Governistas protestaram. "Qual a diferença de quem entrou e apedrejou o Supremo (no 8 de Janeiro) e o que esse senhor fez nos Estados Unidos?", questionou Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara.

O PT chegou pedir para tirar Freitas da relatoria. O deputado do União já chamou Eduardo Bolsonaro de "amigo". O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) rejeitou o pedido

Freitas foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), agora condenado por fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

O relator da representação contra Bolsonaro respondeu a argumentos de governistas "Estou buscando a independência do Parlamento brasileiro, que tem sido usurpado em suas competências constitucionais como nunca se viu na história dessa República", disse Freitas.

"Essa Casa do povo abriu vários precedentes e permitiu que o Parlamento fosse reduzido a um papel secundário", prosseguiu o relator. "Chegou o momento de fazermos pairar na Câmara dos Deputados o direito mais do que legítimo que o parlamentar possa se manifestar em território nacional ou no estrangeiro."

Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no fim de setembro, por "coação" no processo da trama golpista. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, concluiu que ele e o blogueiro Paulo Figueiredo articularam sanções nos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar pressionar os ministros a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota conjunta, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo disseram ser alvo de "perseguição política", atribuíram a denúncia a "lacaios" do ministro Alexandre de Moraes, disseram que vão continuar a campanha nos Estados Unidos e informaram que vão aguardar a notificação formal para se manifestar no processo.
 

ELEIÇÕES 2026

Em alta no Brasil, PT mira eleger 1 senador e 2 deputados em MS

Cúpula do partido no Estado se reuniu ontem em Brasília com o presidente nacional para alinhar estratégia eleitoral

22/10/2025 08h40

Vander Loubet, Camila Jara, Edinho e Zeca do PT durante reunião ontem, em Brasília (DF)

Vander Loubet, Camila Jara, Edinho e Zeca do PT durante reunião ontem, em Brasília (DF) Manuela Corrêa

Continue Lendo...

Com a progressiva melhora na aprovação nacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desde julho deste ano, depois de sucessivas quedas, o PT de Mato Grosso do Sul já trabalha com a possibilidade de conseguir repetir nas eleições de 2026 o desempenho de 2022, quando elegeu dois deputados federais, e ainda fazer um senador da República.

Os planos da executiva estadual da legenda no Estado para o pleito do próximo ano foram apresentados ontem ao presidente nacional do PT, Edson Antonio da Silva, o Edinho, durante reunião na sede do diretório nacional da sigla em Brasília (DF), pelos deputados federais Vander Loubet, que é o presidente estadual, e Camila Jara e pelo deputado estadual Zeca do PT.

“O Zeca, a Camila e eu tivemos uma reunião ontem pela manhã com o Edinho, presidente nacional do PT, justamente para alinhar as questões relacionadas ao partido em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026”, afirmou Vander Loubet ao Correio do Estado.

CONFIANTE

O presidente estadual do PT disse a Edinho que o partido está seguro e confiante em que vai manter a eleição de dois deputados federais e tem grandes chances de voltar a ter um senador da República – o último foi Delcídio do Amaral.

“No momento, estamos construindo o projeto do PT com muita tranquilidade e paciência, o que não significa que estejamos parados”, avisou.

O deputado federal reforçou ao Correio do Estado que não vai tentar a reeleição e disputará uma vaga ao Senado, esperando ter como companheira de chapa a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

“O PT ainda trabalha com a perspectiva de que a ministra possa participar do projeto do PT estadual. Estamos buscando trazer a Simone para o nosso projeto, caso ela faça a opção de ficar em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele ainda citou o nome do ex-deputado federal Fábio Trad (PT), que tem grandes chances de ser o candidato a governador do Estado.

“E, além disso, para nossa chapa de federal, eu vejo que minha saída da disputa pela reeleição estimula vários candidatos a entrar na briga pela vaga na Câmara dos Deputados”, analisou.

EX-DEPUTADOS

Vander Loubet informou que está dialogando para trazer de volta para a chapa do partido à Câmara dos Deputados os ex-deputados federais petistas Antonio Carlos Biffi e João Grandão.

“Já temos a Camila forte para a reeleição, temos o empresário Carlos Bernardo lá em Ponta Porã, devemos ter uma candidata em Três Lagoas, enfim, vejo que podemos ter uma chapa com condições de fazer os 240 mil votos necessários, pois fizemos 202 mil votos em 2022, para a gente eleger dois [deputados] federais”, assegurou.

O presidente do PT de Mato Grosso do Sul também falou para o presidente nacional do partido que faz parte dos planos buscar novos quadros não só para a legenda, como também para fortalecer as siglas aliadas do PV e do PCdoB na chapa, para agregar mais votos.

“Vejo que o cenário e a conjuntura são favoráveis, principalmente com o crescimento da aprovação do presidente Lula junto à população, que, além de ter se recuperado nas avaliações sobre o desempenho do governo, também está liderando as pesquisas de intenções de votos para a reeleição”, analisou.

