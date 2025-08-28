Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, Bolsonaro precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/08/2025 - 21h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, a receber a visita de uma oficial de cartório em sua residência. O encontro com a profissional deve se dar na próxima sexta-feira, 29, entre as 9h e as 18h.

Ao emitir solicitação, em 15 de agosto, a defesa requereu que a oficial do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília fosse recebida "considerando a necessidade de trâmites atinentes àquele cartório, cuja realização demanda a presença física da referida servidora para colheita de assinaturas e conferência de documentos".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e, desde então, precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF. O ex-chefe do Executivo foi privado de sua liberdade por desobedecer as medidas cautelares que lhe foram impostas, o que aconteceu quando Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lhe gravou discursando para manifestantes via chamada de telefone e publicou a peça em suas redes sociais.

Na terça-feira, 26, Moraes decretou que a Polícia Federal deve vigiar a casa do político 24 horas por dia. O magistrado usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe de Estado vão começar a ser julgados pelo Supremo em 2 de setembro.

A decisão de Moraes de fortalecer a vigilância do ex-presidente também se deu após a Polícia Federal indiciar o político e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe.

No pedido de indiciamento, a PF apresenta uma minuta de pedido de asilo do ex-presidente na Argentina e também uma mensagem de texto enviada pelo ex-ministro Walter Braga Neto a Bolsonaro em fevereiro de 2024, exatamente um dia após Moraes determinar a proibição de contato entre os investigados no inquérito que apurava a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Política

Pollon aciona Justiça contra 'PL da adultização'

Segundo o parlamentar, a votação desrespeitou o devido processo legislativo

28/08/2025 15h29

Arquivo - Correio do Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta terça-feira (26) um mandado de segurança apresentado pelo deputado federal sul-mato-grossense Marcos Sborowski Pollon (PL) contra decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que aprovou, por votação simbólica, o regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 2.628/2022, conhecido como "PL da Adultização".

Segundo o parlamentar, a votação ocorrida em 19 de agosto de 2025 desrespeitou o devido processo legislativo, uma vez que deputados da oposição, como Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Mauricio Marcon (Podemos-RS), haviam solicitado votação nominal. "Hugo Motta, arbitrariamente, afirmou que o assunto já estava encerrado e não permitiu discussões", sustenta Pollon no pedido.

O projeto em questão trata de regras de proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais, tema que ganhou repercussão nacional após denúncias do influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, sobre a exposição precoce de menores nas redes sociais. Críticos, no entanto, apelidaram a proposta de "PL da Censura".

Pollon classificou a aprovação simbólica como "um verdadeiro absurdo" e "violação ao direito parlamentar do devido processo legal legislativo". A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) também criticou a condução da sessão: "Hugo Motta covardemente atropelou a urgência e mandou um aprovado simbolicamente com o plenário vazio".

Na ação, o deputado pede que o STF anule a decisão da Mesa Diretora da Câmara e determine a criação de uma comissão especial para analisar o texto, conforme previsto no regimento interno para projetos de código. O caso foi distribuído ao ministro Flávio Dino, que determinou a notificação da Presidência da Câmara para prestar informações no prazo de dez dias.

Cabe destacar que o pedido de tutela provisória que pode suspender imediatamente os efeitos da aprovação do regime de urgência ainda será analisado pelo relator.

PERÍODO ELEITORAL

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

A promotora eleitoral Laura Alves Lagrota encontrou 52 pessoas nomeadas de forma indevida na prefeitura de Nioaque

28/08/2025 08h30

O ex-presidente da Assomasul e ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB)

O ex-presidente da Assomasul e ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB) FOTO: Reprodução

A promotora eleitoral Laura Alves Lagrota solicitou, na semana passada, em suas alegações finais, a condenação do ex-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), quando ele ainda era prefeito de Nioaque, por nomear na administração municipal 52 pessoas durante o período de três meses antes da eleição do ano passado.

“Após uma detida análise dos autos, verifica-se que as imputações feitas na petição de representação restaram cabalmente demonstradas, outra solução não havendo senão a condenação na forma pleiteada. Consoante explanado, restou evidenciado pela documentação acostada à presente representação, bem como pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que foram realizados, durante o período vedado por lei (nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos), diversos contratos e prorrogações de contratos de servidores públicos temporários para exercerem cargos diversos nas secretarias municipais da prefeitura de Nioaque”, escreveu.

Além do ex-prefeito, a promotora eleitoral ainda pediu a condenação do candidato apoiado pelo ex-gestor, Juliano Rodrigo Marcheti (PSDB), que também se beneficiou das contratações indevidas. “Realizada pesquisa no site da Assomasul, atestou-se os contratos celebrados, rescindidos ou prorrogados ilegalmente, comprovando-se novos atos em setores não abrangidos pela exceção normativa”, assegurou Laura Lagrota, citando a lista com os nomes das 52 pessoas que foram nomeadas ou tiveram os contratos prorrogados pelo prefeito.

Ainda nas suas considerações finais, a representante do Ministério Público Eleitoral citou o depoimento da testemunha Rosemeire Meza Arruda, vereadora de Nioaque, afirmando que, durante o período de 90 dias que antecediam as eleições, “houve contratações em desconformidade com a legislação eleitoral, ainda que algumas exceções sejam permitidas para áreas essenciais como saúde, casa abrigo e assistência social, contudo, ocorreram contratações nas secretarias de Educação e de Obras durante esse período vedado”.

Saiba 

A sanção é multa entre 5 mil a 100 mil Ufirs, duplicável em caso de reincidência. Essa conduta ainda pode levar à improbidade administrativa, cuja pena inclui perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento ao erário e proibição de contratar com o poder público.

Em seu depoimento, a parlamentar destacou que o que mais lhe chamou atenção foi justamente o descumprimento das regras eleitorais, e acrescentou que tinha conhecimento de que, no período eleitoral, Valdir Jr. manifestou apoio público ao então candidato a prefeito de Nioaque Dr. Juliano, e ao candidato a vice-prefeito Roney Freitas, cujo apoio era amplamente divulgado nas redes sociais. “Afirmou que houve a contratação de um engenheiro civil no período vedado pela legislação eleitoral e, posteriormente, esse profissional precisou se licenciar por ter se candidatado ao cargo de vereador”, revelou.

Outra testemunha, identificada como João Carlos Vera Gonçalves, afirmou que houve um aumento no quadro de funcionários da prefeitura durante os três meses que antecederam o pleito eleitoral, período em que contratações não são permitidas pela lei. “Sem dúvida, condutas como as ora descritas tendem a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, em detrimento daqueles que não têm a mesma possibilidade de usar a máquina pública em proveito de suas candidaturas. A situação de ilícita vantagem em relação aos demais concorrentes ao pleito é, pois, evidente”, narrou.

Laura Lagrota destacou que o entendimento jurisprudencial atualizado esclarece que se enquadram como exceções à referida proibição os contratos de serviço público essencial (referentes à sobrevivência, saúde e segurança dos munícipes), de sorte que os demais são vedados pela legislação eleitoral. “Com base nisso, verifica-se que o primeiro representado efetuou 52 contratações e prorrogações de contratos, das quais apenas 10 referiam-se aos setores de serviço público essencial (já que referentes à sobrevivência, saúde e segurança dos munícipes)”, escreveu.

Diante disso, ela ressaltou que, ante os elementos de convicção colhidos, “restou cristalina nos autos a configuração de contratações ilegais em período eleitoral vedado”. 

“Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer que seja a presente representação eleitoral julgada integralmente procedente, com a consequente condenação dos representados Valdir Couto de Souza Júnior, Juliano Rodrigo Marcheti, Roney dos Santos Freitas e da Coligação Caminho Certo, Futuro Seguro, com a aplicação das sanções previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei 9.504/97 aos representados”, concluiu. 
 

