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Moraes pede manifestação da PGR sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

Advogados de Bolsonaro protocolaram na terça-feira, novo requerimento em que pedem a reconsideração da decisão

Estadão Conteúdo

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20/03/2026 - 23h00
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que o órgão se manifeste sobre o caso.

Os advogados de Bolsonaro protocolaram na terça-feira, 17, novo requerimento em que pedem a reconsideração da decisão de Moraes que negou a transferência do ex-presidente para o regime domiciliar.

O pedido foi feito quatro dias após Bolsonaro ser internado em um hospital particular de Brasília para tratar uma pneumonia bacteriana causada por um quadro de broncoaspiração.

Conforme despacho assinado por Moraes nesta sexta-feira, 20, no âmbito da Execução Penal 169, a direção do Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar informou ao STF que o ex-presidente apresentou mal-estar súbito em sua cela na última sexta-feira, 13, e foi transferido para o hospital DF Star após avaliação clínica no local.

Antes de encaminhar o caso à PGR, Moraes determinou, no dia 18, que o hospital apresentasse em 48 horas o prontuário médico, informações atualizadas sobre a internação, exames realizados, medicamentos administrados e condições gerais de saúde do ex-presidente. O relatório foi entregue no dia seguinte.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses, após condenação pela Primeira Turma do STF por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Ele está detido na unidade conhecida como Papudinha desde janeiro. Em agosto de 2025, Moraes havia concedido prisão domiciliar ao ex-presidente, mas revogou o benefício em novembro, após Bolsonaro violar a tornozeleira eletrônica. Desde então, a defesa apresentou ao menos quatro pedidos para a volta ao regime domiciliar. Todos foram negados, o mais recente por unanimidade da Primeira Turma, em 5 de março.

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Rio Brilhante

Tereza Cristina rejeita vice-presidência e deixa dúvida sobre Lucas Foroni

Senadora pôs fim às especulações que ventilavam seu nome em possível chapa com Flávio Bolsonaro

20/03/2026 18h00

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Foto: Divulgação

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Durante reunião do PP realizada em Rio Brilhante, na noite de quinta-feira (19) a senadora Tereza Cristina tratou de pôr fim às especulações que ventilavam seu nome como possível candidata a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL).

A senadora afirmou categoricamente que não é candidata a vice, revelando, inclusive, que sequer recebeu um convite oficial para o posto.

“Eu nunca fui convidada”, assegurou Tereza Cristina, emendando que “ninguém é candidato a vice, tem de ser convidado”. Embora tenha se dito honrada por ter seu nome lembrado, ela criticou a forma como a mídia tratou o assunto e mencionou, em tom de cobrança, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto: “Valdemar que tem a boca solta, já dei uma bronca nele hoje”, disse em tom de brincadeira.

A senadora foi enfática ao definir seu futuro político, garantindo que seu foco está exclusivamente no Legislativo. “Meu projeto é continuar no Senado, tenho mais quatro anos. E só quatro anos”, declarou, negando qualquer intenção de buscar reeleição após o fim do atual mandato de oito anos.

Frustração 

Além de definir sua posição nacional, Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel estiveram no encontro do PP em Rio Brilhante com uma expectativa política local que não se concretizou. A cúpula partidária esperava ouvir do atual prefeito, Lucas Foroni, a confirmação de que ele renunciaria ao cargo para aceitar ser candidato a deputado federal pelo partido.
No entanto, Foroni não confirmou a renúncia e, segundo as tendências atuais, não deve aceitar o desafio proposto pela legenda, deixando a senadora e o governador frustrados com o desfecho da reunião no município.

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Agenda

Lula e cinco ministros participam de COP15 em Campo Grande

Além de Tebet, integram a comitiva ministerial o chanceler Mauro Vieira e as ministras Marina Silva, Sonia Guajajara e Luciana Santos

20/03/2026 16h30

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Foto: Divulgação

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Acompanhado por cinco ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Campo Grande neste domingo (22), sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU (COP15). Natural de Três Lagoas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está confirmada no evento. 

Além de Tebet, integram a comitiva ministerial o chanceler Mauro Vieira (Ministro das Relacões Exteriores) e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

A agenda marca a abertura política da COP15 da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que será realizada pela primeira vez no Brasil entre os dias 23 e 29 de março.

A conferência reunirá mais de duas mil pessoas, entre representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e membros da sociedade civil. 

O encontro será presidido por João Paulo Capobianco e terá como foco a discussão de medidas para conservação das espécies migratórias, além da proteção de seus habitats e rotas.

O evento está previsto para começar às 16h, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, e também contará com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

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