Invasão

Navio da Guarda Costeira chinesa colide e danifica embarcação das Filipinas

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente em seu território

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/10/2025 - 19h00
Um navio da guarda costeira chinesa usou um potente canhão de água no domingo (12) e depois colidiu e danificou levemente uma embarcação do governo das Filipinas no disputado Mar do Sul da China, informou a guarda costeira filipina.

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente no que chamou de águas chinesas e de "ignorar repetidos avisos severos do lado chinês". Disse que "tomou medidas de controle contra as embarcações de acordo com a lei e as expulsou resolutamente". Não houve feridos entre os tripulantes filipinos

Essa é o mais recente episódio das disputas territoriais de longa data envolvendo Manila, Pequim e outros quatro governos.

A China já afirmou repetidamente sua soberania e controle sobre praticamente todo o Mar do Sul da China, uma importante rota comercial, apesar de uma decisão de arbitragem de 2016 que invalidou suas reivindicações históricas. Essa decisão foi rejeitada por Pequim, mas apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, incluindo Japão, Austrália, União Europeia e Canadá. Fonte: Associated Press*

Política

Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

As organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

10/10/2025 21h00

Barroso anunciou a aposentadoria nesta semana

Barroso anunciou a aposentadoria nesta semana Divulgação/STF

Com o anúncio da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira, 9, entidades como Fórum Justiça, Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos e Plataforma Justa passaram a pressionar o governo federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar a vaga deixada na Corte.

Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029. A Corte já teve outra ministra simultaneamente, Rosa Weber, que se aposentou em 2023.

Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" e destacaram que a ausência de mulheres na Suprema Corte "não é por falta de excelentes nomes femininos".

"Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz o comunicado.

Na nota, as organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

Veja a lista mencionada:

Adriana Cruz - Juíza e ex-secretária nacional do CNJ

Daniela Teixeira - Ministra do STJ

Dora Cavalcanti - Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Edilene Lobo - Ministra do TSE

Flávia Carvalho - Juíza auxiliar do STF

Karen Luise - Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público

Kenarik Boujikian - Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas

Lívia Sant’Anna Vaz - Promotora de Justiça

Livia Casseres - Defensora pública

Maria Elizabeth Rocha - Presidente do STM

Monica de Melo - Defensora pública

Sheila de Carvalho - Secretária Nacional de Acesso à Justiça

Vera Lúcia Araújo - Ministra substituta do TSE

Além da indicação em si, as instituições reforçaram a necessidade de um "debate profundo" sobre a baixa representação feminina em cargos de direção no Judiciário e em outras esferas de poder.

Apesar da pressão de movimentos por maior representatividade feminina, os principais nomes ventilados nos bastidores para a sucessão de Barroso continuam sendo homens.

Entre eles:

Jorge Messias, advogado-geral da União e homem de confiança de Lula;

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, com trânsito no Legislativo e no Judiciário;

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU);

Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

próstata

Pré-candidato ao Senado, Vander é diagnosticado com câncer

Vander Loubet está em seu sexto mandato consecutivo como deputado federal representando Mato Grosso do Sul na Câmara

10/10/2025 11h16

O deputado federal Vander Loubet tem 61 anos e desde o começo de 2003 é um dos representantes de MS na Câmara Federal

O deputado federal Vander Loubet tem 61 anos e desde o começo de 2003 é um dos representantes de MS na Câmara Federal

Em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e de olho em uma vaga no senado na eleição do próximo ano, o petista Vander Loubet, de 61 anos, enviou nota à imprensa nesta sexta-feira 10) informando que em exames de rotina "recebeu a confirmação de um diagnóstico precoce de câncer de próstata".

Segundo esta nota, a identificação aconteceu graças ao acompanhamento médico regular e aos cuidados preventivos que o parlamentar mantém há anos.O diagnóstico em fase inicial é resultado direto desse hábito de prevenção, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa, dia a nota.

De acordo com sua assessoria, o deputado está realizando exames complementares, que irão definir o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento. A partir dos próximos dias, sua agenda pública será ajustada para permitir que se dedique ao cuidado da saúde, sem interromper as atividades do mandato.

"O parlamentar reforça que se encontra bem, sereno e confiante, iniciando o tratamento cercado de uma equipe médica competente, do apoio da família e da solidariedade de amigos e colaboradores", informa a assessoria do deputado.

O mais longevo representante de Mato Grosso do Sul na Câmara, Vander Loubet está há quase 23 anos consecutivos em Brasília como deputado federal em . E, apesar da doença, mantém o discurso de que vai mudar de rumo no próximo ano. 

De acordo com a nota, "o parlamentar reitera que essa etapa representa o encerramento de um ciclo importante da sua trajetória pública e que está comprometido com um novo desafio: sua pré-candidatura ao Senado Federal, colocando toda a sua experiência política e história de vida a serviço de uma nova etapa de representação e trabalho pelo estado e pela população".

Na última eleição, Vander Loubet, que é sobrinho do ex-governador Zeca do PT, obteve 76.571 votos, ficando em quarto lugar entre aqueles que foram eleitos. O primeiro colocado, Marcos Pollon, conseguiu pouco mais de 103 mil votos naquela disputa.


"O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante", declarou Vander Loubet.

 

