Nelsinho defende a não reciprocidade e pede comissão para negociar com os EUA

REPRESENTATIVIDADE

O parlamentar lembrou que a nova titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência já fez parte do governo de Zeca

O deputado federal sul-mato-grossense Vander Loubet (PT) acredita que, no cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) será mais receptiva às demandas de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, ele completou que ter Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência será muito bom para Mato Grosso do Sul, afinal, no primeiro mandato do deputado estadual Zeca do PT como governador, ela participou ativamente da administração estadual.

“A Gleisi conhece Mato Grosso do Sul, tem muita consideração pelo nosso estado e também tem uma relação próxima tanto comigo quanto com a deputada federal Camila Jara [PT]. Por isso, acredito que ela terá as portas sempre abertas para as demandas e as reivindicações que vamos apresentar em prol do povo sul-mato-grossense”, projetou.

ELEIÇÕES

Ainda de acordo com a avaliação de Vander Loubet, a indicação da deputada federal Gleisi Hoffmann para a SRI demonstrou que o presidente Lula inicia a segunda metade do seu governo enfatizando as realizações do seu mandato.

“Com ela no cargo, teremos uma maior divulgação das ações do governo Lula, bem como a construção do seu processo sucessório em busca da reeleição em 2026. Esses são desafios que a nova ministra, uma mulher com vasta experiência política, já demonstrou ter credenciais mais que suficientes para superar”, acentuou.

Ele argumentou também que conhece muito bem a capacidade política e executiva da nova ministra, afinal, trabalharam juntos no primeiro mandato do governo de Zeca do PT em Mato Grosso do Sul.

“A Gleisi Hoffmann sabe conduzir negociações e cumpre os acordos. Além disso, a ministra promove a defesa incisiva das posições do nosso governo e é uma firme defensora do diálogo democrático. O presidente Lula acerta ao indicá-la”, garantiu.

LARGA EXPERIÊNCIA

Para Vander Loubet, o fato de Gleisi Hoffmann ser uma mulher da política, deputada federal, ex-senadora, ex-ministra-chefe da Casa Civil e presidente nacional do PT, lhe credencia ao cargo de titular da SRI.

“Por isso, tenho certeza de que saberá conduzir a SRI de forma democrática. Se engana quem pensa que ela é radical, Gleisi tem capacidade técnica e política para fazer a ponte entre governadores, deputados federais, senadores e prefeitos de diferentes partidos”, assegurou.

O deputado federal revelou ainda ao Correio do Estado que vai aguardar algumas semanas para que a ministra se adapte ao novo cargo para, então, convidar o governador Eduardo Riedel (PSDB) e toda a bancada federal do Estado no Congresso Nacional para uma reunião com Gleisi Hoffmann, para tratar de interesses de MS.

“A política, como atividade humana, às vezes busca personagens para o seu momento histórico. Assim, a Gleisi encarna e enfrenta os profundos desafios que o nosso governo e o nosso partido vivem. À nossa nova ministra, desejo sucesso e plenas realizações nas atribuições do seu cargo, sempre a serviço do Brasil”, concluiu.

SAIBA

Nascida em Curitiba (PR), em 6 de setembro de 1965, Gleisi Hoffmann é formada em Direito e tem especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira. Iniciou sua trajetória política no movimento estudantil e, em 1989, filiou-se ao PT. Foi secretária no governo de Mato Grosso do Sul e secretária de Gestão Pública na prefeitura de Londrina (PR).

Em 2002, no primeiro governo Lula, assumiu a Diretoria Financeira de Itaipu Binacional. Entre 2008 e 2009, presidiu o diretório estadual do PT no Paraná e, em 2010, foi eleita senadora. Em 2011, assumiu a chefia da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Em 2017, foi eleita presidente nacional do PT e, em 2018, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, pelo Paraná.

