MS fica em 12º no ranking de candidaturas femininas

Além da Cidade Morena, apenas outros 30 municípios dos 79 totais de Mato Grosso do Sul possuem ao menos uma candidata concorrendo às eleições neste ano.

Há percentual estabelecido por resolução para candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político, sendo que, apesar do crescimento de mulheres na política o passar das eleições, elas ainda figuram como menor número entre os candidatos, com Mato Grosso do Sul sendo o 12º nesse ranking de participação delas nos pleitos às prefeituras.

É o que aponta o estudo "Candidaturas Femininas para as Prefeituras nas Eleições 2024", feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), traçando o perfil desses projetos e a evolução dos números com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pelos números, com 39 candidaturas femininas, elas representam 17% dos projetos às prefeituras de Mato Grosso do Sul, percentual esse que deixa o Estado figurando na 12ª colocação, atrás de Unidades da Federação como Amapá, onde o total é inclusive menor que o de MS.

Entre as 10 UF's que lideram o ranking, e seus respectivos percentuais de candidaturas femininas, aparecem:

RR : 25%

: 25% RN : 24%

: 24% SE : 23%

: 23% PB : 21%

: 21% MA : 21%

: 21% AL : 19%

: 19% CE : 19%

: 19% TO : 17,34%

: 17,34% PA : 17%

: 17% RJ: 17%

Como bem aponta material divulgado pela CNM, as 2.311 candidatas registradas nacionalmente para as eleições deste ano, concorrendo às prefeituras de 1.947 cidades, representam 15% dos candidatos totais, percentual considerado baixo pela Confederação apesar do crescimento do índice.

No recorte entre as regiões, o Centro-Oeste fica com o terceiro menor índice de representação feminina nas eleições 2024 (15%), atrás do Sudeste e do Sul que marcaram 13% de candidaturas femininas cada um.

Conforme o balanço da CNM, nos últimos 24 anos e sete disputas eleitorais do período, as candidaturas femininas cresceram, indo de 1.150 para 2.311.

Ou seja, na virada do milênio (nos anos 2000) a cada 100 candidaturas, oito eram de chapas encabeçadas por mulheres, sendo que para as eleições deste ano a razão cresceu para 15, no mesmo universo comparativo.

Cenário de MS

Enquanto quase metade dos candidatos à prefeitura de Campo Grande são mulheres, como abordado recentemente pelo Correio do Estado, além da Cidade Morena, apenas outros 30 municípios dos 79 totais de Mato Grosso do Sul possuem ao menos uma candidata concorrendo às eleições neste ano, sendo:

Aral Moreira Bodoquena Brasilândia Eldorado Sidrolândia Terenos Sonora Paranaíba Porto Murtinho Pedro Gomes Nova Andradina Nova Alvorada Naviraí Mundo Novo Laguna Carapã Jateí Jardim Iguatemi Bataguassu Corguinho Chapadão do Sul Caarapó Ambambai Água Clara Anastácio Coronel Sapucaia Ap. do Taboado Costa Rica Douradina Dourados

Sobre o perfil geral, conforme a CNM, a idade média dessas candidatas em MS é de 52 anos, com 90% delas possuindo nível superior; 82% sendo mulheres brancas e mais da metade (67%) casadas, com 15% delas tentando a reeleição, como em Campo Grande e Sidrolândia, onde a então prefeita Vanda Camilo (PP) tentará reeleição contra duas candidaturas masculinas.

Para os moradores do município de Aral Moreira, por exemplo, há apenas opções de candidatas em chapas puramente femininas, caso de Dra. Elaine (Republicanos), que ao lado de Marines Oliveira, disputa a cadeira do Executivo local com a Profa. Verina (PSDB), compondo chapa com Valdirene Soligo.

Caso semelhante, mas não igual, ao de Bodoquena, em que só há mulheres encabeçando as eleições 2024, onde Maria Girleide (MDB) disputa com Licinha Siqueira (PP), porém ambas trazendo homens como seus vices.

Também Brasilândia tem Márcia Amaral (PSDB), disputando a cadeira do Executivo municipal com "Néia" de Almeida Halsback, com as duas candidatas trazendo junto vices masculinos.

Chapa puramente feminina é vista ainda em Paranaíba, onde a candidata Márgila Leal (PSOL) traz como vice Jhessika Ferraz, em um município com quatro candidaturas totais, das quais metade são de mulheres, com Profa.Elenita sendo a outro projeto, com um companheiro masculino em sua chapa.

Outra chapa puramente feminina foi registrada em Porto Murtinho, com Dulce Leão e Professora Rose Kadiwéu, do partido Republicanos, disputando contra três outras candidaturas masculinas.

Já em Eldorado, a chapa puramente feminina de Fabiana Maria, ao lado de Simoni Palonis, disputará ao cargo de Prefeita e vice do município contra duas outras candidaturas masculinas, encabeçadas por dois "Josés" distintos.

Abaixo você confere uma relação com o nome, além do partido e município respectivos das demais candidaturas femininas em MS ainda não citadas:

