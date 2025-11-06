Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

2° semestre de 2025

MS é o 8° estado do Brasil a receber inspeção do CNJ no TJMS

Comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que vão analisar processos, documentos e rotinas de gestão

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/11/2025 - 17h40
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, até sexta-feira (7), inspeção ordinária nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Com isso, Mato Grosso do Sul é o 8° estado do Brasil a receber a inspeção no segundo semestre de 2025.

A inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais do Tribunal.

A comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que são magistrados e servidores designados pela CNJ, sob a coordenação do desembargador Arnoldo Camanho.

Durante a inspeção, são analisados processos, documentos e rotinas de gestão. A partir disso, o Conselho identifica boas práticas, corrige eventuais falhas e aprimora a gestão judiciária.

O objetivo é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do Tribunal e de suas unidades vinculadas.

A solenidade de abertura dos trabalhos foi realizada no plenário do Tribunal Pleno e contou com a presença da administração do TJ e do conselheiro do CNJ, ministro Guilherme Caputo Bastos.

Os resultados da inspeção serão consolidados em relatório elaborado pela Corregedoria Nacional de Justiça e encaminhado ao TJMS após a conclusão dos trabalhos.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan, a fiscalização do CNJ no TJMS fortalece e dá transparência ao Poder Judiciário. 

“A presença institucional do órgão superior de controle das atividades administrativas exerce papel fundamental no fortalecimento do Poder Judiciário brasileiro, assegurando unidade, transparência e eficiência da Justiça em todo o país. O papel desempenhado, transformador da Justiça brasileira, por meio das diretrizes e políticas por ele promovidas, fortalece o sistema de Justiça nacional”, destacou o desembargador.

O ministro Guilherme Caputo Bastos destacou que a medida é algo natural realizada em diversos tribunais  brasileiros e não uma punição.

“A inspeção é uma atuação colaborativa, não apenas e tão somente inquisidora ou que venha aqui com esse critério de punição. Trata-se de um trabalho realizado ao longo de todo o ano, em diversos tribunais, sendo absolutamente natural do Conselho Nacional de Justiça”, disse.

Segundo o TJ, o atendimento ao público que será feito nos três dias da inspeção, por determinação do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, que estabeleceu como conduta regular dos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria Nacional sob sua condução.

política

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

Ministro André Mendonça acumulou mais um voto a favor da cassação do deputado, nesta quinta-feira (6), sessão presencial ordinária do TSE

06/11/2025 15h20

DIVULGAÇÃO/ALEMS

Deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Lucas de Lima (Sem Partido), corre sérios riscos de ser cassado e se tornar o segundo deputado a perder o mandato na história do Estado. Rafael Tavares (PL) foi cassado em fevereiro de 2024, sendo o primeiro da história da Assembleia Legislativa (ALEMS) a perder o cargo.

Lucas de Lima é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por sair sem justa causa do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e entrar no Partido Liberal (PL). O TSE retomou às 9h, desta quinta-feira (6), em sessão presencial ordinária, o julgamento do agravo regimental interposto pelo deputado.

Na ocasião, o ministro André Mendonça votou a favor da cassação do deputado. Anteriormente, o ministro Antônio Carlos Ferreira também havia votado a favor

Com isso, Lucas de Lima tem dois votos favoráveis à sua cassação e precisaria de mais dois para ser de fato cassado. Ao todo, sete ministros votam, sendo que é necessário a maioria (quatro votos) para perder o cargo.

Ainda faltam cinco votos dos ministros: Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana Araújo, Nunes Marques, Isabel Gallotti e Cármen Lúcia. Mas, no momento, foi pedido vistas. 

A justificativa foi de que Lucas de Lima sofria “grave discriminação política pessoal” e sempre foi mais simpático à direita. Ele chegou a se filiar ao PL, mas teve que se desfiliar por conta de uma decisão judicial e atualmente está sem partido.

Antonio Ferreira, relator do caso, não vislumbrou a existência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para Lucas de Lima se desfiliar. Portanto, o voto do ministro foi um passo para a cassação do deputado.

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a justa causa para a desfiliação se configura não só quando há situações claras de desprestígio ou perseguição, mas também quando o mandatário é afastado do convívio da agremiação, quando há marginalização ou supressão de acesso às decisões políticas”, explicou o ministro.

André Mendonça concorda com o relator e votou a favor da cassação do deputado.

“Pois bem, após promover uma análise vertical dos autos, cheguei à mesma conclusão de sua excelência, o relator, ou seja, que embora tenha descoberto uma comprovada falta de sintonia e de convergência política entre o deputado Lucas de Lima e a direção do partido no Estado, nenhuma das situações caracterizaram a grave discriminação política pessoal”, destacou o ministro.

O Correio do Estado entrou em contato com o deputado para saber seu posicionamento, mas, ele afirmou que "Sem comentários no momento. Foi pedido vistas".

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou haver a caracterização da justa causa para a pretendida desfiliação partidária.

De acordo com a legislação eleitoral, o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar eleito. A desfiliação sem justa causa reconhecida pela Justiça Eleitoral configura infidelidade partidária e pode resultar na perda automática do cargo, que passa ao suplente da legenda.

Ele foi eleito deputado estadual com 12.391 votos em 2022.

* Colaborou Daniel Pedra

Cabe recurso

Ex-prefeito é condenado por empregar irmão e cunhada em Corumbá

Além de ambos, concunhado também foi nomeado de forma irregular, segundo Justiça

06/11/2025 10h45

Marcelo Aguilar Iunes, ex-prefeito de Corumbá

Marcelo Aguilar Iunes, ex-prefeito de Corumbá Foto: Prefeitura Municipal de Corumbá

O ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Aguilar Iunes (PP), foi condenado por ato de improbidade administrativa devido à prática de nepotismo durante sua gestão. A decisão é do juiz Alan Robson de Souza Gonçalves, da 3ª Vara Cível de Corumbá, e reconhece que Iunes nomeou familiares próximos para cargos comissionados e funções públicas no município.

Conforme a sentença, o ex-prefeito nomeou a cunhada Marcelle Andrade Teixeira, o irmão Eduardo Aguilar Iunes e o concunhado Eduardo Alencar Batista para funções na administração municipal entre 2017 e 2019.

Em 17 de novembro de 2017, Iunes nomeou Marcelle Andrade Teixeira, casada com José Batista Aguilar Iunes, seu irmão, para o cargo de Gerente de Proteção Social Básica na Secretaria Municipal de Assistência Social, cargo que ela ainda ocupava no momento da investigação.

Já em 18 de março de 2019, por meio do Decreto nº 2.124/2019, o ex-prefeito designou o irmão Eduardo Aguilar Iunes como membro da Junta Administrativa da Associação Beneficente de Corumbá, instituição que estava sob intervenção do município. Mesmo sendo servidor efetivo, Eduardo foi alçado à função comissionada, o que configurou irregularidade, segundo Justiça. 

Poucas semanas depois, em 8 de abril de 2019, Iunes também nomeou Eduardo Alencar Batista, companheiro de Ariane Tomie Balancieri, irmã de sua esposa, para o cargo de Assessor-Executivo III na Secretaria Municipal de Educação.

A Justiça entendeu que as nomeações violaram os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, previstos no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 

Como penalidade, Marcelo Iunes foi condenado ao pagamento de multa civil equivalente a cinco vezes o valor de seu subsídio mensal da época dos fatos (março a dezembro de 2019), valor, que segundo o portal da transparência à época, giraram em torno de R$ 25 mil mensais, além da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por dois anos, a partir do trânsito em julgado da decisão.

A sentença também anulou, com efeitos retroativos, as nomeações de Eduardo Aguilar Iunes e Eduardo Alencar Batista, mantendo as exonerações já realizadas em 7 de dezembro de 2020, após decisão liminar.

Após o trânsito em julgado, o nome de Marcelo Iunes deverá ser registrado no cadastro nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de pessoas condenadas por improbidade administrativa, e a decisão será comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para as providências cabíveis. A decisão cabe recurso. O Correio do Estado entrou em contato com Marcelo Iunes, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. 

