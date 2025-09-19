Negociação sobre acordo UE-Mercosul está concluída, diz ministro Mauro Vieira

Debandada

Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem

A disputa eleitoral de 2026 deve deixar dois municípios de MS na mão dos vices. Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem, prazo que os políticos devem renunciar para concorrer aos cargos da eleição geral de outubro. Vale lembrar que se não forem eleitos, não retornam para o cargo de prefeito.

Em Rio Brilhante o prefeito Lucas Foroni, recém-filiado ao PP, deve deixar o cargo para tentar uma cadeira de deputado federal. Reeleito com 83% dos votos em 2024, ele acredita que pode fazer mais pela cidade, e por sua legenda, deixando a metade do mandato.

Em Ivinhema o prefeito fenômeno das redes sociais Juliano Ferro, autointitulado “o mais louco do Brasil", quer aproveitar a sua popularidade para engrossar o caldo de votos no PL, para onde deve se filiar no dia 21 junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Tenho eterna gratidão ao Reinaldo (Azambuja) e se ele quiser, estou pronto para isso (concorrer a deputado federal)", revelou.

O PL Azambujista traz grandes planos e quer eleger uma grande bancada para influenciar os interesses no Congresso a partir de 2027. Além dos deputados federais, Reinaldo planeja se eleger senador e indicar o nome de mais um senador a ser eleito, de preferência pelos partidos que orbitam seu grupo.

Se o Reinaldo precisar de mim para deputado federal, estou à disposição dele. Sou leal a ele e estamos juntos”, declarou.

Em Rio Brilhante o vice-prefeito é Leonardo Arruda, do PSDB, que deve encontrar uma oposição maior do que a de Foroni. Em Ivinhema a vice é Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano.

Após uma reunião com servidores da saúde do município para receber um projeto de lei, aparentemente sem o conhecimento do prefeito, Juliano declarou que "a atribuição de um vice é ficar na dela e esperar a ausência do prefeito, numa morte ou em caso de afastamento".

Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano/ Foto: Divulgação

A vice-prefeita foi surpreendida pela reação do prefeito Juliano Ferro: "Jamais imaginei aquela exposição pública, ainda mais dizendo que eu queria o lugar dele ou que desejava a morte dele. Isso me atingiu muito, como pessoa, como cristã, como católica. Eu jamais faria isso", desabafou Ângela, em julho deste ano.

