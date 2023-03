Moro ataca Zanin e candidatos ao STF temem ajuda indireta a advogado

CENSO DEMOGRÁFICO

Governador do Estado se colocou à disposição para facilitar contato com as prefeituras dos municípios

O governador do Estado, Eduardo Riedel, se reuniu com a direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na manhã desta segunda-feira (13). Redel se colocou à disposição para ajudar a finalizar o censo demográfico que está sendo realizado em Mato Grosso do Sul.

A coleta do Censo teve início no ano passado e contou com o apoio do governo do Estado para implementação de postos de coleta, locais para treinamento de equipes e estrutura para realização da pesquisa no Estado.

O encontro entre o governador e o superintendente estadual do IBGE, Mário Alexandre de Pinna Frazeto, teve como objetivo encontrar soluções de interlocuções entre o Instituto e os municípios que ainda não responderam ou apresentam dificuldades de acesso.

De acordo com o superintendente do Instituto, a parceria do Estado com o IBGE é muito importante, dado a dificuldade de acesso às pessoas que ainda não responderam ao Censo.

“Estamos com dificuldades em alguns municípios. Essa parceria vai ajudar nessa interlocução com as prefeituras. O governo sempre foi um grande parceiro do Censo”, afirmou.

O superintendente também explicou que, atualmente, o Censo está na etapa de revisão dos dados e início da fase de apuração.

“Estamos voltando para alguns municípios para tentar achar a população que não encontramos no período anterior. Muitas vezes as pessoas estavam ausentes ou o local fechado”.

Fase de apuração

De acordo com IBGE, a fase de apuração é a etapa de análise dos dados do Censo a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censos (CFC). O processo inclui também verificar os dados dos municípios selecionados pelo CFC e realizar alguns retornos a campo.

No Brasil, 92% da população brasileira recenseada pelo IBGE, cerca de 189,4 milhões de pessoas responderam ao questionário.

Segundo o Instituto, os resultados definitivos do Censo referentes à população dos municípios será divulgado em abril de 2023.

O Censo Demográfico tem como objetivo contar o número de habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros. Os dados também ajudam na definição de políticas públicas mais assertivas como direcionamento de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e programas sociais.

Prévia

Em prévia do censo divulgada pelo IBGE, Mato Grosso do Sul ganhou cerca de 384.401 mil habitantes em 12 anos. No último censo, realizado em 2010, a população do Estado era de 2.449.341. Entretanto, o número deve ser ainda maior, visto que a coleta de dados ainda não terminou.

A prévia também revelou que Mato Grosso do Sul é o sétimo estado com a menor população entre os estados do país.

Confira os municípios mais populosos de MS:

1° Campo Grande, 942.140 habitantes;

2° Dourados, 261.019 habitantes;

3° Três Lagoas, 132.651 habitantes;

4° Corumbá, 94.874 habitantes;

5° Ponta Porã, 90.756 habitantes.

Municípios menos populosos de MS:

75° Rio Negro, 4.691 habitantes;

76° Alcinópolis, 4.670 habitantes;

77° Taquarussu, 3.634 habitantes;

78° Figueirão, 3.520 habitantes;

79° Jateí, 3.315 habitantes.

Assine o Correio do Estado