Navio da Guarda Costeira chinesa colide e danifica embarcação das Filipinas

Vander Loubet está em seu sexto mandato consecutivo como deputado federal representando Mato Grosso do Sul na Câmara

O deputado federal Vander Loubet tem 61 anos e desde o começo de 2003 é um dos representantes de MS na Câmara Federal

Em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e de olho em uma vaga no senado na eleição do próximo ano, o petista Vander Loubet, de 61 anos, enviou nota à imprensa nesta sexta-feira 10) informando que em exames de rotina "recebeu a confirmação de um diagnóstico precoce de câncer de próstata".

Segundo esta nota, a identificação aconteceu graças ao acompanhamento médico regular e aos cuidados preventivos que o parlamentar mantém há anos.O diagnóstico em fase inicial é resultado direto desse hábito de prevenção, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa, dia a nota.



De acordo com sua assessoria, o deputado está realizando exames complementares, que irão definir o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento. A partir dos próximos dias, sua agenda pública será ajustada para permitir que se dedique ao cuidado da saúde, sem interromper as atividades do mandato.

"O parlamentar reforça que se encontra bem, sereno e confiante, iniciando o tratamento cercado de uma equipe médica competente, do apoio da família e da solidariedade de amigos e colaboradores", informa a assessoria do deputado.

O mais longevo representante de Mato Grosso do Sul na Câmara, Vander Loubet está há quase 23 anos consecutivos em Brasília como deputado federal em . E, apesar da doença, mantém o discurso de que vai mudar de rumo no próximo ano.

De acordo com a nota, "o parlamentar reitera que essa etapa representa o encerramento de um ciclo importante da sua trajetória pública e que está comprometido com um novo desafio: sua pré-candidatura ao Senado Federal, colocando toda a sua experiência política e história de vida a serviço de uma nova etapa de representação e trabalho pelo estado e pela população".

Na última eleição, Vander Loubet, que é sobrinho do ex-governador Zeca do PT, obteve 76.571 votos, ficando em quarto lugar entre aqueles que foram eleitos. O primeiro colocado, Marcos Pollon, conseguiu pouco mais de 103 mil votos naquela disputa.



"O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante", declarou Vander Loubet.



