Mulheres e pessoas acima de 45 anos são as que mais rejeitam PEC da Blindagem em MS

IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas e apontou que 78,43% da população de Mato Grosso do Sul discorda da aprovação da PEC

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/09/2025 - 16h44
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que prevê exigência de autorização do Congresso para processar criminalmente deputados e senadores, tem maior rejeição entre as mulheres e pessoas mais velhas, em Mato Grosso do Sul.

Conforme reportagem do Correio do Estado, pesquisa realizada em parceria com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.

No recorte por sexo, o levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado mostra que as mulheres discordam da aprovação mais do que os homens, mas com pouca diferença percentual. 

Das mulheres, 12,82% concordam com a aprovação da PEC, enquanto 79,49% discordam. Já entre os homens, 16,67% são a favor da aprovação e 77,54% discordam.

As mulheres também são maioria entre os indiferentes, sendo 5,13%, contra 1,45% de homens.

Faixa etária

No recorte por etária, o percentual de contrários à aprovação da PEC é maior entre a população com idade entre 45 a 59 anos, onde 88,89% discordaram da aprovação.

Na sequência, vem a população de 56 a 69 anos, com 81,48% de discordantes, seguida pelas pessoas de 25 a 34 anos (79,07%); de 35 a 44 anos (75%) e de 16 a 24 anos (73,91%).

As pessoas com mais de 70 anos são as que mais concordam com aprovação, com 21,59% a favor e 62,07% contrários.


 

A pesquisa tem margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos.

Análise

De acordo com diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, conforme o resultado do levantamento, foi possível perceber que a grande maioria da população de Mato Grosso do Sul é totalmente contra a PEC da Blindagem.

“Quase 80% das pessoas que estão sabendo sobre essa PEC é contra pela velocidade com que ela foi conduzida e também por causa dos privilégios que os parlamentares passarão a ter”, assegurou.

No entendimento do diretor do IPR, isso porque a direita vota, entre outras questões, em pessoas para lutar pelo fim dos privilégios políticos e não para aumentar. “Então, a medida virou uma contradição”, analisou.

Aruaque Barbosa completou que, por isso, grande parte da direita também é contra essa PEC da Blindagem para os parlamentares e para os presidentes nacionais de partidos. 

“Em nível nacional, a Quaest fez uma pesquisa também igualzinha sobre a PEC da Blindagem e 83% da população brasileira é contra”, citou.

O diretor do IPR reforçou que, pelo fato de Mato Grosso do Sul ser um Estado mais conservador, o percentual de contrários foi um pouco menor – 78,43%.

“Mesmo assim, é um percentual muito alto e mostra claramente que, tanto na direita, quanto na esquerda, assim como o pessoal do centro, não querem essa PEC da Blindagem”, finalizou, completando que é quase uma unanimidade nacional ser contra a PEC da Blindagem.

PEC da Blindagem

A PEC da Blindagem estabelece que deputados e senadores só respondam a processos criminais com autorização prévia de suas respectivas Casas Legislativas.

O projeto prevê ainda que parlamentares presos em flagrante de crime inafiançável tenham seus casos submetidos em até 24 horas ao crivo do plenário, que decidirá em votação secreta se mantém ou não a prisão.

No Senado, a proposta foi enviada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) para ser analisada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Dos 27 integrantes do colegiado, 17 já anunciaram voto contrário, ante três a favor. Outros sete não quiseram antecipar a posição. Entre os que se manifestaram pela rejeição à medida está Alessandro Vieira (MDB-SE), escolhido como relator.

ELEIÇÕES 2026

Valdemar Costa Neto vê Gianni Nogueira e Capitão Contar no páreo à 2ª vaga ao Senado no PL

O presidente nacional da sigla não descartou a filiação do ex-deputado ao partido para concorrer com a vice-prefeita de Dourados pela "dobradinha" com Reinaldo Azambuja

22/09/2025 07h51

O deputado federal Rodolfo Nogueira, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto

O deputado federal Rodolfo Nogueira, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto Reprodução

Após o ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que os nomes da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), e do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) estão no páreo pela segunda vaga ao Senado Federal no partido, desde que o ex-parlamentar se filie à legenda.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, o presidente nacional do PL disse acreditar que “a Gianni ou o Capitão Contar podem sim ser o outro candidato ao Senado pelo PL junto com o Azambuja”. Entretanto, ele assegurou que, para isso acontecer, primeiro o ex-deputado estadual Capitão Contar terá sair do PRTB.

Questionado se levaria essa possibilidade para a reunião que terá na próxima quinta-feira com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto desconversou. “Não sei, acredito que seja melhor esperar mais. O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni e do Capitão Contar”, encerrou.

Anistia

Valdemar Costa Neto ainda afirmou ser a favor da anistia ampla dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Esse negócio de dar anistia light, diminuir a pena, o cara continua com o processo, é um inferno. Esse pessoal que estava lá no dia 8 de janeiro, 99% que foi preso não estava dentro dessa história, estava gritando lá fora para não quebrar”, afirmou.

Ele responsabiliza o atual governo pela falta de policiamento no 8 de Janeiro. “Eles não puseram policiamento, eles já estavam no governo e fizeram de propósito, e aí nós pagamos o pato”, disse.

O presidente do PL afirmou que o partido vai votar e brigar a favor da anistia ampla. “Esse pensamento está alinhado ao de Bolsonaro, que pediu para seus aliados trabalharem contra a ‘anistia light’”, comentou.

OPINIÃO PÚBLICA

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa

IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas em 10 municípios na sexta-feira e no sábado

22/09/2025 07h40

Luiz Ovando (PP), Beto Pereira (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) foram favoráveis à PEC da Blindagem

Luiz Ovando (PP), Beto Pereira (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) foram favoráveis à PEC da Blindagem Agência Câmara/Fotomontagem

A aprovação na semana passada pela Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares, a chamada PEC da Blindagem, motivou a realização de manifestações em diversas capitais do País contra a medida, incluindo Campo Grande.

Para saber a percepção da população de Mato Grosso do Sul a respeito da questão, o Correio do Estado, em parceira com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas na Capital e em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, no sábado e no domingo, quando ouviu 420 pessoas com 16 anos ou mais de idade.

Com margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.

O levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado também quis saber se a população do Estado estava sabendo sobre a PEC da Blindagem e 60,71% falaram que sim, enquanto 38,10% disseram que não, e 1,19% não sabe ou não quis responder.

Luiz Ovando (PP), Beto Pereira (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) foram favoráveis à PEC da Blindagem

ANÁLISE

De acordo com diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, conforme o resultado do levantamento, foi possível perceber que a grande maioria da população de Mato Grosso do Sul é totalmente contra a PEC da Blindagem.

“Quase 80% das pessoas que estão sabendo sobre essa PEC é contra pela velocidade com que ela foi conduzida e também por causa dos privilégios que os parlamentares passarão a ter”, assegurou.

No entendimento do diretor do IPR, isso porque a direita vota, entre outras questões, em pessoas para lutar pelo fim dos privilégios políticos e não para aumentar. “Então, a medida virou uma contradição”, analisou.

Aruaque Barbosa completou que, por isso, grande parte da direita também é contra essa PEC da Blindagem para os parlamentares e para os presidentes nacionais de partidos. 

“Em nível nacional, a Quaest fez uma pesquisa também igualzinha sobre a PEC da Blindagem e 83% da população brasileira é contra”, citou.

O diretor do IPR reforçou que, pelo fato de Mato Grosso do Sul ser um Estado mais conservador, o percentual de contrários foi um pouco menor – 78,43%.

“Mesmo assim, é um percentual muito alto e mostra claramente que, tanto na direita, quanto na esquerda, assim como o pessoal do centro, não querem essa PEC da Blindagem”, finalizou, completando que é quase uma unanimidade nacional ser contra a PEC da Blindagem.

