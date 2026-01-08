Mordomias para deputados estaduais custaram R$ 16,3 milhões em 2025

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Levantamento feito ontem pelo Correio do Estado no portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) revelou que, no ano passado, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) consumiu R$ 16.310.950,73 para que os 24 deputados estaduais gastassem o dinheiro público com “tanqueadas” de combustíveis, restaurantes, escritórios de advocacia, agências de publicidade, locação de carro de luxo e até o pagamento de piloto particular de avião.

Além disso, apenas 5 dos 24 deputados estaduais concentraram 23,17% dos R$ 16.310.950,73 destinados para a Ceap do ano passado na Casa de Leis.

Esses cinco parlamentares são Paulo Corrêa (PSDB), Neno Razuk (PL), Zé Teixeira (PSDB), Professor Rinaldo (Podemos) e Pedrossian Neto (PSD), que utilizaram R$ 3.779.398,85 ao longo dos 12 meses de 2025 e, com isso, lideram o ranking dos deputados estaduais mais dispendiosos da Alems.

Ao detalhar quanto gastou cada parlamentar, o primeiro lugar ficou para Paulo Corrêa, primeiro-secretário da Casa de Leis, que somou R$ 695.980,41, seguido por Neno Razuk, com R$ 695.903,75, Zé Teixeira, com R$ 695.880,44, Professor Rinaldo, com R$ 695.819,24, e Pedrossian Neto, com R$ 695.815,01.

No caso de Paulo Corrêa, entre os gastos da Ceap, os que mais chamaram a atenção foram os salários pagos ao piloto particular de avião Alexandre Ferreira Martins, que recebia bruto por mês R$ 9.000,00 e R$ 6.743,81 líquido, enquanto Neno Razuk usou parte para locar o veículo de luxo Pajero Sport 4X4 AT, ao custo de R$ 9.245,82 por mês na HPE Locadora de Veículos, de São Paulo (SP).

Já Zé Teixeira usou os recursos da Ceap para abastecer, sempre no Posto de Combustíveis Patrícia, de Dourados (MS), quantias que variaram entre o máximo de R$ 16.733,03 e o mínimo de R$ 14.300,00 por mês ao longo do ano.

Enquanto o Professor Rinaldo usou mais os recursos do Ceap para consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos, destinando R$ 26 mil todos os meses ao seu assessor parlamentar Gilberto Ferreira Gonçalves e ao Capatti e Rezende Advogados e Associados, sendo R$ 8 mil para o primeiro e R$ 18 mil para o segundo.

Para Pedrossian Neto, os recursos da Ceap foram destinados para a divulgação das atividades parlamentares, cujos valores oscilaram entre o máximo de R$ 27.936,00 e o mínimo de R$ 24.900,00 por mês, com destaque para a Nousx Agência Digital e Espaço Prime Serviço de Assessoria e Gestão, que receberam valores que variaram entre R$ 16.900,00, para a primeira, e R$ 8 mil, para a segunda, ao longo do ano.

MAIS ECONÔMICOS

Por outro lado, os cinco deputados estaduais mais econômicos da Alems são o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), com R$ 613.977,03, Gleice Jane (PT), com R$ 642.764,17, João Henrique Catan (PL), com R$ 652.612,85, Paulo Duarte (PSB), com R$ 665.922,45, e Pedro Kemp (PT), com R$ 667.128,22.

Já na faixa intermediária aparecem os parlamentares Márcio Fernandes (MDB), com R$ 695.609,91, Londres Machado (PP), com R$ 695.606,83, Coronel David (PL), com R$ 695.590,48, Zeca do PT, com R$ 695.503,50, Antônio Vaz (Republicanos), com R$ 695.325,06, Jamilson Name (PSDB), com R$ 687.684,93, e Lucas de Lima (PDT), com R$ 686.010,28.

Ainda aparecem os deputados estaduais Roberto Hashioka (União Brasil), com R$ 684.577,63, Lia Nogueira (PSDB), com R$ 682.016,52, e Junior Mochi (MDB), com R$ 680.176,79. Também surgem Lídio Lopes (sem partido), com R$ 678.399,40, Mara Caseiro (PSDB), com R$ 671.916,60, Pedro Caravina (PSDB), com R$ 671.772,94, e Renato Câmara (MDB), com R$ 668.955,79.

