Política

Política

Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro

Advogados do ex-presidente dizem que ele não pediu asilo na Argentina

agência brasil

25/08/2025 - 14h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre as explicações enviadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte. O prazo começou a contar por volta das 10h30 de hoje e será encerrado na manhã de quarta-feira (27).

Na sexta-feira (22), os advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa também negou que o ex-presidente tenha a intenção de fugir do país e aproveitaram para pedir a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. 

A manifestação foi enviada ao Supremo após Moraes conceder prazo para que os advogados se manifestassem sobre o documento de asilo encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro durante busca e apreensão realizada, no mês passado, na investigação sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024. 

Na manhã desta segunda-feira (25), Moraes determinou a notificação da PGR sobre o conteúdo da defesa de Bolsonaro. Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar a adoção de providências com base nas declarações dos advogados e das provas obtidas pela PF.

Na quarta-feira (20), Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Política

Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto: 'Uma hora de terror'

O comunicado foi feito neste domingo, 24, pelas redes sociais do parlamentar

24/08/2025 14h20

Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro Agência Brasil / Tânia Rêgo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste domingo, 24, por meio das redes sociais, que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto na casa da família em Resende, no interior do Rio de Janeiro.

Segundo ele, os criminosos usavam arma e abordaram sua mãe exigindo informações sobre dinheiro que teria sido enviado a eles pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o ‘dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós’", relatou o senador em postagem no Instagram.

Ainda segundo o senador, os criminosos reviraram toda a casa e, sem encontrar o suposto dinheiro, levaram anéis e fugiram no carro do seu avô. O parlamentar afirmou já ter tomado as providências cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende).

"Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime."

 

 

 

 

Política

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J

24/08/2025 14h00

Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Arquivo

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que os estudantes que solicitam visto para o país deverão ajustar a configuração de privacidade das redes sociais para o modo público. "Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", aponta mensagem nas mídias sociais.

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas. A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

O visto do tipo F é solicitado por quem pretende entrar no país para estudar em uma universidade ou escola. O visto do tipo M serve para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas. E o visto J é para estudantes de intercâmbio.

A embaixada americana comunicou a medida em junho e reforçou, hoje, em postagem nas redes sociais, que a verificação dos perfis públicos para os solicitantes destas categorias tem o fim de facilitar a verificação de identidade e admissibilidade ao país.

