Política

ASSEMBLÉIA LEGISATIVA

Mordomias para deputados estaduais custaram R$ 16,3 milhões em 2025

Apenas cinco dos 24 parlamentares estaduais concentraram 23,17% de toda a cota parlamentar para o exercício das atividades

Daniel Pedra

08/01/2026 - 08h20
Levantamento feito ontem pelo Correio do Estado no portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) revelou que, no ano passado, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) consumiu R$ 16.310.950,73 para que os 24 deputados estaduais gastassem o dinheiro público com “tanqueadas” de combustíveis, restaurantes, escritórios de advocacia, agências de publicidade, locação de carro de luxo e até o pagamento de piloto particular de avião.

Além disso, apenas 5 dos 24 deputados estaduais concentraram 23,17% dos R$ 16.310.950,73 destinados para a Ceap do ano passado na Casa de Leis.

Esses cinco parlamentares são Paulo Corrêa (PSDB), Neno Razuk (PL), Zé Teixeira (PSDB), Professor Rinaldo (Podemos) e Pedrossian Neto (PSD), que utilizaram R$ 3.779.398,85 ao longo dos 12 meses de 2025 e, com isso, lideram o ranking dos deputados estaduais mais dispendiosos da Alems.

Ao detalhar quanto gastou cada parlamentar, o primeiro lugar ficou para Paulo Corrêa, primeiro-secretário da Casa de Leis, que somou R$ 695.980,41, seguido por Neno Razuk, com R$ 695.903,75, Zé Teixeira, com R$ 695.880,44, Professor Rinaldo, com R$ 695.819,24, e Pedrossian Neto, com R$ 695.815,01.

No caso de Paulo Corrêa, entre os gastos da Ceap, os que mais chamaram a atenção foram os salários pagos ao piloto particular de avião Alexandre Ferreira Martins, que recebia bruto por mês R$ 9.000,00 e R$ 6.743,81 líquido, enquanto Neno Razuk usou parte para locar o veículo de luxo Pajero Sport 4X4 AT, ao custo de R$ 9.245,82 por mês na HPE Locadora de Veículos, de São Paulo (SP).

Já Zé Teixeira usou os recursos da Ceap para abastecer, sempre no Posto de Combustíveis Patrícia, de Dourados (MS), quantias que variaram entre o máximo de R$ 16.733,03 e o mínimo de R$ 14.300,00 por mês ao longo do ano.

Enquanto o Professor Rinaldo usou mais os recursos do Ceap para consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos, destinando R$ 26 mil todos os meses ao seu assessor parlamentar Gilberto Ferreira Gonçalves e ao Capatti e Rezende Advogados e Associados, sendo R$ 8 mil para o primeiro e R$ 18 mil para o segundo.

Para Pedrossian Neto, os recursos da Ceap foram destinados para a divulgação das atividades parlamentares, cujos valores oscilaram entre o máximo de R$ 27.936,00 e o mínimo de R$ 24.900,00 por mês, com destaque para a Nousx Agência Digital e Espaço Prime Serviço de Assessoria e Gestão, que receberam valores que variaram entre R$ 16.900,00, para a primeira, e R$ 8 mil, para a segunda, ao longo do ano.

MAIS ECONÔMICOS

Por outro lado, os cinco deputados estaduais mais econômicos da Alems são o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), com R$ 613.977,03, Gleice Jane (PT), com R$ 642.764,17, João Henrique Catan (PL), com R$ 652.612,85, Paulo Duarte (PSB), com R$ 665.922,45, e Pedro Kemp (PT), com R$ 667.128,22.

Já na faixa intermediária aparecem os parlamentares Márcio Fernandes (MDB), com R$ 695.609,91, Londres Machado (PP), com R$ 695.606,83, Coronel David (PL), com R$ 695.590,48, Zeca do PT, com R$ 695.503,50, Antônio Vaz (Republicanos), com R$ 695.325,06, Jamilson Name (PSDB), com R$ 687.684,93, e Lucas de Lima (PDT), com R$ 686.010,28.

Ainda aparecem os deputados estaduais Roberto Hashioka (União Brasil), com R$ 684.577,63, Lia Nogueira (PSDB), com R$ 682.016,52, e Junior Mochi (MDB), com R$ 680.176,79. Também surgem Lídio Lopes (sem partido), com R$ 678.399,40, Mara Caseiro (PSDB), com R$ 671.916,60, Pedro Caravina (PSDB), com R$ 671.772,94, e Renato Câmara (MDB), com R$ 668.955,79.

*Saiba

Confira o ranking:

  • Paulo Corrêa (PSDB) R$ 695.980,41;
  • Neno Razuk (PL) R$ 695.903,75;
  • Zé Teixeira (PSDB) R$ 695.880,44;
  • Professor Rinaldo (Podemos) R$ 695.819,24;
  • Pedro Pedrossian Neto (PSD) R$ 695.815,01;
  • Márcio Fernandes (MDB) R$ 695.609,91;
  • Londres Machado (PP) R$ 695.606,83;
  • Coronel David (PL) R$ 695.590,48;
  • Zeca do PT (PT) R$ 695.503,50;
  • Antônio Vaz (Republicanos) R$ 695.325,06;
  • Jamilson Name (PSDB) R$ 687.684,93;
  • Lucas de Lima (PDT) R$ 686.010,28;
  • Roberto Hashioka (União Brasil) R$ 684.577,63;
  • Lia Nogueira (PSDB) R$ 682.016,52;
  • Junior Mochi (MDB) R$ 680.176,79;
  • Lídio Lopes (sem partido) R$ 678.399,40;
  • Mara Caseiro (PSDB) R$ 671.916,60;
  • Pedro Caravina (PSDB) R$ 671.772,94;
  • Renato Câmara (MDB) R$ 668.955,79;
  • Pedro Kemp (PT) R$ 667.128,22;
  • Paulo Duarte (PSB) R$ 665.922,45;
  • João Catan (PL) R$ 652.612,85;
  • Gleice Jane (PT) R$ 642.764,17;
  • e Gerson Claro (PP) R$ 613.977,03.

Comissão pede prorrogação de prazo no pagamento do IPTU

Na reunião entre a Comissão de Vereadores e representantes da prefeitura, foi solicitado prazo até 30 de janeiro para o pagamento do IPTU e o restabelecimento do desconto de 20%

06/01/2026 14h33

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Durante reunião na Câmara Municipal de Campo Grande para discutir mudanças no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e na Taxa do Lixo, membros da Comissão Técnica protocolaram um pedido de prorrogação do prazo de pagamento até o dia 31 de janeiro.

A solicitação ocorreu durante reunião entre os membros da Comissão, nesta terça-feira (6), com o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Ricardo Vieira Dias, e a procuradora-geral da Prefeitura, Cecília Saad.

Entre as solicitações feitas pelos vereadores estão o prazo para pagamento até o dia 30 de janeiro, o restabelecimento do desconto para quem paga o IPTU à vista e, ainda, os seguintes pontos:

  • implantação de canal oficial de atendimento via WhatsApp;
  • ampliação do número de atendentes e extensão do horário de funcionamento;
  • regularização imediata do sistema de climatização (ar-condicionado).

A reunião terminou sem respostas definitivas, e a proposta será apresentada pelos secretários à prefeita Adriane Lopes (PP).

“A gente veio para conversar, ouvir as reivindicações. Vamos levar à prefeita para que sejam tomadas as providências que forem necessárias e cabíveis”, explicou a procuradora-geral da Prefeitura, Cecília Saad.

Redução do desconto à vista

Como acompanhou o Correio do Estado, no dia 12 de novembro, um decreto publicado pelo Executivo Municipal alterou o valor do desconto dos carnês do IPTU.

O contribuinte, que estava acostumado a pagar com desconto de 20%, neste ano se deparou com a possibilidade de obter apenas 10% em 2026, com vencimento previsto para 12 de janeiro.

Taxa do lixo

Outro ponto que pegou parte dos consumidores de surpresa foi a Taxa do Lixo. Após estudo realizado, foi apontada a mudança no perfil dos munícipes, o que resultou em aumento para 44% dos moradores.

A alteração ocorreu, conforme explicou o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Ricardo Vieira Dias, à reportagem, devido à mudança no Perfil Socioeconômico  Imobiliário (PSEI), da população, um dos índices utilizados no cálculo da taxa.

“O perfil socioeconômico evoluiu em alguns bairros, diminuiu em outros e se manteve [o mesmo] em outros. É só para aumento da taxa de lixo”, pontuou o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Ricardo Vieira Dias.

Ainda conforme observação feita por Vieira, o valor médio anual da taxa do lixo para residências de alto padrão é de R$ 911,00.

“Isso corresponde, dividido por doze meses, por quatro semanas e por três coletas diárias, a cerca de R$ 9 por coleta. Ou seja, toda vez que o lixeiro vai à sua casa, está cobrando R$ 9 para retirar o lixo e levar a um depósito para fazer o descarte. Em um bairro mais humilde, tirando os isentos, que não pagam a taxa de lixo: aposentados e pensionistas, Minha Casa Minha Vida e imóveis de baixa renda. A média do mais humilde é de quarenta centavos cada vez que o lixeiro vai à casa dele.”

 

Política

Bolsonaro sofre traumatismo craniano após cair em sua cela durante a madrugada

PF diz que ida ao hospital depende de liberação do STF

06/01/2026 14h00

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente da república, Jair Bolsonaro, bateu a cabeça em um móvel de sua cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) após sofrer uma queda na madrugada desta terça-feira (6) durante uma crise de soluços. 

Segundo a equipe médica de Bolsonaro, o ex-presidente sofreu traumatismo craniano leve proveniente da queda.

Em nota, a Polícia Federal confirmou a queda de Bolsonaro mas minimizou a condição, afirmando que ele havia sofrido apenas “ferimentos leves”.

“Na manhã desta terça-feira (6/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, afirmou a PF em nota. 

O episódio ocorre após Bolsonaro receber alta depois de ser hospitalizado, no dia 24 de dezembro, para tratar uma hérnia inguinal bilateral e passar por quatro procedimentos cirúrgicos, incluindo intervenções para conter as crises de soluço persistentes, além de exames que identificaram esofagite, gastrite e picos de pressão arterial. 

Durante a sua internação, Bolsonaro também teria pedido uma prescrição de antidepressivos. 

"Meu amor não está bem"

Em suas redes sociais, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, afirmou que aguardava, juntamente com advogados, esclarecimentos formais sobre como foram prestados os primeiros atendimentos.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita. (...) Só Deus”, escreveu Michelle em suas redes sociais. 

Nas postagens, Michelle afirmou, ainda, que aguardavam a autorização do ministro Alexandre de Moraes para o encaminhamento de Bolsonaro ao hospital DF Star, em Brasília. 

O filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, afirmou, também nas redes sociais, que encontrou o pai atordoado após o acidente, com um hematoma no rosto e sangramento nos pés. Ele relatou que estão sendo preparados relatórios para medidas posteriores, visando “à manutenção da sua vida”. 

“Lamentavelmente, meu pai não está sendo acompanhado como deveria, inclusive tendo um fisioterapeuta impedido, por duas vezes, de atuar para tratar do assunto correlato na prisão. Michelle está em contato com os responsáveis, e eu a acompanho neste momento até a possível liberação do meu pai para exames, se ainda estiver vivo. Estamos esperando há cerca de duas horas no hospital. Meu Deus!”, escreveu. 

Desde seu retorno à custódia da PF, no dia 1º de janeiro, após nove dias de internação, aliados relataram melhora positiva de Bolsonaro, com redução nas crises de soluço. Mesmo assim, Jair vinha se queixando de dificuldades para dormir por causa do funcionamento contínuo do ar-condicionado na unidade prisional. 

A defesa do ex-presidente levou as reclamações ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na petição, os advogados afirmaram que o ruído do aparelho compromete o sono e o repouso de Bolsonaro e solicitaram medidas para adequação do espaço. 

Prisão 

Bolsonaro havia sido condenado, em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado após ser considerado culpado de liderar uma organização criminosa armada para tentativa de golpe de Estado, na esperança de se manter no poder mesmo após a derrota nas eleições em 2022 para o atual presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva. 

O ex-presidente cumpria monitoramento eletrônico até novembro de 2025, quando tentou violar a tornozeleira eletrônica, o que levou Moraes a classificar a situação como um “fato novo”, reforçando o risco de fuga de Bolsonaro, determinando a sua prisão preventiva. 

Em depoimento, Bolsonaro alegou que teve uma cisma em razão dos medicamentos que tem tomado, remédios que têm influenciado também em seu sono. Inclusive, relatou que começou a tomar um dos medicamentos quatro dias antes do surto.

Em razão disso, ele resolveu mexer na tornozeleira com um ferro de soldar, já que ele teria conhecimento do manuseio do equipamento. 

Ele também afirmou que mexeu na tornozeleira por volta da meia-noite, mas depois “caiu na razão” e parou de usar a solda, quando se comunicou com os agentes de custódia. Ele disse não se lembrar de qualquer outro surto dessa natureza em outros momentos e que não teria nenhuma intenção de fuga. 

Enquanto estiver na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Jair Bolsonaro ficará numa cela de cerca de 12 metros quadrados (m²) que foi reformada recentemente.

O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar condicionado e uma janela, além de banheiro privativo.

Ele não terá contato com outros presos e poderá sair para o banho de sol.

