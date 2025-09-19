Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Negociação sobre acordo UE-Mercosul está concluída, diz ministro Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, disse nesta sexta-feira, 19, que a assinatura comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) virá assim que o debate sobre o tema no Conselho Europeu for finalizada

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/09/2025 - 22h00
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira, 19, que a negociação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) "está concluída" e que a assinatura virá assim que o debate sobre o tema no Conselho Europeu for finalizada.

"A negociação do acordo foi concluída, falta a assinatura. Para que haja a assinatura, é necessário que o acordo seja traduzido em todas as línguas dos países da União Europeia, seja submetido ao Conselho Europeu para discussão do conteúdo, o que está ocorrendo neste momento, e depois disso entendemos que poderá ser assinado na Cúpula do Mercosul", disse Vieira, em entrevista coletiva à imprensa após reunião com a alta representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas.

"A negociação está concluída e, sendo concluído o debate no Conselho Europeu, o lado europeu estará pronto para a assinatura O Mercosul já está pronto para a assinatura", completou o ministro.

Segundo ele, após a assinatura, os temas poderão ser discutidos em cada país no processo de aprovação legislativa do acordo.

"Depois, outras questões são aprovação legislativa nos países da União Europeia e também nos países do Mercosul, aí é outra coisa, um debate que vai acontecer em cada País", afirmou.

Questionada sobre o prazo para finalizar a discussão sobre o acordo, Kallas disse que o tema foi encaminhado ao Conselho Europeu e que é preciso aguardar o resultado.

"Somos 27 democracias e há diferentes grupos, a discussão está acontecendo e esperamos que ocorra tudo bem", disse a alta representante da União Europeia.

Vieira disse que, antes da reunião com Kallas no Itamaraty, os dois estiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, onde também puderam discutir vários assuntos, entre eles o acordo entre União Europeia e o Mercosul

O ministro disse que discutiu junto de Kallas pautas como a defesa do multilateralismo, que, segundo ele, "se torna mais significativo no cenário atual" mundial.

"Reiterei que a parceria do Mercosul com o bloco europeu adquire importância mais premente face às atuais ameaças ao sistema internacional de comércio", declarou.

Debandada

Chama o vice: dois prefeitos devem tentar carreira federal ano que vem

Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem

19/09/2025 17h04

Juliano Ferro e Lucas Foroni

Juliano Ferro e Lucas Foroni Fotos: Divulgação / Montagem Correio do Estado

A disputa eleitoral de 2026 deve deixar dois municípios de MS na mão dos vices. Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem, prazo que os políticos devem renunciar para concorrer aos cargos da eleição geral de outubro. Vale lembrar que se não forem eleitos, não retornam para o cargo de prefeito.

Em Rio Brilhante o prefeito Lucas Foroni, recém-filiado ao PP, deve deixar o cargo para tentar uma cadeira de deputado federal. Reeleito com 83% dos votos em 2024, ele acredita que pode fazer mais pela cidade, e por sua legenda, deixando a metade do mandato.

Em Ivinhema o prefeito fenômeno das redes sociais Juliano Ferro, autointitulado “o mais louco do Brasil", quer aproveitar a sua popularidade para engrossar o caldo de votos no PL, para onde deve se filiar no dia 21 junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Tenho eterna gratidão ao Reinaldo (Azambuja) e se ele quiser, estou pronto para isso (concorrer a deputado federal)", revelou.

O PL Azambujista traz grandes planos e quer eleger uma grande bancada para influenciar os interesses no Congresso a partir de 2027. Além dos deputados federais, Reinaldo planeja se eleger senador e indicar o nome de mais um senador a ser eleito, de preferência pelos partidos que orbitam seu grupo.

Se o Reinaldo precisar de mim para deputado federal, estou à disposição dele. Sou leal a ele e estamos juntos”, declarou.

Em Rio Brilhante o vice-prefeito é Leonardo Arruda, do PSDB, que deve encontrar uma oposição maior do que a de Foroni. Em Ivinhema a vice é Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano.

Após uma reunião com servidores da saúde do município para receber um projeto de lei, aparentemente sem o conhecimento do prefeito, Juliano declarou que "a atribuição de um vice é ficar na dela e esperar a ausência do prefeito, numa morte ou em caso de afastamento".

Juliano Ferro e Lucas Foroni

Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano/ Foto: Divulgação

A vice-prefeita foi surpreendida pela reação do prefeito Juliano Ferro: "Jamais imaginei aquela exposição pública, ainda mais dizendo que eu queria o lugar dele ou que desejava a morte dele. Isso me atingiu muito, como pessoa, como cristã, como católica. Eu jamais faria isso", desabafou Ângela, em julho deste ano.

Política

Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar

19/09/2025 17h03

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira, 18, após palestra em evento universitário na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.

Questionado sobre o cenário eleitoral de 2026, Ciro avalia não haver ninguém com capacidade para resolver os problemas do País. "Cada vez que me candidatei, eu tinha capacidade, sabia que dava conta de resolver o problema. Hoje, tenho dúvidas se alguém tem capacidade de resolver o tamanho do abacaxi que essa maluquice de Lula e Bolsonaro produziu no País", afirmou.

Como mostrou a Coluna do Estadão, aliados do pedetista o aconselharam a aproveitar o "bate cabeça" entre governadores da direita para se lançar como o candidato anti-Lula ao Palácio do Planalto no próximo ano.

Mas a recusa para disputar novamente a vaga já vem de anos atrás Em dezembro de 2023, o ex-presidenciável afirmou que não desistiu, mas foi "desistido", e que "dificilmente" voltaria a se candidatar à Presidência. "Eu vou seguir lutando, mas disputar eleição não quero mais não", disse em entrevista à GloboNews.

Ciro tem sido sondado pelo PSDB e pelo União Brasil, mas, até o momento, não sinalizou mudança para nenhum desses partidos.

