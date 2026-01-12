Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Moraes assume presidência do STF após Fachin entrar em recesso

Mudança ocorre porque o Judiciário está em recesso de 20 de dezembro a 31 de janeiro

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

12/01/2026 - 12h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Alexandre de Moraes assume interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 12, com o início do período de recesso do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Moraes ficará à frente do Tribunal até o fim de janeiro.

A mudança ocorre porque o Judiciário está em recesso de 20 de dezembro a 31 de janeiro. Nesse período, Fachin, atual presidente da Corte, ficou responsável pelo plantão entre 20 de dezembro e 11 de janeiro. A partir desta segunda-feira, Moraes, na condição de vice-presidente, passa a responder pela Presidência e pelo plantão judicial até 31 de janeiro.

Não é a primeira vez que Moraes assume interinamente o comando do STF. Em novembro do ano passado, o ministro presidiu a Corte durante a ausência de Fachin, que esteve em Belém (PA) para representar o Judiciário brasileiro na COP30.

O plenário do STF formalizou, em agosto, a escolha de Fachin e Moraes para os cargos de presidente e vice-presidente. Ambos tomaram posse em setembro, após o fim da gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou.

A eleição segue uma regra de antiguidade e rodízio entre os ministros. Pelo critério do revezamento, Moraes deve assumir a presidência de forma definitiva em 2027, por ser o ministro mais antigo que ainda não comandou a Corte.

Plantão judicial

O plantão judicial ocorre para atender jurisdicionados e advogados em casos urgentes nos dias em que não há expediente regular no tribunal, como durante o recesso de 20 de dezembro a 31 de janeiro.

Durante esse período, os pedidos relacionados aos assuntos previstos na regulamentação do plantão devem ser protocolados exclusivamente por meio eletrônico, com horário de processamento das 9h às 13h.

Assine o Correio do Estado 

NESTA SEGUNDA

Reunião entre vereadores definirá possível sessão extraordinária sobre IPTU

Pautas principais que devem ser tratadas na reunião são retomada do desconto à vista de 20% e derrubada do aumento excessivo do IPTU

11/01/2026 16h15

Compartilhar
Reunião entre vereadores realizada na terça-feira (6)

Reunião entre vereadores realizada na terça-feira (6) MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Vereadores se reunirão para definir qual será a pauta e o que será votado, em uma possível sessão extraordinária, sobre o aumento no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A reunião será realizada na tarde desta segunda-feira (12), na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na avenida Ricardo Brandão, número 1.600, bairro Jatiúka Park, em Campo Grande.

Os vereadores que devem participar desta reunião são Papy (PSDB), Marquinhos Trad (PDT), Rafael Tavares (PL), Luiza Ribeiro (PT), Landmark (PT), entre outros.

Vale ressaltar que se trata de uma sessão extraordinária pois a Câmara Municipal está de recesso. Para convocar uma sessão extraordinária é preciso 24 horas de antecedência.

A princípio, as pautas principais que devem ser tratadas na reunião são:

  • Derrubar aumento excessivo do IPTU
  • Revisar valor do IPTU dos contribuintes
  • Retomar desconto à vista de 20%

Ao Correio do Estado, o presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto (PSDB), afirmou que vários vereadores têm diferentes projetos para apresentarem e que precisam entrar em consenso para decidir o que será votado de fato em uma possível sessão extraordinária.

“Não temos um consenso ainda entre os vereadores de qual projeto vai ser analisado. A gente precisa juntar esses projetos todos para ver quais deles são possíveis votar. Tem vários pensamentos divergentes na casa. Eu só posso marcar uma extraordinária se eu apresentar a pauta. Eu não posso marcar a reunião extraordinária para ver o que eu vou votar. A gente está tentando encontrar algum argumento de ilegalidade para a gente poder atacar e ela não ter chance de reverter isso na justiça. Precisa ter legalidade, precisa ter um projeto de lei que não seja derrubado na justiça”, explicou o presidente.

O presidente da Casa de Leis ainda afirmou que para acontecer a sessão, é necessário votação unânime.

“Tem gente que já acha que precisa ajudar a cidade, que não pode ficar sem arrecadação, que vai inviabilizar pagamentos, enfim. Não é todo mundo que tá pensando igual, então eu preciso alinhar com as lideranças da casa”, esclareceu.

Papy (PSDB) tem reunião com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), às 7h desta segunda-feira (12), para negociar a respeito das trativas sobre o IPTU.

Além disso, também tem agenda com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Associação dos Advogados Independentes (ADI) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS).

“A gente [Papy e Adriane] está conversando pelo telefone nos dias que eu estava fora. E, assim, muita dificuldade de avançar com ela. Estão muito fechados para negociações. E a cidade está revoltada, então ela precisa tomar uma posição”, disse Papy.

IMBRÓGLIO

IPTU 2026 está polêmico em Campo Grande (MS).

Contribuintes discordam do valor cobrado no imposto, reivindicam a volta dos 20% de desconto para pagamento à vista e até mesmo contestam o recebimento do carnê para quem é isento.

De segunda (5) a sexta-feira (9), a Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud amanheceu lotada, com filas gigantescas, de pessoas em busca de explicações sobre o valor abusivo do IPTU.

Em 7 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) exigiu esclarecimentos formais à prefeitura sobre os critérios adotados no reajuste do imposto e da taxa de coleta de lixo. O Tribunal queria saber qual foi a base legal utilizada, quais índices e parâmetros técnicos foram considerados, se houve atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) ou de outros instrumentos de avaliação imobiliária e qual o impacto estimado do aumento na arrecadação do Município.

Em 8 de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) acionou a Justiça, por meio de mandado de segurança, para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.

Ainda em 8 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande resolveu adiar o pagamento à vista para 12 de fevereiro.

Em 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande determinou que a primeira parcela do IPTU 2026 deve ser paga até 10 de dezembro, que, até então, venceria em 12 de janeiro.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

O valor do imposto é composto por:

  • Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
  • Alíquota municipal
  • Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel. De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são:

  • À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de fevereiro
  • Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente. A primeira parcela vence em 10 de dezembro

POLÍTICA

Governo Lula deixa custódia de Embaixada da Argentina na Venezuela em meio a tensão com Milei

"No Brasil, tenho amigos. Os Bolsonaro. Prefiro uma solução com os Bolsonaro e não uma solução com o socialismo do século 21", disse o presidente argentino

10/01/2026 22h00

Compartilhar
Milei, presidente eleito da Argentina, e Lula, presidente do Brasil

Milei, presidente eleito da Argentina, e Lula, presidente do Brasil Fotomontagem

Continue Lendo...

O Ministério das Relações Exteriores decidiu deixar a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, que havia sido assumida em agosto de 2024 após atritos do presidente argentino Javier Milei com o então presidente venezuelano Nicolás Maduro que levaram à expulsão de diplomatas argentinos do país.

A informação foi revelada pelo jornal La Nación e confirmada pelo Estadão. A decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi comunicada às autoridades argentinas, que deverão retomar o posto ou designar a custódia a outro país vizinho, e à gestão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Procurado, o Itamaraty não quis se manifestar.

Estadão apurou que a decisão partiu do Brasil. A relação entre os governo Lula e Milei é ruidosa desde o início e vem numa crescente de desgaste. Enquanto que Lula criticou a invasão dos Estados Unidos ao território venezuelano para prender Maduro, Milei celebrou a ação americana e marcou posição contra os governos latinoamericanos de esquerda que têm analisado a questão da Venezuela sob uma perspectiva de soberania nacional.

De acordo com o jornal La Nación, o Itamaraty comunicou a diplomacia argentina na última sexta-feira, 9, mesmo dia em que o acordo de livre comércio entre Mercosul - bloco econômico do qual os dois países fazem parte - e a União Europeia foi assinado. Ainda segundo o veículo argentino, o governo Lula tomou a decisão após Milei postar um vídeo com insinuações a Lula.

Na postagem compartilhada por Milei nas redes sociais, ele defendeu a ação americana na Venezuela enquanto inseria imagens do presidente brasileiro. O vídeo terminava com uma foto de Lula abraçado com Maduro.

No período de mais de um ano em que assumiu a Embaixada argentina, o Brasil abrigou seis opositores do governo Maduro que colaboravam com María Corina Machado e estavam abrigados na representação diplomática do País.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 2 dias

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026