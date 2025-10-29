Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MP Eleitoral é a favor da inclusão de trama golpista em ação contra Bolsonaro no TSE

A ação apura se Bolsonaro e aliados cometeram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/10/2025 - 21h00
O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor de que provas obtidas nas investigações da trama golpista julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) possam ser incluídas em ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parecer foi apresentado nesta terça-feira, 28.

A ação apura se Bolsonaro e aliados cometeram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em ataques realizados contra o sistema eleitoral e a credibilidade das urnas eletrônicas.

Seriam inclusos no processo do TSE elementos do inquérito da Polícia Federal, da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O pedido foi realizado em março pela coligação liderada pelo PT, que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a TV Globo, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa destacou que sua manifestação diz respeito apenas à inclusão das evidências no processo, e não ao seu conteúdo.

"Em linha conclusiva, pois, não há óbice para a acolhida do pedido formulado na petição de 12.3.2025, cabendo ressaltar, no entanto, que o momento é de mera admissão da prova postulada, ou seja, não há juízo prévio de mérito sobre o valor que essas provas eventualmente terão (ou não) sobre os fatos controvertidos", escreveu.

Quem decidirá sobre a inclusão oficial das informações obtidas nas investigações da trama golpista será a relatora do caso, ministra Isabel Gallotti. Caso o processo avance, os acusados podem se tornar inelegíveis, dependendo do entendimento final do TSE.

Também são alvos do processo, o ex-ministro Walter Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa presidencial, e parlamentares como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Magno Malta (PL-ES), Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

No STF, a ação penal contra o núcleo crucial terminou em setembro com a condenação dos oito réus, entre eles Bolsonaro e Braga Netto. No momento, as defesas aguardam a análise dos recursos apresentados, o que está marcado para começar em 7 de novembro.

Os dois foram condenados por organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

O ex-presidente não pode se candidatar nas eleições até 2030 porque foi condenado duas vezes pelo TSE. Em 30 de junho de 2023, o Tribunal considerou que ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ele foi julgado por uma reunião com embaixadores em que atacou o sistema eleitoral do País, sem apresentar nenhuma prova.

Em outubro do mesmo ano, foi condenado mais uma vez. O Tribunal o considerou culpado por abuso de poder político durante o feriado do 7 de Setembro em 2022, por ter usado a data para fazer campanha eleitoral.
 

NOVO ADIAMENTO

Presidente do TSE retira de pauta julgamento que pode cassar mandato de Lucas de Lima

Autor do pedido vistas no processo, o ministro André Mendonça faltou à sessão e, dessa forma, a análise da desfiliação do deputado continua parada

29/10/2025 15h11

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Luciana Nassar/Alems

Por indicação da ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitora (TSE), foi retirado da pauta na noite de ontem (28) o julgamento do agravo regimental interposto pelo deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) para justificar sua desfiliação do PDT e, dessa forma, manter o mandato parlamentar.

A retirada foi motivada em razão da ausência justificada do ministro André Mendonça, autor do pedido de vista do processo na sessão anterior, que foi virtual e realizada no período de 27 de junho a 4 de agosto deste ano.

Ele pediu vistas, interrompendo o julgamento quando o relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, tinha negado provimento ao agravo para que, em última análise, fosse julgado improcedente o pedido formulado na ação. 

Agora, a análise do agravo regimental será novamente pautada pelo TSE em data ainda não definida. Quando o julgamento retornar, André Mendonça proferirá o voto e, depois, teremos os votos dos ministros Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana Araújo, Nunes Marques, Isabel Gallotti e Cármen Lúcia.

Único voto

No único voto proferido até o momento, Antonio Carlos Ferreira não vislumbrou a existência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para Lucas de Lima se desfiliar. Na prática, essa decisão do relator abriu caminho para a cassação do parlamentar.

“Concluo, na linha do parecer ministerial, pela inexistência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para o recorrido se desfiliar do PDT. Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente o pedido formulado na ação”, escreveu o relator.

No parecer, ele explicou que Lucas de Lima ajuizou ação declaratória de justa causa para desfiliação, com pedido liminar, contra a direção estadual do PDT de Mato Grosso do Sul para que sua desfiliação partidária não ocasione perda do cargo de deputado estadual.

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a justa causa para a desfiliação se configura não só quando há situações claras de desprestígio ou perseguição, mas também quando o mandatário é afastado do convívio da agremiação, quando há marginalização ou supressão de acesso às decisões políticas”, explicou o ministro.

Para concluir, Antonio Carlos Ferreira escreveu em seu parecer que “a prova colhida na instrução não permite afirmar como demonstradas as alegações narradas na inicial, não restando comprovados atos de perseguição, retaliação política ou de desprestígio na legenda ou atos que impossibilitem o exercício das funções parlamentares ou a convivência do requerente na agremiação”. 

“Nesse panorama, necessária a reforma do acórdão regional para julgar improcedente o pedido da ação declaratória de justa causa”, concluiu o magistrado, que, com esse voto, fez com que o julgamento ficasse em um a zero contra o recurso impetrado pelo deputado.

É bom ressaltar que foi o ministro Antonio Carlos Ferreira quem derrubou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que tinha autorizado o parlamentar a se desfiliar do PDT e se filiar ao PL.

Diante disso, o PDT recorreu ao TSE e conseguiu reverter a decisão, obrigando Lucas de Lima a se desfiliar do PL, no entanto, a suplente de deputada estadual Glaucia Iunes (PDT) recorreu ao TRE-MS para solicitar a vaga do então colega de partido.

Portanto, caso o TSE mantenha a decisão de proibir a troca partidária, o TRE-MS julgará o pedido de Glaucia Iunes, que, na eventualidade de Lucas de Lima ser condenado poderá recorrer novamente à instância superior.

Procurado pelo Correio do Estado, Lucas de Lima disse que está confiante em um desfecho positivo para o seu caso. 

“Existe muita especulação, mas o processo ainda não terminou. O julgamento de amanhã [hoje] é apenas uma etapa dentro de um trâmite que ainda pode ter recursos”, disse.

Ele completou que confia na Justiça e nos seus advogados, que estão acompanhando tudo com responsabilidade.

“Estou tranquilo, com a consciência limpa de quem sempre agiu dentro da lei e com respeito ao voto popular. O mandato que exerço é fruto da vontade do povo de Mato Grosso do Sul e sigo trabalhando normalmente até o fim, com fé e serenidade”, assegurou.

Política

Pela 2ª vez, deputados adiam votação de empréstimo de US$ 80 milhões ao Hospital Regional

Proposta deve voltar ao plenário da Assembleia Legislativa apenas na próxima semana

29/10/2025 15h00

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul está programado para ser oferecido ao mercado no dia 4 de dezembro deste ano, na B3

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul está programado para ser oferecido ao mercado no dia 4 de dezembro deste ano, na B3 Gerson Oliveira

A deputada estadual Gleice Jane (PT) pediu vista ao Projeto de Lei nº 254/2025, que autoriza o Governo do Estado a contratar operação de crédito de até US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (29).

Com o pedido da líder petista, a proposta do governador Eduardo Riedel (PP), que prevê a garantia de pagamento da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Campo Grande, deve voltar ao plenário da Assembleia Legislativa apenas na próxima semana.

Esse foi o segundo pedido de vista ao projeto. Em sessão anterior, o deputado João Henrique Catan (PL) também havia solicitado mais tempo para analisar a proposta enviada ao Legislativo no início de outubro.

O governo argumenta que o empréstimo é necessário para assegurar o cumprimento dos compromissos contratuais da PPP, que repassará ao setor privado a gestão dos serviços não assistenciais do hospital, enquanto o Estado permanecerá responsável pela assistência médica, regulação e fiscalização.

Segundo o Executivo, a operação de crédito é uma exigência do governo federal para garantir o financiamento junto ao BID. A carta enviada pelo governo aos deputados explica que a medida visa “a cobertura contingente de obrigações contratuais do Estado de Mato Grosso do Sul” e descreve o modelo como uma forma inovadora de estruturação de projetos de PPP na área da saúde.

“A operação de crédito contingente, cuja autorização ora se requer, viabiliza um modelo inovador de estruturação de projetos de parceria público-privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que tem por objetivo modernizar a unidade hospitalar, referência em alta complexidade, para 1,5 milhão de pessoas”, diz trecho do projeto.

O contrato da PPP prevê investimentos de R$ 954 milhões em obras ao longo de 30 anos, além de R$ 245 milhões anuais destinados à operação do hospital. Segundo o edital, a concessão permitirá ampliar o número de leitos e do pronto-socorro, aumentando a capacidade de atendimento para 132 mil pacientes por ano.

O empréstimo solicitado ao BID funcionaria como garantia de pagamento à empresa vencedora da PPP, caso haja eventual inadimplência do Estado. Diferente do modelo tradicional de conta garantia, em que o governo precisa imobilizar parte dos recursos do contrato, o crédito contingente não impacta as contas públicas, pois o Estado só paga uma comissão anual de 0,8% sobre o valor garantido.

Em caso de atraso, o próprio BID paga diretamente a parcela inadimplida ao parceiro privado, convertendo o valor em operação de crédito efetiva com o Estado. “Enquanto não acionada, a administração pública estadual paga apenas a comissão de garantia. Em caso de inadimplência, parte equivalente da garantia é acionada. O BID paga diretamente ao parceiro privado, convertendo o valor honrado em crédito com o Estado”, detalha o documento encaminhado ao Legislativo.

Leilão

O leilão da PPP do Hospital Regional está marcado para o dia 4 de dezembro, no prédio da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os envelopes com propostas serão recebidos das 9h às 11h (horário de MS) do dia 1º de dezembro, e a abertura das propostas ocorrerá no próprio dia 4, às 13h.

A licitação prevê que, entre despesas com novas estruturas, equipamentos e manutenção, a empresa vencedora deverá investir R$ 5,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.

De acordo com documento do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), o investimento será dividido em três etapas, sendo a segunda a construção de um novo edifício no complexo hospitalar, que ampliará em 59% o número de leitos, passando de 362 para 577.

Os investimentos em construções e equipamentos serão concentrados nos cinco primeiros anos do contrato, somando R$ 743 milhões dos R$ 954 milhões de despesas de capital previstas. Apenas em obras civis, serão R$ 508,4 milhões, enquanto R$ 185,5 milhões serão destinados à compra de maquinário novo.

A área construída do Hospital Regional, atualmente com 37 mil m², deve chegar a 71 mil m² após a ampliação. Em relação aos custos operacionais, o contrato estima R$ 157 milhões anuais em manutenção e R$ 89 milhões em materiais de consumo hospitalar e medicamentos.

Com o novo modelo, o governo estadual pretende modernizar a principal unidade de alta complexidade de Mato Grosso do Sul, garantindo sustentabilidade financeira e maior eficiência na gestão hospitalar.

*Colaborou Daiany Albuquerque 

