Política

governo de ms

MS cria comitê para combater crimes fiscais e lavagem de dinheiro

Objetivo é prevenir e promover a repressão aos crimes contra a ordem tributária, com enfoque na recuperação de ativos

João Pedro Flores

24/09/2025 - 19h40
Com o objetivo de aprimorar a recuperação de ativos do Estado e combater crimes fiscais, o governador Eduardo Riedel assinou nesta quarta-feira (24) o decreto que institui o  Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso do Sul (CIRA-MS). Este será um trabalho coletivo com a participação do Poder Judiciário e Ministério Público Estadual (MPMS).

O comitê será composto por um grupo diretivo, formado por secretários, procuradores e presidentes de órgãos estaduais. Ele terá como objetivo prevenir e promover a repressão aos crimes contra a ordem tributária (sonegação fiscal) e a lavagem de dinheiro, com enfoque especial na recuperação de ativos.

Também deve incentivar o desenvolvimento de ações operacionais integradas entre os órgãos e instituições envolvidas, assim como organizar os encontros, seminários e cursos para aperfeiçoamento técnico dos servidores das instituições.

“Houve um debate intenso para criação deste comitê. Cada vez mais nossas instituições devem ter a capacidade de estar interligadas, não apenas na boa relação e sim com um trabalho conjunto e efetivo, para buscarmos juntos o mesmo objetivo, criando novos mecanismos para resultados melhores”, afirmou o governador Eduardo Riedel (PP).

Apuração

O CIRA-MS ainda vai dispor de um “grupo operacional” que deve identificar e apurar crimes de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária, assim como dispor de ações conjuntas (preventivas e repressivas) para a defesa da ordem econômica, promovendo a recuperação de bens e direitos obtidos ilegalmente, com ações administrativas e judiciais.

O grupo poderá apresentar atos ou fatos que configurem indícios de fraude fiscal ou evidencias de elevado potencial de lesividade ao erário público.

“Um ato normativo como este mostra a maturidade das instituições. Buscamos um tratamento isonômico entre os contribuintes e assim recuperar muitos ativos ao Estado”, disse o secretário-adjunto de Fazenda, Jean Neves Mendonça.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Dorival Renato Pavan, destacou que o Poder Judiciário será essencial neste trabalho. “A presença do (Poder) Judiciário será indispensável e relevante para combater esta quebra de isonomia e buscar o tratamento igualitário previsto em lei. Não podemos aceitar concorrência desigual (sonegação). Que este grupo consiga atingir seus objetivos”.

PEC DA BLINDAGEM

Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ

Comissão do Senado considerou proposta inconstitucional

24/09/2025 17h30

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Divulgação/ Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), arquivou nesta quarta-feira (24) a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da Blindagem. 

O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter rejeitado, por unanimidade, o texto.

Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo. 

"Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de Plenário", disse Alcolumbre, conforme a Agência Senado.

Ele ainda elogiou a atuação do presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), e do relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

PEC da Blindagem

A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado, respectivamente. A votação seria por meio de voto secreto dos parlamentares.

A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara, a partir de uma articulação feita pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal (STF) e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram alteradas posteriormente.

No último domingo (21), manifestações contrárias à proposta foram realizadas em todo o país. 

Para especialistas e entidades que atuam no combate à corrupção, a PEC poderia barrar ações penais contra corrupção no uso de emendas parlamentares.

Política

Deputada do PT quer anticoncepcional de longa duração em postos de saúde de MS

Após o Ministério da Saúde adquirir 100 mil unidades, a parlamentar pediu prioridade na distribuição pelo SUS no Estado

24/09/2025 16h33

Imagem Divulgação

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) entregou um ofício ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, solicitando, como prioridade em Mato Grosso do Sul, a distribuição do contraceptivo Implanon, que tem duração de até três anos.

O Ministério da Saúde anunciou, na última sexta-feira (19), a aquisição de 100 mil unidades do anticoncepcional, que é colocado sob a pele, na parte superior do braço.

Na rede privada, o Implanon pode chegar a R$ 4 mil, valor inacessível para grande parte das mulheres brasileiras, especialmente aquelas que vivem em territórios periféricos, rurais e indígenas.

A deputada destacou que o acesso ao contraceptivo para mulheres em situação de vulnerabilidade é essencial para a diminuição das desigualdades regionais e sociais.

“É imprescindível que o acesso ao Implanon chegue à ponta, às Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família, que são a porta de entrada da maioria absoluta da população sul-mato-grossense. Sem essa garantia, corremos o risco de manter afastadas justamente as mulheres que mais precisam”, afirmou a deputada.

Além disso, no ofício entregue, a deputada solicita que os profissionais da Atenção Primária passem por capacitação imediata, para que estejam habilitados a realizar a inserção e remoção do implante de forma segura e humanizada.

Camila também solicitou que sejam realizadas campanhas educativas que informem às mulheres sobre seus direitos, como funciona esse modelo de anticoncepcional e onde procurar para ter acesso.

Como funciona?

Com duração de três anos, o Implanon é apontado como um dos métodos mais eficazes para prevenção da gravidez, além de auxiliar no tratamento da endometriose e contribuir para a redução da mortalidade materna no Brasil.

“O Implanon não é apenas um insumo de saúde. Ele é um instrumento de emancipação, autonomia e redução das desigualdades para as mulheres. Ele abre horizontes para que milhares possam planejar seu futuro com mais dignidade e liberdade”, ressaltou a deputada Camila Jara.

A previsão do Ministério da Saúde é distribuir 1,8 milhão de implantes até 2026.

