Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Motta cita crítica de Lula a Congresso: 'Acredito que tenha sido direcionada à extrema direita'

Durante evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que o Congresso "nunca teve um nível tão baixo"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/10/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) comentou a crítica feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 15. Durante evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que o Congresso "nunca teve um nível tão baixo".

"Quando o presidente se referiu ao Congresso, acredito que sua crítica tenha sido mais direcionada à extrema direita. Se, no entanto, ele quis se referir ao Congresso como um todo, eu discordo plenamente, porque foi um Congresso que aprovou quase tudo o que o governo enviou, com modificações, mas que esteve ao lado principalmente da agenda econômica do governo", disse Motta em entrevista à GloboNews.

Segundo o presidente da Câmara, é preciso tranquilidade para não cair em extremismos. "Com relação às colocações do presidente, nós assistimos várias vezes parlamentares criticarem o governo de forma muito veemente. Penso que essa polarização, por o presidente vir de um partido de esquerda e por haver uma extrema-direita bastante aguerrida, tem feito com que as críticas ultrapassem o tom em diversos episódios", avaliou.

As declarações de Lula ocorreram em evento de comemoração do Dia dos Professores, enquanto o presidente discursava.

"Hugo (Motta) é presidente desse Congresso e sabe que ele nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu em 2022 é o que existe de pior. Não podemos ter presidente que nega que existiu a Covid-19, nega a vacina, distribui remédio que não vale nada, que tem ministro da Saúde que não entendia porra nenhuma de saúde", disse o presidente, na ocasião.

Quando Hugo Motta foi convidado a falar no evento, foi vaiado pelo público formado por profissionais da educação. A plateia também entoou gritos de "sem anistia", em referência a projeto de lei que tramita na Câmara.

Durante sua fala, ele citou a aprovação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, cujo texto chegou à Casa nesta terça-feira, 14. Como mostrou o Estadão, Motta tem focado em pautas da educação básica após o desgaste causado por episódios como o da PEC da Blindagem.

Assine o Correio do Estado

Conselho de Justiça

Professor de MS é escolhido para integrar Observatório da Transparência no CNJ

Os nomes foram indicados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin, na última segunda-feira

16/10/2025 15h45

Compartilhar
Marco Aurélio Borges de Paula foi um dos nomes indicados à lista

Marco Aurélio Borges de Paula foi um dos nomes indicados à lista Reprodução/Redes Sociais

Continue Lendo...

O professor Marco Aurélio Borges de Paula, de Campo Grande, foi um dos nomes indicados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Edson Fachin, na última segunda-feira (13), para integrar o Comitê Diretivo do Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário. 

De acordo com o CNJ, o Observatório foi criado no início do mês de outubro para “fortalecer a integridade, a ética pública, a governança e a transparência no Sistema Judiciário brasileiro e subsidiar ações pela consolidação da confiança da sociedade nas instituições”.

Assim, o Comitê Diretivo, composto por oito representantes da sociedade civil, um integrante da magistratura estadual, um da Justiça Federal, um da Justiça do Trabalho e um indicado pela Corregedoria Nacional de Justiça, tem o objetivo de aproximar cada vez mais o poder Judiciário da população brasileira. 

Marco Aurélio foi indicado como um dos oito representantes da sociedade civil. Ao Correio do Estado, ele destacou que é um grande passo para fortalecer a legitimidade do Judiciário. 

“É uma honra integrar o Observatório Nacional de Integridade e Transparência do CNJ, sob a presidência do Ministro Edson Fachin. Trata-se de um espaço relevante para o fortalecimento da legitimidade e da confiança no Poder Judiciário”, afirmou. 

Professor de Compliance no Centro Universitário Armando Álvares Penteado (FAAP) em São Paulo e autor de mais de 10 livros sobre o assunto, com um currículo acadêmico de mestrados e especializações em Portugal e na Espanha, Marco Aurélio é o único sul-mato-grossense a integrar a lista. 

As indicações para o Comitê Diretivo estão na Portaria n. 355/2025, publicada nesta segunda-feira. Além dos integrantes do Comitê, são membros natos do Observatório os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os presidentes de Tribunais Superiores, a secretária-geral do CNJ e o secretário de Estratégia e Projetos do Conselho.

De acordo com a portaria, o presidente do CNJ preside o Comitê Diretivo do órgão e a secretária-geral do conselho, juíza Clara Mota, atuará como a sua Secretária Executiva.

Veja abaixo a lista dos indicados para o Comitê Diretivo do Observatório da Transparência:

  • Marco Adriano Ramos Fonseca, juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA);
  • Fernando Quadros da Silva, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4);
  • Francisca Brenna Vieira Nepomuceno, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10);
  • Lizandro Garcia Gomes Filho, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT);
  • Eunice Aparecida de Jesus Prudente;
  • Gabriela Spanghero Lotta;
  • Loiane Prado Verbicaro;
  • Luciano Da Ros;
  • Maria Paula Dallari Bucci;
  • Marco Aurélio Borges de Paula;
  • Menelick de Carvalho Netto; 
  • Oscar Vilhena Vieira.
     

DIA D

Pesquisas que definirão colega de chapa de Azambuja ao Senado só em fevereiro

No momento, estão no páreo pela segunda vaga Gerson Claro, Gianni Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Capitão Contar

16/10/2025 08h30

Compartilhar
Gerson Claro, Gianni Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Capitão Contar são os favoritos para a vaga

Gerson Claro, Gianni Nogueira, Dr. Luiz Ovando e Capitão Contar são os favoritos para a vaga FOTO: Montagem

Continue Lendo...

Os pré-candidatos à segunda vaga na chapa que será encabeçada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado nas eleições gerais de 2026 terão de viabilizar os próprios nomes até o fim de fevereiro do próximo ano.

Conforme apuração do Correio do Estado, as pesquisas quantitativas e qualitativas que apontarão quem fará a “dobradinha” com Azambuja serão as publicadas no segundo mês de 2026 e, portanto, os interessados terão os próximos quatro meses para parecerem o mais viável possível. 

Atualmente, estão no páreo o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

No entanto, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, no caso do Capitão Contar, ele precisará migrar do PRTB para o PL ou para o PP se quiser ser o segundo na chapa de centro-direita para o Senado.

Além disso, o nome do senador Nelsinho Trad (PSD) está descartado pelas lideranças do PL e PP em decorrência dos irmãos dele, Fábio Trad (PT) e Marquinhos Trad (PDT), estarem em partidos da esquerda, o que vai frontalmente contra a estratégia do arco de aliança de centro-direita no Estado para 2026.

Outro agravante é que o ex-deputado federal Fábio Trad tem ainda a possibilidade de sair candidato a governador pelo PT, batendo de frente com a candidatura de reeleição de Riedel, portanto, Nelsinho terá de viabilizar a candidatura de reeleição ao Senado de forma independente.

REUNIÃO

No dia 5 deste mês, reunião entre o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja já tinha tratado sobre o nome do segundo pré-candidato a senador na chapa de centro-direita no pleito do próximo ano.

O Correio do Estado apurou com interlocutores das três principais figuras políticas sul-mato-grossenses que o nome da aliança para fazer “dobradinha” com Azambuja na disputa pelas duas vagas para senadores da República nas eleições de 2026 no Estado ainda não estava definido, porém, os mais cotados foram os quatro citados anteriormente. 

Ainda nessa ocasião, tinha sido definido que o escolhido será o que melhor performar nas pesquisas qualitativas e quantitativas que serão encomendas pelas lideranças dos dois partidos, entretanto, a data para o martelo ser batido estava em aberto, porém, agora ficou acertado que será mesmo em fevereiro de 2026.

Ou seja, próximo da janela partidária e também do prazo para quem desejar trocar de partido ou renunciar a algum cargo eletivo ou público para concorrer nas eleições gerais de outubro de 2026, dando tempo para entrar de cabeça na campanha eleitoral.

A definição por meio de pesquisas foi a forma encontrada para que evitar que alguém force a barra para impor um segundo nome ao Senado que não tenha chances reais de ser eleito em outubro de 2026. 

Azambuja, Tereza e Riedel teriam combinado que pressão nenhuma vai desviá-los do objetivo, que é eleger dois senadores da direita, considerando que as últimas movimentações da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deixaram claro que ela será candidata a senadora e com a bênção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Mato Grosso do Sul.

O trio reconhece que ela será uma adversária muito forte e, por isso, terão de redobrar os esforços para cumprir o que foi combinado com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) de eleger dois senadores da direita no Estado. 

Na reunião, os três caciques do PP e do PL discutiram as formas para tornar realidade essa possibilidade, mas eles entendem que, para isso, a direita precisará estar unida. 

Nesse sentido, eles acreditam que, com o apoio de quase a totalidade dos 79 prefeitos do Estado, bem como de mais de 700 vereadores de Mato Grosso do Sul, terão grandes chances de atingir esse objetivo.

500 mil votos válidos

Essa será a quantidade mínima necessária de votos válidos para eleger um senador da República no Estado nas eleições gerais do próximo ano, conforme análise do diretor do Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems), Lauredi Sandim.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 9 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

5

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 1 dia

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?