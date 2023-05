Negado recurso de sindicatos que pediam a ilegalidade da lei que reajustou salário de Adriane Lopes

APRESENTAÇÕES

Na tarde do próximo dia 1º de junho, a prefeita de Campo Grande assinará a ficha de filiação ao PP em grande festa na Associação Nipo Brasileira

Como parte do processo de filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ao PP de Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) convidou a gestora municipal para uma série de reuniões políticas nesta terça-feira (23) em Brasília (DF).



Segundo apurou o Correio do Estado, Tereza Cristina vai apresentar pessoalmente Adriane Lopes ao presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e ao presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira (PP-AL).



Com as apresentações devidamente feitas, a senadora sul-mato-grossense vai aproveitar para convidar Ciro Nogueira e Arthur Lira para a festa de filiação de Adriane Lopes ao PP, que está marcada para as 13 horas do próximo dia 1º de junho na Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, na saída para Três Lagoas (MS).

Martelo batido

Na edição de segunda-feira (22), o Correio do Estado adiantou que o martelo para a filiação de Adriane Lopes ao PP já estava batido e a prefeita de Campo Grande, que atualmente está no Patriota, será a 22ª gestora municipal da legenda em Mato Grosso do Sul.



Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a entrada do vereador João Rocha (PP) como o novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais é para selar o acordo feito pela prefeita Adriane Lopes com a senadora Tereza Cristina e com o presidente estadual do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.



Sobre a aliança que o PP tem com o PSDB em Mato Grosso do Sul, conforme levantado pelo Correio do Estado, em Campo Grande, os dois partidos devem se enfrentar na disputa pela prefeitura municipal, pois os tucanos também já bateram o martelo de que não vão abrir mão da candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) em 2024.



O acordo firmado entre Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel (PSDB) é que, caso ou Adriane Lopes ou Beto Pereira avancem para o 2º turno das eleições municipais do próximo ano, aquele que não conseguir avançar vai, obrigatoriamente, apoiar a candidatura do outro, mantendo viva a aliança que elegeu o governador nas eleições do ano passado.

Mudança de imagem

Com a definição da prefeita de reforçar o quadro político do PP em Mato Grosso do Sul, o Correio do Estado apurou que já foi dada a largada para uma mudança de postura de Adriane Lopes perante a população e também perante a mídia da Capital.



Quem acompanha as mídias sociais da prefeita de Campo Grande já deve ter percebido, nos últimos dias, que Adriane Lopes “renasceu das cinzas”, pois tem aparecido mais ativa e participativa nos eventos nos quais está presente, demonstrando uma clara transformação da água para o vinho.



O objetivo, conforme informaram para a reportagem, é recuperar o tempo perdido para que o nome da prefeita conquiste o eleitorado campo-grandense e, também, se despregue do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), tanto que a ordem é mostrar que a atual gestão municipal não tem mais nada relacionado com a do ex-mandatário.



As saídas de Mario Cesar Oliveira da Fonseca e da secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo, e ainda, nos próximos dias, do atual secretário municipal de Saúde, vereador Sandro Benites, e do atual diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso, seriam uma demonstração desse afastamento de Marquinhos Trad.

