Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

'Não teremos mais dificuldade nas negociações com EUA por condenação de Bolsonaro', diz Alckmin

Segundo vice-presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/09/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, negou há pouco a possibilidade de o País ter dificuldades nas negociações comerciais com os Estados Unidos por causa da condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista.

"Entendo que não, porque não há nenhuma relação entre decisão do Poder Judiciário e política regulatória. Imposto de importação é política regulatória", afirmou.

Segundo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado o diálogo e a negociação. "Nós estamos permanentemente trabalhando, porque não há justificativa para o tarifaço. Dos dez produtos que os EUA mais exportam para nós, oito tem tarifa zero. E a tarifa média para entrar no Brasil é 2,7%", afirmou.

O vice-presidente lembrou que os EUA têm superávit comercial com o Brasil, e disse que as exportações deles ao Brasil estão crescendo 12% neste ano. "Vamos trabalhar para reduzir impostos ao Brasil."

Alckmin participou de visita à concessionária V12 da Volkswagen, em Brasília. Em relação à venda de automóveis sustentáveis, ele disse que houve aumento de 26,1% de 11 de julho a 11 de setembro, o que mostra que "quando reduz o imposto, vende mais"

Assine o Correio do Estado

Política

EUA voltam a dizer que condenação de Bolsonaro é parte de 'perseguição e censura' de Moraes

Subsecretário encerra dizendo que o país vai encarar esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade

12/09/2025 21h00

Compartilhar
Darren Beattie

Darren Beattie Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Os Estados Unidos voltaram a comentar a decisão da quinta-feira, 11, do Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro no inquérito que apurava tentativa de golpe de Estado. No X, o subsecretário de Diplomacia Pública norte-americano, Darren Beattie, afirmou que a condenação é "mais um capítulo do complexo de perseguição e censura" do ministro Alexandre de Moraes.

A publicação de Beattie, também compartilhada pela Embaixada dos EUA no Brasil, diz que Moraes é um "violador de direitos humanos sancionado, que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo".

O subsecretário encerra dizendo que o país vai encarar esse "sombrio desdobramento com a máxima seriedade".

Em 30 de julho, Moraes foi sancionado pelo Tesouro norte-americano por meio da Lei Global Magnitsky, que autoriza os EUA a impor bloqueios econômicos a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Na quinta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou a condenação de Jair Bolsonaro como "terrível" e disse estar "muito descontente" com o julgamento. "Acho que é muito ruim para o Brasil", declarou a jornalistas.

Trump elogiou o ex-presidente em dois momentos, chamando-o de um bom homem e de um bom governante. "E sempre o achei muito íntegro, muito notável."

Questionado sobre a possibilidade de novas sanções contra o Brasil, o presidente não respondeu.

Já o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os EUA reagirão "adequadamente" a "essa caça às bruxas". Segundo ele, "as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender Bolsonaro", escreveu no X

O subsecretário de Estado, Christopher Landau, disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos vive o "ponto mais sombrio em dois séculos" após a condenação. Em sua conta no X, afirmou não ver saída para a crise enquanto o futuro bilateral estiver "nas mãos do ministro Moraes".

Assine o Correio do Estado

Política

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira

12/09/2025 20h00

Compartilhar
Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF) Fotos: Fábio Rodrigues Pozzebom

Continue Lendo...

Uma série de trâmites previstos na legislação processual e no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) deve jogar para outubro ou novembro o direito das defesas de Jair Bolsonaro e outros sete réus recorrerem das condenações. O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira, 11.

Está prevista para o dia 23, na Primeira Turma, a leitura da ata do julgamento. A partir disso, o tribunal tem até 60 dias para publicar o acórdão, que é a íntegra do que foi decidido no plenário. Somente depois dessa publicação os advogados poderão apresentar embargos declaratórios, em um prazo de até cinco dias

A expectativa no STF é que o acórdão seja publicado em meados outubro, antes de vencer o prazo máximo previsto no Regimento Interno. O tribunal publicou a decisão de abrir a ação penal sobre a trama golpista em 14 dias. A expectativa é que a decisão pelas condenações leve mais tempo para ser publicada, devido à extensão dos votos dos ministros.

Para que o acórdão seja publicado, cada ministro precisa enviar a versão revisada dos votos proferidos em plenário. Os gabinetes estão realizando ajustes nos textos, especialmente por conta das mudanças negociadas em plenário em torno da dosimetria das penas dos condenados.

Nas versões originais, Luiz Fux apresentou o maior voto, com 429 páginas. Cármen Lúcia elaborou um voto de 396 páginas, mas leu uma versão resumida do texto. O voto de Flávio Dino tem cerca de 190 páginas. O STF não divulgou o tamanho dos votos preparados por Cristiano Zanin e por Alexandre de Moraes.

Os embargos declaratórios são recursos destinados a esclarecer dúvidas ou pontos obscuros de decisões judiciais. Eles serão julgados também na Primeira Turma. Embora não tenham o condão de reverter as condenações, podem resultar em diminuição das penas impostas aos réus.

Normalmente, os réus têm o direito de apresentar um novo embargo, após julgado o primeiro recurso. Em seguida, é declarado o trânsito em julgado - ou seja, a decisão definitiva, já com a determinação de início de cumprimento das penas. A expectativa é que isso aconteça em novembro.

O julgamento do núcleo principal da trama golpista estava previsto para terminar nesta sexta-feira, 12. No entanto, os ministros decidiram esticar a sessão desta quinta-feira para encerrar logo as discussões.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)
Loterias

/ 2 horas

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)

2

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 1 dia

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

3

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 1 dia

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

4

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos
Bolsão

/ 1 dia

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos

5

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica
Política

/ 6 horas

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?