Nelsinho aposta que crescimento de Caiado vai fortalecer sua campanha à reeleição

O senador Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a convenção que homologou a candidatura do partido à Presidência da República - Divulgação

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O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) acredita que o crescimento da candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República poderá fortalecer sua campanha à reeleição em Mato Grosso do Sul.

Na avaliação do parlamentar, à medida que Caiado se consolidar nacionalmente como uma alternativa à polarização entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os candidatos do PSD nos estados também poderão ser beneficiados.

“Certamente, pois defendo um legado de propostas, projetos e ideias, e isso o Caiado tem de sobra. Ele está preparado para assumir. Não precisará aprender, pois já sabe”, afirmou Nelsinho ao Correio do Estado.

O senador destacou que o discurso apresentado por Caiado durante a convenção nacional do PSD, realizada no domingo (26), em São Paulo, foi marcado pela apresentação de propostas concretas para diferentes áreas da administração pública.

Conforme Nelsinho, o candidato presidencial chamou atenção ao abordar medidas para a segurança pública, o combate ao feminicídio, a modernização da saúde e da educação e o uso da inteligência artificial em setores essenciais.

“Foi a primeira vez que vi um candidato apresentar propostas. O discurso dele foi em cima de segurança pública. A proposta contra o feminicídio é muito forte. Ele também falou de educação digital, saúde digital, telemedicina e uso da inteligência artificial na segurança, na educação, na saúde e na assistência”, declarou.

Nelsinho também ressaltou a abordagem de Caiado sobre a exploração de terras raras e minerais críticos, tema considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. “Foi a primeira vez que ouvi um candidato falar de terras raras e minerais críticos”, disse.

Para Nelsinho, Caiado poderá ampliar seu espaço na disputa presidencial caso a candidatura de Flávio Bolsonaro apresente dificuldades ao longo da campanha. “Se a candidatura do Flávio ficar abalada, o Caiado será a opção. Pode ter certeza”, avaliou.

A candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência foi oficializada durante a convenção nacional do PSD. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice-presidente.

Durante o evento, Kassab também reafirmou o apoio à reeleição de Nelsinho Trad e à candidatura do governador Eduardo Riedel (PP) a um novo mandato em Mato Grosso do Sul.

“Nelsinho Trad é um dos melhores senadores do Brasil e candidato à reeleição. Por isso, em Mato Grosso do Sul, apoiamos a candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e do Nelsinho ao Senado. O nosso palanque lá será com Trad senador, Caiado presidente e Riedel governador”, declarou Kassab.

Nelsinho disputará uma das duas vagas ao Senado em uma eleição que também deverá reunir nomes como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), a senadora Soraya Thronicke (PSB), o deputado federal Vander Loubet (PT), Beto do Movimento (PSOL) e Daniel Júnior (Agir).