Política

Morte de deputado inflama pedido de impeachment de presidente paraguaio

Parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero

Alison Silva

Alison Silva

22/08/2025 - 15h15
O Partido Colorado protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai, Santiago Peña, também filiado à legenda. O documento, assinado pelo dirigente Alcides Ortega nesta sexta-feira (22), atribui ao governo responsabilidade pela morte do deputado Eulalio “Lalo” Gómez, além de apontar conflito de interesses e “traição à Pátria”.

O parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. 

Deputado Eulalio “Lalo” Gómez

A família afirma que ele foi executado, apesar de possuir imunidade parlamentar. O governo alega que não havia mandado de prisão, apenas ordem para apreensão de celular. O filho do deputado, Alexandre Gómez, foi preso na mesma ação e permanece detido.

O ministro do Interior, Enrique Riera, declarou que a Polícia Nacional apenas cumpriu ordem judicial expedida pelo juiz Osmar Legal e reagiu a disparos contra os agentes. Segundo ele, a morte ocorreu após troca de tiros.

Outro ponto do pedido de impeachment é a atuação de Peña como acionista do Ueno Bank até 2025, instituição ligada a arrecadação de fundos do sistema de previdência paraguaio, o que violaria o artigo 238 da Constituição.

O partido também acusa o presidente de traição, por firmar acordo migratório com os Estados Unidos para receber no país solicitantes de asilo. Ortega anunciou ainda que pedirá a expulsão de Peña das fileiras coloradas.

BOA VIZINHANÇA

MS negocia novo empréstimo de R$ 2 bilhões com o BNDES

De saída do governo, PT vai manter parceria para facilitar o acesso estadual a recursos

22/08/2025 08h30

Deputado federal Vander Loubet e governador Eduardo Riedel

Deputado federal Vander Loubet e governador Eduardo Riedel Foto/ Divulgação

O governo de Mato Grosso do Sul se prepara para buscar mais um empréstimo bilionário, desta vez de R$ 2 bilhões, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras, com a finalidade de reforçar o caixa estadual para custeio da máquina pública e obras de infraestrutura.

O movimento acontece em um momento delicado, marcado pelo anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista.

Apesar da ruptura política, o PT sul-mato-grossense garantiu que não deixará de apoiar as demandas do Estado com o governo federal.

O deputado federal Vander Loubet, presidente regional da sigla, revelou com exclusividade ao Correio do Estado que a interlocução com Brasília continuará sendo prioridade.

“Temos compromisso com Mato Grosso do Sul e, independentemente das diferenças políticas, a deputada federal Camila Jara, eu e nossos deputados estaduais vamos seguir trabalhando para que os investimentos do governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva – que já são vultosos aqui – continuem chegando e apoiando nosso estado e os nossos 79 municípios”, destacou.

De acordo com o deputado, além dos projetos cadastrados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o governador Eduardo Riedel (PP) já sinalizou interesse em buscar novas linhas de crédito, que somam mais de R$ 2 bilhões. O parlamentar enfatizou que, sem articulação política, o processo de liberação pode se tornar inviável.

“O cobertor é sempre curto no Orçamento federal, e nós disputamos esse cobertor com o Distrito Federal e os demais 25 estados. A mesma coisa é dentro do [Novo] PAC, então, se não houver uma unidade e um esforço conjunto entre nós, esse trabalho acaba sendo mais difícil e com menos chances de êxito. E esses mais de R$ 2 bilhões são importantes e estratégicos para que Mato Grosso do Sul mantenha seu ritmo de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o tipo de coisa que é importante discutir e acertar com o governador, principalmente agora, com esse desembarque do PT”, disse Loubet.

CRISE FISCAL

O anúncio de que o governo pretende recorrer a mais um empréstimo ocorreu logo após Riedel reconhecer dificuldades fiscais. O governador explicou as razões do corte de 25% nas despesas de custeio, medida noticiada pelo Correio do Estado na edição do dia 5 de agosto.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gasto para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista a uma rede de TV local.

“Agora, nós vamos passar o pente-fino, lupa nas despesas para fazer essa redução. A gente tem buscado o caminho da redução de gasto num momento difícil”, completou.

O corte, segundo a gestão estadual, é uma tentativa de manter o equilíbrio nas contas em meio à queda de receitas, especialmente pela redução na arrecadação com o gás boliviano, uma das principais fontes de receita nos últimos anos.

O aspecto político se soma ao econômico no momento em que o governo estadual precisa do aval do Palácio do Planalto para garantir as operações de crédito. Apesar da saída, tanto o Executivo estadual quanto o PT falam em manutenção da parceria institucional.

Isso porque a viabilização do empréstimo de R$ 2 bilhões depende, em grande medida, do trânsito político do partido no governo federal, que controla os principais mecanismos de liberação de crédito, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal.

Não é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recorre a empréstimos bilionários no último ano. Em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$ 2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

Agora, porém, o novo pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

DESEMBARQUE

O desembarque do PT, que ocupava cargos estratégicos na administração, foi anunciado na semana passada, mas Riedel disse ter tomado conhecimento da decisão pela imprensa.

“Eu estava em viagem quando eu vi pela imprensa toda essa notícia. Eu não fui procurado ainda. Cheguei no sábado e cumpri uma agenda extensa desde segunda-feira. O PT vai pedir uma agenda para a gente conversar. Tudo bem. Agora, eles é que definiram a saída da base do governo. Eu acredito que é normal esse tipo de situação. Mas vou recebê-los, conversar, entender um pouquinho quais são todas essas motivações”, declarou o governador.

No entanto, o presidente estadual do partido revelou que, no dia em que foi anunciada a saída da sigla da atual gestão estadual, solicitou uma agenda ao secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha.

“No mesmo dia, já foi solicitada uma agenda com o Riedel para tratar do tema quando ele retornasse da missão oficial à Ásia. Procurei o secretário Eduardo Rocha e pedi que ele organizasse essa reunião para oficializarmos essa saída e a entrega dos cargos”, garantiu Vander Loubet.
 

DECISÃO JUDICIAL

Após quase 3 anos, TCE-MS volta a ter a maioria dos conselheiros titulares

Decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou o retorno de Osmar Jeronymo depois de 10 meses afastado

22/08/2025 08h00

O conselheiro Osmar Jeronymo, do TCE-MS, estava afastado desde o dia 24 de outubro de 2024

O conselheiro Osmar Jeronymo, do TCE-MS, estava afastado desde o dia 24 de outubro de 2024 Foto/ Arquivo

Continue Lendo...

Passados quase três anos, desde ontem, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) passou a contar novamente com a maioria dos sete conselheiros titulares, pois o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou recurso da defesa do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo para que retornasse às suas funções na Corte de Contas depois de quase 10 meses afastado, por suspeita de envolvimento com a venda de sentenças judiciais por desembargadores do Tribunal de Justiça do de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Dessa forma, a partir de agora, o TCE-MS já tem as presenças dos conselheiros titulares Flávio Esgaib Kayatt (presidente), Jerson Domingos (vice-presidente), Marcio Campos Monteiro (corregedor-geral), Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Osmar Domingues Jeronymo, faltando apenas o conselheiro Ronaldo Chadid, que teve prorrogado por mais um ano seu afastamento pelos crimes de fraude a licitação, apropriação de dinheiro público, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

No caso de Osmar Jeronymo, que estava afastado desde o dia 24 de outubro de 2024, quando foi deflagrada a Operação Ultima Ratio contra ele e cinco desembargadores do TJMS, o ministro Cristiano Zanin tomou ontem a seguinte decisão:

“Outrossim, vencido o prazo de vigência das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido pedido de prorrogação pelo titular da ação penal, caberá ao eminente relator competente analisar os requisitos para imposição, ou não, de novas medidas”.

Ele ainda completou que, “enquanto isso, nas palavras da própria Procuradoria-Geral da República [PGR], as medidas cautelares ‘merecem ser consideradas insubsistentes’ (fl. 3.562). Em razão dessa circunstância, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos, competindo, doravante, a análise e os requerimentos à instância competente”, escreveu o ministro.

Para concluir, Cristiano Zanin destacou que, “ante o exposto, declino da competência e determino remessa imediata do presente Inquérito ao Superior Tribunal de Justiça, para prosseguimento, juntamente com os seguintes procedimentos: Pet 13.161; Pet 13.162; Pet 13.163; Pet 13.164; Pet 13.165; Pet 13.166; Pet 13.167; Pet 13.168; Pet 13.169; Pet 13.213; e Pet 13.467. Promova-se baixa imediata no sistema informatizado deste Tribunal, em relação aos procedimentos encaminhados”.

Diante disso, ainda nesta quinta-feira, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, publicou, em edição extra do Diário Oficial da Corte de Contas, a decisão de convocar o conselheiro Osmar Jeronymo e determinar a imediata reintegração dele ao cargo.

A medida atendeu à decisão do ministro Cristiano Zanin, proferida nos autos do inquérito nº 4.982-DF. Com isso, foi revogada a Portaria TCE-MS nº 204, de 14 de maio de 2025, que havia convocado o conselheiro Célio Lima de Oliveira para atuar em substituição.

Na sua decisão, Flávio Kayatt lembrou que a “Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e estabelece que as medidas restritivas de direitos são excepcionais”.

“O afastamento de um membro de Tribunal de Contas de suas funções constitui uma dessas medidas cautelares excepcionais, cuja manutenção depende estritamente da vigência da ordem judicial que a determinou. Conforme se extrai da decisão proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, no Inquérito nº 4.982-DF, as medidas cautelares anteriormente impostas ao conselheiro Osmar Domingues Jeronymo foram consideradas ‘insubsistentes’ em razão do decurso de seu prazo de vigência, sem pedido de prorrogação pelo órgão de acusação”, escreveu.

Diante disso, prosseguiu o presidente da Corte de Contas, “neste momento, não subsiste óbice para retorno ao cargo e, por isso, convoco o conselheiro Osmar Domingues Jeronymo para o exercício ordinário de suas atribuições junto a este TCE-MS”, concluiu.
 

*SAIBA

No dia 22 de dezembro de 2022, foram afastados os conselheiros Ronaldo Chadid, Waldir Neves e Iran Coelho, por corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto, no dia 24 de outubro de 2024, foi a vez de o conselheiro Osmar Jeronymo também ser afastado, por envolvimento com a venda de sentenças judiciais. Porém, no dia 14 de maio deste ano, Waldir Neves retornou ao cargo e, no dia 19 de agosto, foi a vez da volta de Iran Coelho. Ontem chegou a vez de Osmar Jeronymo.

